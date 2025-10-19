Franco Mastantuono y un curioso enojo con Alaba por un tiro libre en Real Madrid

Con un gol de Kylian Mbappé, Real Madrid venció a Getafe 1-0 en un partido correspondiente por la 9ª jornada de La Liga española, pero llega como líder al clásico contra Barcelona de la próxima semana. El equipo dirigido por Xabi Alonso necesitó que el rival se quedara con uno menos por la roja a Allan Nyom (a los 32 minutos del segundo tiempo) antes de que el delantero francés lograse el tanto del triunfo tres minutos después de jugar 11 vs. 10. Franco Mastantuono fue titular en el equipo merengue y protagonizó una situación curiosa con David Alaba.

Se jugaban los últimos minutos del primer tiempo cuando el conjunto merengue contó con una falta en la puerta del área. Ahí obviamente empezaron las charlas porque varios se querían anotar para la ejecución. Mastantuono fue uno de los primeros en acercarse, pero también David Alaba. No se ponían de acuerdo y terminó acercándose Militao, que luego de varios segundos de quedarse charlando con el exRiver pareció persuadirlo para que le deje la ejecución al defensor de 33 años. “Vos pateás el próximo”, pareció decirle Militao, pero el volante ofensivo se retiró masticando bronca, no muy conforme con la decisión colectiva del equipo. Mastantuono luego fue reemplazado por Vinicius Jr., a los 9 minutos del segundo tiempo.

Franco Mastuantono frente al defensor Diego Rico, de Getafe, por la Liga de España THOMAS COEX� - AFP�

Mbappé mantiene su racha positiva, ya que este domingo convirtió su decimoctavo gol en 14 partidos entre todas las competiciones disputadas entre su club y su selección -10 en LaLiga-. Y ahora intentará añadir una nueva víctima a su lista el miércoles en la Champions League contra la Juventus para continuar con su seguidilla.

Getafe terminó con nueve jugadores tras la expulsión por doble amarilla de Alex Sancris, a seis minutos del final. Con esta victoria, el Real Madrid suma 24 puntos, dos más que el Barcelona y siete más que el Villarreal, tercero.

Al igual que en todos los demás choques de la jornada, los jugadores permanecieron quietos durante 15 segundos en señal de protesta por el encuentro programado en Miami entre el Villarreal y el Barcelona el 20 de diciembre.

🟥🇪🇸 ¿SE ENOJÓ FRANCO?



Atención con la conversación entre Mastantuono y Alaba por patear un tiro libre en Real Madrid contra Getafe.#LaLigapic.twitter.com/9ilqPwSZb9 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 19, 2025

Pese a la amenaza constante de Mbappé, el Real Madrid no encontró la forma de imprimir velocidad al juego para superar la sólida defensa del equipo azul. El astro francés probó en varias ocasiones sin mayor peligro en la primera mitad, pero en todas chocó con un imponente David Soria, que estuvo atento para capear las embestidas madridistas. El delantero galo ya había avisado con dos remates. Pero, justo cuando se cumplió la media hora del duelo, el jugador lanzó un latigazo con la zurda que el arquero local despejó para evitar el tanto.

Tras el descanso, el brasileño Vinicius entró por Franco Mastantuono para meter más aceleraciones al partido, pero los dirigidos por Xabi Alonso seguían sin poder despegar. Mbappé dispuso una vez más de otra ocasión clara con otro remate cerca de la valla que se marchó desviado tras un pase en profundidad del inglés Jude Bellingham. Poco después, el togolés Djené Dakonam cometió una falta peligrosa en la media luna a favor del Real Madrid. Sin embargo, Mbappé, que buscó el palo izquierdo, envió el balón fuera después de que golpeara ligeramente a su compañero Militao.

Lo mejor del partido

Los conducidos por José Bordalás se mostraron nerviosos hasta el punto de que el franco-camerunés Allan Nyom acabó siendo expulsado 36 segundos después de entrar en el campo por golpear a Vinicius en un intento de frenar su carrera. Tres minutos más tarde, el turco Arda Guler filtró un balón para que Mbappé se quedara frente a Soria, quien tocó el disparo, pero el poste introdujo el esférico al fondo de las redes.

En los últimos minutos, el Getafe se quedó con nueve jugadores, después de que Alex Sancris recibiera la segunda tarjeta amarilla por una entrada desde atrás a Vinicius por detrás. Vinicius “ha tenido un gran impacto (...). Podía ser tan importante de inicio, como para cambiar el partido saliendo desde el banco. Y así ha sido. Entró y tuvo un desequilibrio con el que terminó forzando tarjetas”, explicó Alonso en la conferencia de prensa posterior al partido y reproducidas por la agencia AFP.

Franco Mastuantono en un partido de Real Madrid y Getafe que tuvo más lucha que juego THOMAS COEX� - AFP�

Aun así, Getafe no se rindió y tuvo una chance para empatar con el inglés Abu Kamara, que definió mano a mano ante Thibaut Courtois. El arquero, tras la atajada decisiva, se llevó un fuerte golpe en la rodilla, aunque sólo se quedó en un susto. “El gol ha sido fundamental, porque en este partido costaba generar ocasiones, tener ritmo. Había muchas interrupciones y siempre es complicado”, afirmó el técnico vasco.

En los otros partidos de este domingo, el Rayo se impuso 3-0 al Levante en el estadio Ciutat de Valencia, mientras que el Athletic empató a cero en su salida a Elche, al igual que la Real Sociedad ante el Celta en Vigo (1-1).