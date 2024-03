Escuchar

De ser comparado con Marcelo, megaestrella brasileña con pasado glorioso en Real Madrid, a tercera opción de un Boca irregular. De ser un indiscutido para Miguel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y Jorge Almirón, a correr detrás de Lautaro Blanco y Marcelo Sa­racchi. De ser uno de los jugadores con más presencias en la historia de Boca (228), y el que más tiempo lleva como integrante del plantel profesional, a jugarse la chance de ir desde el arranque este sábado en el estreno del Xeneize en la Copa Argentina, ante Central Norte de Salta.

En poco más de 100 días, Frank Yusty Fabra pasó de ser un intocable para los últimos cuatro entrenadores de Boca a convertirse en uno de los jugadores con menos partidos jugados en lo que va del 2024. Este jueves, el DT probó dos equipos con vistas al encuentro en Santiago del Estero. De un lado, la defensa y la delantera que pintan para titular. Del otro, el mediocampo que más posibilidades tiene de jugar desde el inicio. Ante la ausencia de Cristian Medina, convocado a la Selección Sub 23, Fabra compartió el centro del campo con Jabes Saralegui, Ezequiel Fernández y Kevin Zenón, por lo que podría volver a formar parte del 11 después de ocho encuentros.

Fabra, titular ante Platense en el debut de Boca en la Copa de la Liga. 27/01/24 LA NACION/Santiago Filipuzzi

¿A qué se debió su salida del equipo? ¿Qué intenciones tienen Fabra y su familia de cara al segundo semestre? ¿Cuánto puede influir, a corto o mediano plazo, el respaldo público del presidente del club? ¿En qué posición lo considera Diego Martínez? O, mejor dicho: ¿lo consi­dera más allá de este partido?

En busca del perdón

El presente de Frank Fabra, está claro, dista mucho de ser el mejor. Más allá de esta nueva posibilidad, que terminará de confirmarse en las próximas horas, la actualidad del colombiano es muy distinta a la de sus mejores tiempos en el club. El antioqueño de 33 años disputó solo cuatro partidos oficiales luego de su increíble expulsión ante Fluminense por la final de la Copa Libertadores. Completó los 90′ ante Platense (0 a 0 en Vicente López) y Sarmiento de Junín (1 a 0 en el Nuevo Gasómetro); e ingresó sobre el cierre frente a Defensa y Justicia (0 a 0 en la Bombonera) y River (1 a 1 en el Monumental). Con una salve­dad: los dos encuentros que jugó de titular fueron previos a la llegada de Blanco y tras una lesión muscular sufrida por Marcelo Saracchi. Las veces que Martínez pudo elegir, relegó a Fabra al banco de los suplentes.

Fabra ve la roja por una reacción inocente en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense

Fabra es uno de los futbolistas mejores pagos del plantel de Boca. Junto a Edinson Cavani, Marcos Rojo, Sergio Romero y Darío Benedetto, el colombiano es uno de los jugadores franquicia. En noviembre de 2022, poco después del bicampeonato obtenido por el Xeneize, estiró su vínculo por tres temporadas más, hasta el 31 de diciembre de 2025, con una importante mejora salarial. Aquel año fue, tal vez, de los mejores de sus ocho temporadas, ya que logró mantener el nivel a lo largo de los dos campeonatos y aportó su jerarquía en instancias decisivas tanto en la Copa de la Liga (golazo en la final ante el Tigre de Diego Martínez), como en la Liga Profesional (asistencia top ante Lanús y un gol clave frente a Gimnasia).

En 2023, en cambio, la historia fue bien distinta. Boca no ganó títulos y Fabra tampoco destacó en lo individual. Tuvo buenos pasajes ante Independiente por la Liga Profesional, y frente a Racing y Palmeiras por la Copa Libertadores, aunque lejos estuvo de descollar. Almirón apostó por un esquema más conservador, con dos laterales por banda, y Fabra, contenido, perdió sorpresa y explosión. El corolario fue su infantil roja en el tiempo extra en el Maracaná, con Boca en desventaja y el rival diezmado por la expulsión de John Kennedy, el autor del gol decisivo. Golpeó en el rostro a Nino, capitán del conjunto carioca, y el juez lo mandó a las duchas con ayuda del VAR. Una expulsión que pagaría muy cara. Afectado por la roja y aquejado por una presunta “distensión en el ligamento lateral de la rodilla derecha”, Fabra no volvió a vestir la camiseta de Boca hasta el 13 de enero de este año, en un amistoso fuera de Buenos Aires frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

Racing Club vas Boca Juniors Cuartos de final de la Copa Libertadores Estadio de Racing Fabra Quintero Anibal Greco

Su relación con los hinchas, para colmo, ya venía rota desde antes. En especial, luego de la semifinal de vuelta de la Libertadores 2020, frente a Santos, en la que Fabra se desentendió insólitamente de la marca en el tercer gol brasileño y diez minutos más tarde vio la roja por un planchazo sin pelota contra Marinho, figura del conjunto paulista. Seis partidos después, en una caída de local ante Talleres, le dio un cachetazo a Carlos Izquierdoz, por entonces capitán de Boca, en medio de una discusión de partido. Así y todo, y pese al cambio de DT, Fabra se mantuvo en el 11 hasta finales de 2023. ¿Reaparece este sábado?

