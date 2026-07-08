Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Francia y Marruecos correspondiente a la jornada 6 del Mundial 2026 se disputará este jueves 9 de julio a las 17.00 h en el Boston Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts.

El momento de los equipos

Ambas selecciones llegan a este compromiso con el ánimo en alza tras haber superado sus últimos desafíos. Francia viene de registrar una victoria por 1-0 frente a Paraguay, demostrando solidez defensiva. Por su parte, Marruecos arriba tras una contundente actuación en la que venció por 3-0 a Canadá, consolidando su buen presente futbolístico en el torneo.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente de ambos equipos marca una tendencia positiva en cuanto a resultados. Marruecos llega con una cuota goleadora destacada tras su última presentación, mientras que Francia mantiene la eficacia necesaria para sostener resultados ajustados en instancias decisivas de la competencia.

Lo que está en juego

Este cruce representa una oportunidad clave para ambos seleccionados de cara a consolidar sus aspiraciones en el Mundial 2026. Sumar de a tres es fundamental para escalar posiciones y reafirmar el favoritismo en esta etapa del certamen.