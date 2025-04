Franco Mastantuono: el 10 menos pensado de River, el que dejó atrás a Pity Martínez, Lanzini y Nacho Fernández

Hoy podría estar en Madrid compitiendo en el abierto de tenis que se desarrolla en la capital de España, pero dejó de lado a la raqueta cuando tenía 12 años y decidió que era mejor calzarse los botines para sumarse a las divisiones inferiores de River. Nadie sabe qué hubiera pasado con Franco Mastantuono si optaba por profundizar sus cualidades en un deporte donde llegó a ser uno de los cinco mejores de la Argentina en el circuito Sub 12. Sin embargo, está claro que en vísperas del superclásico, es una de las cartas ofensivas que tiene Marcelo Gallardo y nada menos que el futbolista de mayor poder desequilibrante en el uno contra uno para el duelo que se disputará el domingo que viene, a partir de las 15:30, en el Monumental.

Nacido el 14 de agosto de 2007 en Azul, la misma localidad de la provincia de Buenos Aires en la que llegó al mundo Matías Almeyda, el joven mediocampista ofensivo de River se sumó a las categorías formativas del club en 2019. La incorporación se concretó tras una gestión que a Daniel Brizuela, uno de los captadores de la institución, le demandó alrededor de dos años de insistencia mediante llamados telefónicos y visitas esporádicas a la localidad bonaerense para que Cristian y Sofía, los padres de la promesa, aceptaran darle vía libre a su hijo para que se mudara a la pensión instalada a tan sólo 100 metros del estadio luego de cautivar al cazatalentos mencionado mientras vestía los colores de Cemento, el equipo de su barrio.

Layan Loor, de Independiente del Valle, trata de frenar a Mastantuono, el líder futbolístico ofensivo de River en la Copa Libertadores y el torneo Apertura 2025 RODRIGO BUENDIA - AFP

La pandemia detuvo durante todo 2020 el progreso futbolístico de Mastantuono, campeón con su categoría a fines de 2019 en el ámbito de la Liga Metropolitana, pero en 2021 volvió a la competencia, se destacó con la novena división y, a partir de ahí, protagonizó una evolución que desde 2022 creció a una velocidad fuera de lo común para el proceso de un juvenil. Ni siquiera había cumplido los 15 años de edad cuando fue citado por primera vez a la Sub 17 de Argentina para una gira por Uruguay mientras llevaba el brazalete de capitán para la octava. Tanta diferencia marcaba cada sábado en el River Camp que en 2023 saltó de la séptima a la quinta, sin pasar por la sexta, y se adaptó rápidamente con dos goles en igualdad cantidad de presentaciones.

Semejante currículum llegó a los oídos de Martín Demichelis, que decidió acoplarlo a una práctica con el plantel, el jueves 28 de septiembre. El entonces técnico de River agendó el nombre del zurdo y a principios de 2024 lo llevó a la pretemporada en Estados Unidos. Como si fuera poco, al haber varios lesionados e impactado por las condiciones técnicas de la nueva joya, decidió que debutara oficialmente el 28 de enero de ese año, cuando entró a los 19 minutos del segundo tiempo por Facundo Colidio en un 1-1 ante Argentinos Juniors, en el Monumental, convirtiéndose en el tercer futbolista más joven en actuar por los puntos para el club, detrás de Mateo Musacchio, dueño del récord, y Omar Rossi, hermano del famoso Pipo.

En su cuarta presentación, luego de la titularidad frente a Barracas Central e ingresar contra Vélez, Mastantuono anotó su primer gol, el 7 de febrero, cuando River venció 3-0 a Excursionistas, en la cancha de Colón. Con 16 años, cinco meses y 24 días logró superar la marca de Javier Saviola para ser el jugador de menor edad en anotar para el conjunto millonario.

Más allá del impacto que causó rápidamente, Demichelis no quiso quemar etapas con Mastantuono, cuyo estreno en la reserva, donde apenas jugó una vez, recién tuvo lugar el 4 de abril de 2024, cuando mediante un penal contribuyó con la goleada 4-1 sobre Boca, en el predio de Ezeiza. Ese encuentro fue una especie de oasis porque tanto antes como después era parte de los cambios habituales que introducía el DT, quien lo puso tres veces como titular desde aquel gol en Santa Fe hasta su partida, el 28 de julio, ocasión en la que Mastantuono, a través de un tiro libre, marcó su único gol en el Monumental entre los seis que lleva oficialmente al cabo de 54 partidos.

