Francia vs. España por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Francia y España, correspondiente a la jornada 7 del Mundial 2026, se disputará este martes 14 de julio a las 16.00 h en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

El presente de ambos seleccionados

Ambos equipos llegan con el ánimo en alza tras haber superado sus compromisos previos. Francia viene de registrar un sólido triunfo por 2-0 frente a Marruecos, mientras que España logró imponerse por 2-1 ante Bélgica en un encuentro sumamente disputado.

Estadísticas del cruce

La paridad ha sido una constante en los rendimientos recientes de ambos conjuntos, que buscarán mantener su invicto en esta etapa del certamen. El Dallas Stadium será el escenario donde Francia intentará capitalizar su buen momento futbolístico frente a un equipo español que llega con la confianza alta tras su última victoria.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es vital para las aspiraciones de ambos seleccionados en la tabla de posiciones de la jornada 7. Sumar tres puntos no solo significa escalar posiciones, sino consolidar el funcionamiento colectivo de cara a las instancias decisivas de la Copa del Mundo.