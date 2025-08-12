Al término del primer tiempo, Vélez empata sin goles con Fortaleza en el estadio Castelão, de Ceará. Es un buen resultado para el equipo argentino, que si bien sufrió algún sofocón defensivo -bien resuelto por su arquero, Tomás Marchiori-, también tuvo ocasiones como para anotar un gol como visitante.

Una de las jugadas más claras fue el cabezazo de Emanuel Mammana en tiempo de descuento, bien conjurado por el arquero Helton Leite. Los de Liniers también tuvieron un mano a mano de Braian Romero tras un gran pase de Maher Carrizo, cuando apenas se habían jugado diez minutos. El arquero Leite volvió a ahogar el grito de gol de los argentinos.

Fortaleza y Vélez abren los octavos de final de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto llegan al encuentro luego de caer por el torneo local frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por 1-0. Los locales, que ya no tienen al argentino Juan Pablo Vojvoda como entrenador, perdieron por goleada el último fin de semana ante Botafogo (0-5) por el Brasileirão, donde marchan cuartos, a seis puntos del sorprendente líder, Vitoria.

El Fortín fue acompañado por un buen número de hinchas que viajaron desde Buenos Aires, y tiene en sus titulares al ex River Rodrigo Aliendro, quien comparte la mitad de la cancha con el chileno Claudio Baeza. En el equipo brasileño son titulares los argentinos Emmanuel Martínez, Gastón Ávila y Eros Mancuso. Emanuel Britez reemplazó al chileno Benjamín Kuscevic, lesionado, en el primer tiempo.