Charla de Franco Mastantuono con Marcelo Gallardoen la cancha de Defensa y Justicia Daniel Jayo - Getty Images South America

Con la vuelta de Gallardo, el joven logró consolidarse como titular a partir de este año, un hecho que reflejan los números: bajo la dirección del Muñeco, registra 32 participaciones, 17 de ellas siendo parte del once inicial.

Consciente de que en el fútbol actual la zona central es la de mayor abundancia de piernas, Gallardo considera que a Mastantuono le conviene ubicarlo cerca de la banda derecha del 4-3-3 habitual para que reciba en libertad y tenga la cancha de frente al jugar con el perfil invertido, una decisión estratégica que se vio claramente reflejada en el golazo para ampliar la diferencia en el 3-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Aunque todavía no pudo afianzarse como un enlace incisivo, al punto de son cuatro las asistencias —tan sólo una en lo que va de este año— que ostenta en un rubro donde irremediablemente hay subjetividades a la hora de catalogar un pase gol, Mastantuono ofrece una estadística que en el balance es muy positiva con respecto a Manuel Lanzini, Maximiliano Meza e Ignacio Fernández, tres de los cuatro creativos restantes, quienes en 2025 no aportaron goles ni tampoco los sirvieron en bandeja. Solamente Gonzalo Martínez, con un gol y una asistencia desde que se renovó el almanaque, llena ambos formularios, pero todavía no dejó atrás una lesión en el sóleo izquierdo.

Mastantuono en el partido de River ante Rosario Central, en el Monumental LA NACION/Manuel Cortina

Pese a que tiene una indisimulable debilidad por los futbolistas de grandes condiciones técnicas, Gallardo desea no cargar de responsabilidades a Mastantuono. “Tiene un mundo por delante, y aprendiendo, porque a esa edad no sabés todo. Dentro de ese aprendizaje, se puede equivocar tranquilamente, y se va a equivocar, y seguramente va a tomar malas decisiones, pero es mucho más favorable para él y para todos cuando el equipo lo acompaña”, evaluó el DT, el 9 de marzo pasado luego del 1-0 ante Atlético Tucumán, desligando al número 30 del rol de conductor.

Sin la prudencia del entrenador, aunque los vincula una relación de profunda amistad, Juan Fernando Quintero, hoy en América de Cali, no ahorró palabras de admiración hacia el azuleño. “Mastantuono tiene un gran presente. No debemos olvidar que tiene 17 años. Es muy bueno que tenga ese carácter dentro del campo porque marca diferencias”, resaltó el colombiano, en diálogo con TyC Sports. Aun así, se alineó a Gallardo en un concepto sobre el juvenil: “Hay que sacarle la carga de que va a salvar a River. Tiene un gran futuro y me encanta cómo juega”. En esa misma pantalla, Enzo Fernández, formado en el semillero del club, también ponderó a Mastantuono: “Es un jugador increíble. Está haciendo muy bien las cosas y viene demostrando un gran nivel. A mi gusto, es un crack”.

Justamente en Inglaterra el nombre de Mastantuono provocó ruido en la antesala al superclásico porque The Sun, uno de los diarios británicos con mayor alcance, aseguró que Manchester United estaría dispuesto a pagar la cláusula de 45 millones de euros y bautizó a la promesa como “el Phil Foden argentino”. Real Madrid también lo tiene hace rato en el radar.

Para evitar que pierda el equilibrio, sus compañeros, con Enzo Pérez a la cabeza, también saben contenerlo. El líder mendocino valoró las virtudes de Mastantuono (“es un distinto, es un pibe que gambetea, va para adelante, que la pierde y la vuelve a agarrar, que se saca uno o dos jugadores encima”), pero no ignoró la importancia de respetar los tiempos. “No hay que olvidarse que tiene 17 años y que tiene muchas cosas por aprender. Los más grandes nos tenemos que hacer cargo cuando las cosas se plantean difíciles y que él disfrute como hoy con el gol que hizo”, señaló el mediocampista de 39 años, minutos después de la victoria contra Gimnasia.

Mientras tanto, Mastantuono, cuyo contrato con River —dueño del 100 % del pase— tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, disfruta de las horas previas a lo que será su tercer duelo contra Boca en primera división, aunque el primero en el que se perfila como titular con Gallardo, al que cuando estaba en las inferiores catalogó como “el mejor entrenador del mundo”.

Germán Balcarce Por