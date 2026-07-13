Francia vs. España por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se miden en un duelo Francia y España por la jornada 7 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Francia y España, correspondiente a la jornada 7 del Mundial 2026, se disputará este martes 14 de julio a las 16.00 h en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas.
El presente de ambos seleccionados
Ambos equipos llegan con el ánimo en alza tras haber superado sus compromisos previos. Francia viene de registrar un sólido triunfo por 2-0 frente a Marruecos, mientras que España logró imponerse por 2-1 ante Bélgica en un encuentro sumamente disputado.
Estadísticas del cruce
La paridad ha sido una constante en los rendimientos recientes de ambos conjuntos, que buscarán mantener su invicto en esta etapa del certamen. El Dallas Stadium será el escenario donde Francia intentará capitalizar su buen momento futbolístico frente a un equipo español que llega con la confianza alta tras su última victoria.
Lo que está en juego
El resultado de este enfrentamiento es vital para las aspiraciones de ambos seleccionados en la tabla de posiciones de la jornada 7. Sumar tres puntos no solo significa escalar posiciones, sino consolidar el funcionamiento colectivo de cara a las instancias decisivas de la Copa del Mundo.
Otras noticias de Mundial 2026
Minuto a minuto. Mundial 2026, en vivo: Francia y España se preparan para abrir los cruces de semifinales
Continúa la polémica por discriminación. La embajada de Francia en Argentina declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza
Cruce de las hinchadas más convocantes. Argentina-Inglaterra: alerta máxima para el partido de semifinal en Atlanta
- 1
Por dónde pasan Noruega vs. Inglaterra y qué canal lo transmite en vivo
- 2
Quién era Jayden Adams, el futbolista sudafricano que murió a pocos días del Mundial 2026
- 3
Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026: cuándo se juega el partido
- 4
La buena noticia antes de la semifinal del morbo: en una noche opaca del equipo, los goleadores dieron la cara por Messi