LA NACION
en vivo

Franco Mastantuono en Real Madrid vs. Olympique de Marsella, por la Champions League

El futbolista argentino estará en la alineación inicial en el Merengue; el duelo es transmitido por ESPN

Kylian Mbappé empató para Real Madrid
Kylian Mbappé empató para Real MadridOSCAR DEL POZO - AFP

Final del primer tiempo

Real Madrid y Olympique de Marsella igualan 1 a 1 en el duelo correspondiente a la primera fecha de la etapa de liga de la Champions League. Timothy Weah abrió el marcador para los visitantes. Kylian Mbappé, de penal, puso el empate, Mastantuono estuvo muy participativo en la primera parte. Casi convierte dos goles: el primero pego en el palo, al inicio. El segundo, Rulli le detuvo el disparo en el final. Además, se animó a juntarse con sus compañeros y atacar el área.

Lo erró Mastantuono

La pelota de Güller fue para Mbappé. El francpés lo habilitó muy bien al argentino, que definió de primera, pero Rulli le tapó el disparo muy bien. Se vovlió a perder una chance el joven de 18 años.

Se perdió el segundo

Pierre-Emerick Aubameyang se encontró arriba con un gran pelotazo de Rulli. Se acomodó, enfrentó a Courtois, pero definió afuera. Casi se vuelve a poner al frente el visitante.

Gran acción de Mastantuono

El argentino, muy atrevido, se metió adentro del área a pura gambeta con pelota dominada. En el último metro se le fue un poco larga y Rulli le tapó la definición con un buen achique.

Gol de Real Madrid

Mbappé se hizo cargo de la ejecución, cruzó el remate y a pesar de la estirada de Rulli, puso el 1 a 1.

Penal para Real Madrid

Geoffrey Kondogbia derribó a Rodrygo y el árbitro no dudó en cobrar la falta. Le va a pegar Mbappé.

Otro aviso

Weah recibió afuera del área y probó desde lejos. Courtois tapó, pero dejó el rebote. Sin embargo, se recuperó y llegó a buscarla.

Gol de Olympique

Greenwood le robó la pelota a Güller en el medio campo, trasladó durante algunos metros y habilitó a Weah, que definió ante Courtois para sorprender al real Madrid. Gana el equipo francés 1 a 0.

Es superior

Real Madrid sigue controlando el partido. El equipo francés se refugia en el fondo. Mastantuono combinó con Mbappé, pero Balerdi lo sacó al francés con el cuerpo antes de que ingrese al área.

Lo sigue salvando

Rulli volvió a ahogarle el gol a Real Madrid. Mbappé recibió en el ´parea y definió con algunos hombres que lo tapaban. Sui disparo iba al arco, pero Rulli metió la mano y la mandó ar córner.

Salvó Rulli

Rodrygo definió con poco ángulo desde la izquierda y el arquero argentino tapó el remate del brasileño. Los locales siguen llegando con claridad.

Casi convierte

El argentino presionó y robó en el sector derecho. Llegó hasta el área chica y definió, incómodo por la marca de Medina y sin ángulo. Le pegó como pudo y pegó en el primer palo. Una clarísima chance del exRiver.

Variante oblogada

Desde el arranque, surgen los problemas para Real Madrid. Alexander Arnold se retiró lesionado. En su lugar ingresó Dani Carvajal.

Casi de chilena

Carreras llegó por izquierda, metió el centro al área y Mbappé se quedó con el rebote. El atacante tiró una chilena y casi la coloca en el segundo palo.

¡Se juega!

Movió el visitante y Real Madrid recibe a Olympique de Marsella en el duelo de la primera fecha de la etapa de liga de la Champions League. El árbitro es Irfan Peljto, de Bosnia & Herzegovina.

Los equipos a la cancha

Con un impresionante recibimiento de los hinchas locales, Real Madrid y Olympique ya están en el campo de juego. En instantes sonará el himno de la competencia, se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Federico Valverde, por el lado de los locales y Balerdi, en el visitante.

Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Geronimo Rulli durante la entrada en calor
Geronimo Rulli durante la entrada en calorOSCAR DEL POZO - AFP

El halago de Balerdi a Messi

Leandro Balerdi, argentino y defensor de Olympique de Marsella, fue consultado en la conferencia de prensa sobre la dificultad de marcar a Mbappé y si se trata del mejor jugador del mundo. La respuesta del zaguero descolocó a todos: “Para mí, hasta que Messi no se retire, va a ser el mejor jugador del mundo, pero Kylian es uno de los mejores del mundo y lo demostró. Este año también”.

Leonardo Balerdi durante la conferencia de prensa hecha el día previo al partido
Leonardo Balerdi durante la conferencia de prensa hecha el día previo al partidoTHOMAS COEX - AFP

Equipos confirmados

Xabi Alonso eligió a los siguientes futbolistas para jugar frente a los franceses: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen y Carreras; Valverde, Tchouameni y Güller; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.

Los franceses, jugarán con la siguiente alineación inicial: Rulli; Pavard, Balerdi, Medina y Emerson; Greenwood, Kondogbia, Hojberg y Weah; O’riley y Aubameyang.

Cómo ver online Real Madrid - Olympique de Marsella

El partido será transmitido por ESPN y también se puede seguirlo por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de Real Madrid - Olympique de Marsella

Comenzamos el seguimiento de uno de los partidos que abre la etapa de liga de la Champions League. Real Madrid, con el argentino Franco Mastantuono entre los titulares, recibe Olympique Marsella desde las 16. El joven argentino tendrá su debut en el certamen continental. Además, en el equipo de Marsella, Gerónimo Rulli, Facundo Medina y Leandro Balerdi también estarán desde el inicio.

Franco Mastantuono debutará en la Chamoions League ante Olympique de Marsella
Franco Mastantuono debutará en la Chamoions League ante Olympique de MarsellaManu Fernandez - AP
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 8
    1

    Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 8

  2. Mundial Sub 20 2025: la posible lista de convocados de la selección argentina y qué pasa con Franco Mastantuono
    2

    Mundial Sub 20 2025: la posible lista de convocados de la selección argentina y qué pasa con Franco Mastantuono

  3. Un ajedrez copero: Gallardo tiene otro esquema para enfrentar a Palmeiras por la Libertadores
    3

    Los interrogantes de River: qué esquema y qué titulares piensa Marcelo Gallardo para la Copa Libertadores

  4. Empieza la Champions League con Real Madrid, Vélez-Racing por la Libertadores y sigue la Copa Sudamericana
    4

    La agenda de la TV del martes: la Champions League, Vélez-Racing por la Libertadores y la Copa Sudamericana

Cargando banners ...