Racing vs. Botafogo, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Racing Club y Botafogo de Brasil se enfrentarán el próximo miércoles en el Cilindro de Avellaneda en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El cotejo está programado a las 19 y se transmitirá en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el chileno Cristián Marcelo Garay Reyes, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.90 contra 4.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.50.

La Academia, que en la primera fecha venció a Independiente de Bolivia 2 a 1 como visitante, se presenta por primera vez en su estadio en el certamen internacional y lo hace sin su público en las tribunas a raíz de la sanción que debe cumplir de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por la utilización de bengalas en la revancha contra Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El conjunto de Gustavo Costas perdió este domingo ante River 2 a 0 como local y quedó afuera de los puestos de clasificación a octavos de final en el Torneo Apertura 2026. La derrota cayó como un balde de agua fría y quien quedó en el ojo de la tormenta fue Marcos Rojo por la evitable expulsión producto de un golpe sin pelota a Lucas Martínez Quarta.

El Fogão, por su parte, empezó el certamen continental con un empate como local ante Caracas de Venezuela 1 a 1. Sin el mismo poderío que cuando conquistó la Libertadores 2024, empezó la temporada compitiendo en la edición 2026 de ese certamen pero perdió en la tercera fase del repechaje contra Barcelona de Ecuador y decantó en la Copa Sudamericana. El plantel que tiene a los argentinos Alexander Barboza, Álvaro Montoro, Cristian Medina y Joaquín Correa marcha undécimo en el Brasileirao, lejos del líder Palmeiras.

Botafogo debutó en la Copa Sudamericana con un empate frente a Caracas como local Dolores Ochoa - AP

Ambos clubes se enfrentaron el año pasado en la Recopa Sudamericana correspondiente al 2024. Tanto en la ida en el Cilindro como en la vuelta en Río de Janeiro Racing ganó 2 a 0, por lo que se quedó con el título con un global de 4 a 0.