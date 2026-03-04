En qué canal pasan Boca vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026

El encuentro entre el Granate y el xeneize se disputa este miércoles en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Darío Herrera
Este miércoles, desde las 21, Lanús y Boca se enfrentan en el partido pendiente de la fecha 7 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, se disputa en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El xeneize se mantiene en el noveno lugar de la tabla de posiciones de su zona con nueve puntos en siete partidos, producto de dos triunfos, tres empates y dos derrotas. Encadena tres consecutivos sin conocer la victoria en el Apertura: 0-0 vs. Platense;1-2 vs. Vélez; 0 a 0 vs. Racing y 1-1 vs. Gimnasia de Mendoza. En el medio, derrotó por 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026.
El Granate, por su parte, está décimo en su zona con la misma cantidad de unidades que su rival de turno, pero con peor diferencia de gol (0 contra +1). Además, también adeuda su compromiso ante Argentinos Juniors de la sexta jornada. Esto se debe a que tuvo que disputar la Recopa Sudamericana ante Flamengo, en la que se consagró campeón luego de ganar por 4 a 2 en el resultado global (1 a 0 como local y 3 a 2 como visitante).
Lanús vs. Boca: cómo ver online
El partido está programado para este miércoles a las 21 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium.
- Telecentro Play - ESPN Premium.
- DGO - ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.90 contra los 2.93 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.96.
Posibles formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; y Walter Bou.
