Franco Mastantuono se despidió de River: la carta de despedida que les dejó a los hinchas

Con apenas 17 años, Franco Mastantuono se convirtió en protagonista de una de las transferencias más comentadas del mercado de pases, no solo de la Argentina, sino a nivel mundial. El juvenil de River, considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino, publicó una carta en sus redes sociales en la que se despidió del club de Núñez antes de continuar su carrera en el Real Madrid, una oportunidad que definió como “única, de esas que se presentan una sola vez en la vida”.

“Hoy me toca escribir unas líneas que jamás imaginé tener que escribir tan pronto”, comienza el texto difundido en su Instagram personal. “Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles que me toca dar un paso muy importante en mi carrera: se abre una nueva etapa, en otro club, en otro lugar, con nuevos desafíos”, expresó el mediocampista, que debutó en la primera de River a los 16 años en 2024, promovido por el entonces entrenador, Martín Demichelis.

A lo largo de su mensaje, Mastantuono remarcó el profundo vínculo que mantiene con el club que lo formó. “River no es solo el club donde crecí como jugador. Es mi casa, mi familia, el lugar donde aprendí lo que significa ponerse esta camiseta con orgullo, con respeto, con hambre de gloria”, escribió. También agradeció a los hinchas por el “cariño incondicional” y a sus compañeros y formadores “por compartir esta pasión”.

A pesar de que su incorporación formal al equipo blanco está prevista recién para el 15 de agosto (ya cumplidos los 18 años), cuando se presente en Valdebebas para trabajar bajo las órdenes de Xabi Alonso —entrenador que ya lo elogió públicamente durante el Mundial de Clubes—, Mastantuono ya comenzó a transitar su desvinculación deportiva del millonario.

Tras regresar de disputar el torneo en los Estados Unidos, el juvenil dejó de entrenarse junto al grupo conducido por Marcelo Gallardo. Durante la transición, continuará ejercitándose por separado bajo la supervisión de un preparador físico asignado.

Fue de los mejores jugadores de River durante el Mundial de Clubes. Rodrigo Néspolo

“River me enseñó que los sueños se persiguen con humildad, esfuerzo y amor por la camiseta”, aseguró el juvenil, que aclaró que su anhelo de conquistar títulos con el club de Núñez permanece intacto: “Mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca”.

El impacto de su salida no pasó desapercibido entre los hinchas del conjunto de Núñez. La decisión del futbolista de aceptar la propuesta del club español fue recibida con malestar por un sector mayoritario de la parcialidad riverplatense, que lamentó tanto su prematura partida como el carácter unilateral de la cláusula de rescisión.

En ese contexto, su carta de despedida pública parece responder a la necesidad de explicar su elección y, al mismo tiempo, dejar abierta la puerta a un futuro regreso. Una promesa que, como él mismo expresó, solo el tiempo podrá confirmar.

Deja el club habiendo jugado 64 partidos, con 10 goles y siete asistencias, ganando unicamente la Supercopa Argentina 2023 el año pasado con Martín Demichelis HARRY HOW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El traspaso de Mastantuono al equipo blanco ya fue confirmado oficialmente previo al Mundial de Clubes, luego de que el club español decidiera pagar la cláusula de rescisión fijada en 45 millones de euros, a pagar en cuotas, según contó el especialista en mercado de fichajes Fabrizio Romano. Con los merengues firmará contrato por seis años.

La despedida concluye con un mensaje que apunta a una futura vuelta al club que lo vio nacer: “Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto”.