Volver a empezar

Tras el golpe en Río, Fabra viajó a Colombia a recargar pilas y pasar las Fiestas con la familia. Recibió un sondeo del Galatasaray, que jugaba la ronda preliminar de la Europa League. Pero el equipo turco pretendía un préstamo sin cargo (o forzar una rescisión) y la posibilidad quedó automáticamente descartada. Fabra, de todos modos, no tenía intenciones de abandonar Boca. Por el contrario, tras sus días de descanso en Medellín, se propuso demostrarle a Diego Martínez que estaba en condiciones de jugar. Sin embargo, un pedido de permiso a la dirigencia para incorporarse un día más tarde a la pretemporada volvió a generar controversia con los hinchas. En especial, cuando trascendió la información de que el ex Envigado, Deportivo Cali y DIM se había ausentado de la práctica del 2 de enero de este año para celebrar en Colombia el babyshower de su próximo hijo. Según pudo averiguar LA NACION, la celebración se había llevado a cabo días atrás y no en la fecha en la que fueron publicadas las fotos. Fabra, de hecho, tenía pasajes reservados para iniciar los trabajos el martes 26 de diciembre, tal cual el plan original. Sin embargo, la demora en la contratación del DT obligó al club a modificar los planes, ya que no había entrenador designado: la pretemporada inició una semana más tarde, bajo las órdenes de Diego Martínez.

En el interín, Fabra solicitó el OK del Consejo de Fútbol para festejar la llegada del Año Nuevo en Colombia y regresar a la Argentina el 2 de enero, ya que deseaba pasar más tiempo con sus seres queridos tras el fallecimiento de su padre. Fabra fue al banco en los primeros amistosos del ciclo, y recién sumó minutos a partir de la lesión de Saracchi.

“Cometí un error, que fue la expulsión. En ese momento estaba dolido por el penal [NdR: reclamó una mano que había sido casual] y ahí empezó mi alegato con el árbitro. Me hago cargo de mi error. Vamos a seguir trabajando para mejorar”, ofreció disculpas tras el 0 a 0 con Platense, del que fue figura.

Dos semanas más tarde, ya con Saracchi recuperado y Lautaro Blanco en el plantel, Martínez optó por el ex Elche para recibir a Defensa y Justicia e hizo ingresar a Fabra a los 43′ del segundo tiempo. Frank venía de ser titular en el 1 a 1 con Sarmiento en la cancha de San Lorenzo, donde Boca jugó de local. Esa tarde hubo silbidos para Fabra y también para Pol Fernández. En la previa del partido con el Halcón, Martínez conversó a solas con Fabra y le informó que ingresaría unos minutos sobre el cierre del partido en la Bombonera. La intención: superar rápido el mal trago con la gente y hacer borrón y cuenta nueva. A partir de allí, Fabra ingresó otros dos minutos ante River; no fue citado con Belgrano por un cuadro febril y se quedó sin ingresar vs. Tigre, Central Córdoba, Lanús, Unión, Racing y Estudiantes.

Boca vs Palmeiras Copa lIbertadores 2023 Frank Fabra An’bal Greco

Se dice de mí…

“Fabra para mí puede ser el mejor lateral, pero el que de­cide es el técnico. Él arma el equipo y a veces estamos de acuerdo y a veces, no…”, jugó sus fichas Juan Román Riquelme tras la de­rrota de Boca frente a Unión, hace solo dos partidos. El presidente, se sabe, es un ferviente admirador del juego del 18; y aprovechó una entrevista televisiva para dejar en claro su respaldo al colombiano. “Frank es único. Lo que pasa es que los errores se los hacen pagar mucho y las cosas buenas no tanto, porque no le gusta mucho andar en la tele. Comete errores como todos, quiere mucho a nuestro club y confiamos en él”, había dicho semanas atrás, tras la reprobación de los hinchas en el 0 a 0 con Defensa.

Martínez, por lo pronto, ya empezó a buscarle lugar entre los 11. “Tengo ganas de que Frank se sienta ese jugador que es y que lo ayudemos a encontrar su mejor versión. Lo estamos uti­lizando como volante porque tiene una gran capacidad para recibir entre líneas y desdoblar”, comentó. Antes de asumir, el exentrenador de Tigre y Huracán observó videos completos de los últimos partidos de Boca en 2023. Y uno de los que más le gustó fue el empate sin goles ante Racing, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Aquella noche, Boca utilizó a Fabra y a Luis Advíncula en la posición de carrileros, en un esquema 3-5-2, y el colombiano jugó uno de sus mejores partidos desde su arribo en 2016. Luego, la llegada de Kevin Zenón trastocó los planes del entrenador, que igualmente continuó ensayando con Fabra en el puesto de volante por izquierda.

Frank Fabra, en la foto junto con Marcelo Delgado, cuando renovó contrato con Boca hasta diciembre de 2025 Prensa Boca

Un pan bajo el brazo

“Salvo que lo echen, se va a quedar en Boca”, cuentan cerca del futbolista de 33 años. “Él sabe que las condiciones las tiene y que, tarde o temprano, va a recuperar su lugar”, confían en su círculo. Por lo pronto, Fabra y su pareja, Tatiana Gómez, decidieron que su segundo hijo, que llegará al mundo en mayo de este año, nazca y crezca en la Argentina. El colombiano, además, renovó el contrato de alquiler en Buenos Aires y planifica una vida en el país, al menos por los próximos años. Una historia sin final a la vista.