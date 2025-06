Franco Mastantuono y su primer partido en River como futbolista de Real Madrid, donde el DT le augura un “futuro brutal”

SEATTLE (Enviado especial).-Franco Mastantuono jugó su primer partido con la camiseta de River siendo jugador de Real Madrid. Una realidad que ni imaginaba hace poco más de dos semanas, tras el 1-1 ante Universitario por la Copa Libertadores. Por entonces, el juvenil de 17 años se fue con el Mundial de Clubes en la cabeza como próximo objetivo, pero en el medio le pasaron cosas, de las importantes en su corta carrera. Primero fue el firme interés de Paris Saint Germain, con un llamado de Luis Enrique para convencerlo, y luego la irrupción avasallante de Real Madrid para arrebatárselo al campeón de la Champions League al transferirle los 45 millones de euros (en tres cuotas) para que el futbolista ejecute la cláusula de rescisión con River.

En el 3-1 a Urawa Red Diamonds, Marcelo Gallardo lo ubicó en su función habitual, sobre la derecha, a perfil invertido para que se asocie más por adentro que en la búsqueda de un desborde. Fue importante en el primer gol, en una de esas clásicas barridas hacia el centro para limpiar terreno y despachar un pase milimétrico de 25 metros para la proyección de Acuña, que envió el ajustado centro para el 1-0 de Facundo Colidio.

Pity Martinez y el abrazo con Franco Mastantuono después del triunfo de River Rodrigo Néspolo

Mastantuono sufrió cuando River se quedó sin la pelota, a partir de los 25 minutos del primer tiempo. Intervino menos, sus apariciones fueron más esporádicas, e inclusive tuvo que retroceder para tapar a su marcador, en un Urawa que se animaba cada vez más.

Aun sin tanto protagonismo, en el segundo tiempo armó una maniobra por su sector y mandó el centro que no pudieron aprovechar Colidio y Borja. Fue una actuación aceptable de alguien que se espera cada vez más. Según las estadísticas de Opta, fue el futbolista de River que recibió más foules (5), quedó segundo en remates -con dos-, detrás de Driussi (3), pero no entró entre los primeros cinco en intervenciones y pases exitosos.

Mastantuono, durante el cotejo entre River y Urawa Red Diamonds Rodrigo Néspolo

Disputó el partido completo, lo cual da una pauta de que sigue siendo imprescindible para Gallardo, aunque sabe que no lo tendrá para el otro objetivo del año: la Copa Libertadores.

En la conferencia de prensa previa, Gallardo no había querido entrar en muchas consideraciones sobre el pibe de Azul. Dijo que había que dejarlo jugar y que lo iba a hacer en la medida que lo viera bien. El Muñeco solo lanzó una crítica hacia los entornos: "No es tan problemático ni difícil. Lo complejo es lo que viene de afuera. Acá adentro somos mucho más simples, no hay tanto drama".

Desde que se concretó el pase, Mastantuono recibió en las redes sociales un hostigamiento de los hinchas (es una minoría) que le cuestionan la decisión de irse ahora. Algunos lo calificaron de “Mastraiciono”.

Marcelo Gallardo, cerca de Mastantuono: "Tiene que pensar en jugar, nada más", dijo el DT de River Rodrigo Néspolo

Tras la victoria, Gallardo fue escueto cuando lo consultaron por el rendimiento de Mastantuono: “Digo lo mismo que ayer. Franco solo tiene que pensar en jugar, nada más, no tengo otra cosa que agregar”. Después se refirió a la jugada de Mastantuono en el primer gol: “Hace muy bien lo de ir de derecha hacia izquierda, si bien hoy Urawa lo tenía muy bien estudiado y tomado a Franco. Puso un lateral con perfil invertido (derecho) para que lo tapara por adentro y le redoblaron la marca para cortarle recorrido. Así y todo pudo salir y abrir la pelota hacia el sector opuesto en la jugada del gol de Colidio. Fue una buena ejecución”.

Mientras tanto, en Miami, Mastantuono también es tema en la concentración de Real Madrid. En la conferencia de prensa, al entrenador Xabi Alonso le trasladaron una supuesta declaración de Gallardo, que en realidad el DT de River nunca dijo. “Gallardo ha dicho que el fichaje de Mastantuono los perjudicó. ¿Entiende esta postura?“, le trasladaron al nuevo entrenador de Real Madrid, que tuvo una salida irónica: ”Bueno, yo he visto el partido, 3-1 y gran partido. No les he visto muy perjudicados".

Todo hace indicar que Mastantuono ocupará un lugar destacado en la planificación de Alonso, que hizo la siguiente valoración: “Respecto a Franco... estamos contentos, porque es un chico con un presente fantástico y un futuro brutal. Su madurez se traslada fuera del campo”.

El DT de Real Madrid destacó el gran impacto que le dejó la charla que tuvo con Mastantuono: “Quedé impresionado con las conversaciones que tuve con él: por su ambición y madurez. Las cosas no pasan por casualidad. Lo seguimos en River, donde está dando unos pasos que lo han llevado al Real Madrid. Será muy importante. ¿De qué hablamos? No, eso no lo voy a decir".