Franco Mastantuono en Real Madrid vs. Olympique de Marsella, por la Champions League

Real Madrid y Olympique de Marsella igualan 1 a 1 en el duelo correspondiente a la primera fecha de la etapa de liga de la Champions League. Timothy Weah abrió el marcador para los visitantes. Kylian Mbappé, de penal, puso el empate, Mastantuono estuvo muy participativo en la primera parte. Casi convierte dos goles: el primero pego en el palo, al inicio. El segundo, Rulli le detuvo el disparo en el final. Además, se animó a juntarse con sus compañeros y atacar el área.