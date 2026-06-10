Cuándo debuta la selección argentina en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará la defensa del título ante un poderoso rival africano, que regresa a la Copa del Mundo tras dos ediciones consecutivas sin clasificarse
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La selección argentina tiene un claro objetivo en el Mundial 2026: intentar defender el título obtenido en Qatar 2022. Para hacerlo, por la inclusión de los 16vos de final en el nuevo formato con 48 participantes, deberá disputar ocho partidos, uno más que en su camino a la consagración en Medio Oriente. El primero de ellos será el martes 16 de junio a las 22 (horario argentino) frente a Argelia, en el marco de la fecha 1 del Grupo A. El encuentro se podrá ver por TV en Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, y por streaming en Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El seleccionado albiceleste llega a la Copa del Mundo como uno de los grandes favoritos. Con la base del plantel que levantó el trofeo en Asia hace tres años y medio, buscará su cuarta estrella tras las obtenidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Su rival de turno participa del Mundial por quinta vez y su mejor actuación hasta la fecha fue en Brasil 2014, cuando llegó hasta octavos de final y perdió 2 a 1 con Alemania, luego campeón, en tiempo suplementario.
La única vez que ambos se vieron las caras fue el 5 de junio de 2007, en un partido amistoso. En el Camp Nou de España, la selección argentina se quedó con la victoria por 4 a 3. Los goles del combinado albiceleste, que en ese entonces era dirigido por Alfio Basile, fueron convertidos por Carlos Tevez, Esteban ‘Cuchu’ Cambiasso y Lionel Messi por duplicado, mientras que Anthar Yahia y Nadir Belhadj en dos ocasiones anotaron para los Verdes.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro del próximo martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.41 contra los 9.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Argelia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.35.
Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina
Fecha 1
- Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
Fecha 2
- Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.
- Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a las 00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
Fecha 3
- Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.
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