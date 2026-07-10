Formación de Argentina vs. Suiza: este es el posible equipo titular para los cuartos de final

La selección argentina caminó por la cornisa, pero sigue su rumbo en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y anhela defender el título que logró en Qatar 2022 hace casi cuatro años. Aunque para eso necesita mejorar mucho en el juego y en el rendimiento colectivo. Su próximo rival será, en los cuartos de final, Suiza este sábado en el estadio de Kansas City y el entrenador Lionel Scaloni analiza qué formación inicial dispondrá para el sexto partido de su equipo en lo que va de la competencia.

Lo más importante para el cuerpo técnico es que los 26 jugadores están a disposición, por lo que tiene alternativas para diagramar el esquema que considere oportuno para enfrentar a los helvéticos y, sobre todo, los futbolistas que comenzarán el juego.

Emiliano Martínez será el arquero titular de la selección argentina vs. Suiza; 'Dibu' mostró bajo rendimiento ROBERTO SCHMIDT - AFP

Más allá de que en el sufrido triunfo sobre Egipto 3 a 2 en octavos de final hubo puntos bajos, el DT no tendría pensado hacer cambios profundos en la formación y las dudas serían las mismas que en la previa a casi todos los encuentros.

Es casi una certeza que alguna que otra modificación habrá porque así lo supone un análisis pormenorizado del ciclo de Scaloni en la selección: solo tres veces repitió los 11 iniciales de un partido a otro. En la Copa América 2019 entre los cuartos de final frente a Venezuela y la semifinal contra Brasil; en los amistosos ante Panamá y Curazao que sirvieron para celebrar el título conseguido en Qatar; y en la Copa América 2024 entre la semifinal frente a Canadá y la final contra Colombia.

Entomces, el aquero será Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Sin responsabilidad en los goles de Egipto ni, antes, de Cabo Verde y Jordania; todavía no pudo aparecer en su esplendor y “salvar” a la selección nacional como solía suceder en momentos calientes. No obstante, su titularidad no se discute.

En la defensa aparece una de las dudas, y es la del lateral derecho. Ni Nahuel Molina ni Gonzalo Montiel están haciendo un buen torneo. Frente a los Faraones, empezó el ex-Boca y terminó el ex-River, siendo clave con una asistencia a Lionel Messi para el empate parcial 2 a 2. Una cuestión no menor es que el artífice del último penal en Qatar 2022 está amonestado, por lo que en caso de recibir otra tarjeta amarilla se perdería una hipotética semifinal.

Gonzalo Montiel tuvo un buen ingreso ante Egipto y fue clave en el gol del empate que convirtió Lionel Messi Soccrates Images - Getty Images Europe

El resto de los defensores serán Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo siempre surge la ocasión de que Nicolás González sea titular, pero el hecho de que no haya a quien reemplazar para que él ingrese hace que el jugador de Atlético Madrid sea la primera alternativa entre los relevos.

Es así que en esa parte del campo se mantendrían los mismos que arrancaron el último encuentro, con Leandro Paredes. A sus costados se ubicarían Rodrigo De Paul y Enzo Fernández con Alexis Mac Allister unos metros más adelantado. Messi es una fija en la delantera y su compañero otra vez se debate entre Julián Alvarez y Lautaro Martínez, aunque el ex-River tendría una leve ventaja.

Lautaro Martínez y Julián Alvarez, dos delanteros de élite que pujan por el puesto de centrodelantero de la selección argentina ARIC BECKER - AFP

Contra Egipto Julián fue titular en soledad por primera vez y es probable que Scaloni no vuelva a tocar esa posición, más allá de que Lautaro ingresó en el segundo tiempo y tuvo una mejor actuación. El de Inter había jugado desde el arranque en todos los partidos, incluido el de Jordania junto a Alvarez, y perdió su lugar contra los africanos. De continuar entre los suplentes, es una fija que ingresará desde el banco.

Posible formación de la Argentina vs. Suiza

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Leandro Paredes fue la figura del partido ante Egipto y se ganó la titularidad de cara al próximo compromiso JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El plantel de la selección argentina en el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica (firmó contrato con River, club al que se sumará después del Mundial)

Marcos Senesi - Bournemouth (firmó contrato con Tottenham, club al que se sumará después del Mundial)

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

Giovani Lo Celso - Betis

Leandro Paredes - Boca

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás González - Atlético de Madrid

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Thiago Almada - Lyon

Nico Paz - Como 1907