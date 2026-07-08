Murat Yakin, DT de Suiza: “Esta es una oportunidad única, se pudo ver que la Argentina no es invencible”

Luego de empatar 0 a 0 en tiemplo reglamentario, Suiza venció por penales a Colombia y se clasificó para los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a los dirigidos por Lionel Scaloni. En la conferencia de prensa pospartido, Murat Yakin, DT del seleccionado suizo, calentó la previa rumbo al choque de este sábado 11 de julio y aseguró que “la Argentina no es invencible”.

“Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular”, agregó Yakin respecto al partido que se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas. Luego, insistió: “Por supuesto que trataremos de vencer al campeón”.

Suiza le presentó varias dificultades al conjunto cafetero, que se quedó en el camino de la Copa del Mundo DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Consultado sobre el planteo de Colombia en el partido por los 8vos de final, Yakin sostuvo: “Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes”. Además, detalló que el combinado europeo esta en esta Copa del Mundo “para luchar con fuerza”.

El entrenador nacido en Basilea en 1974 consideró que el trabajo realizado por el equipo "valió la pena”. “Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en un Mundial y logramos hacer historia”, destacó. En ese sentido, manifestó que Colombia no fue “necesariamente” superior a ellos. “De hecho, estuvo bastante parejo”, consideró.

Tras empardar en cero durante los 90 minutos, llegó el momento de la definición por penales. Para Suiza anotaron Granit Xhaka -llegó a tocarla Vargas-, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas, que sentenció la eliminatoria cuando ejecutó el último penal con una definición cruzada, al lado opuesto al que se arrojó el guardavalla cafetero.

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En Colombia, en tanto, marcaron sólo Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz -con suspenso, ya que el arquero adivinó el lugar y se le fue por debajo- y Luis Díaz.

“Al fin y al cabo, si fue merecida o no, somos nosotros quienes avanzamos a los cuartos de final y eso es lo que importa”, insistió el entrenador suizo. Finalmente, Yukin aludió a la lesión que sufrió Johan Manzambi en el último entrenamiento antes del partido.

“Se trata de una lesión que no se puede curar en poco tiempo”, reveló el seleccionador, aunque también apuntó que todavía no conocen con precisión el alcance del malestar.

“Argentina es un equipazo”

Antagónico a las palabras de Yakin fue el testimonio de Ricardo Rodríguez. Según el defensor suizo, "Argentina es un equipazo. Tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Tiene a Messi, el mejor".

El testimonio de Ricardo Rodríguez

Asimismo y consultado sobre el choque ante Colombia, el jugador de madre chilena aseguró que “podría haber ganado cualquiera de los dos, pero la suerte estuvo de nuestra parte”. “Fue un partido muy intenso pero nosotros competimos muy bien”, cerró el futbolista.

El lateral, que está disputando su cuarto Mundial, jugó todos los partidos del Mundial 2026 como titular, siendo una pieza imprescindible en la estructura del seleccionado helvético.