Fútbol: el arte del engaño...y de la estafa

Allen Stanford, multimillonario financista texano, aterrizó en 2008 en helicóptero negro en el césped sagrado de Lord’s, la catedral del cricket inglés, construída en 1814 en Londres. El Sikorsky negro tenía logotipo de Stanford en letras doradas. Pero nave y pilotos eran alquilados. Había que impresionar, como Simon Levieb, “El estafador de Tinder”. Stanford anunciaba aquel día el premio insólito de 20 millones de dólares al vencedor del duelo entre el equipo inglés vs. “Las Superestrellas de Stanford”, una selección de islas del Caribe, donde él era rey, con bancos, diarios, hospitales, Liga de cricket y hasta título de Sir.

La competencia con Inglaterra incluía un contrato de cinco años. Cien millones de dólares. El magnate posó ese día con el cofre que, supuestamente, contenía el premio. El ganador se quedaba con todo. Nada para el perdedor. Tan tradicional como la monarquía, el cricket vendía su alma al diablo. Stanford, cuya lista de donaciones políticas incluía, según la BBC, a Barack Obama y Bill Clinton, patrocinaba también torneos de tenis, golf, polo y yachting. Y su cartera tenía a varias estrellas de las Grandes Ligas del béisbol. Hasta que llegó el derrumbe: en 2012 fue acusado de fraude masivo de 7000 millones de dólares a unos 25.000 clientes y condenado a 110 años de prisión. La pena, ratificada en agosto pasado, finaliza el 13 de marzo de 2103.

B-Play, en la camiseta de Estudiantes Fotobaires

Carismático (apretones de manos y palmadas en la espalda para todos), Stanford protagonizó la segunda estafa de inversión más grande en la historia de Estados Unidos, sólo superada por la de Bernie Madoff, el financista cuya quiebra en 2008 provocó el derrumbe económico de los Mets, el popular equipo de béisbol de Nueva York (hoy otra vez rozagante). Stanford y Madoff engañaron con el llamado Esquema Ponzi, por Carlo Ponzi, el italiano que en la década de 1920 pagaba a los primeros inversores retornos fabulosos con el dinero de los siguientes hasta que, un día, el sistema de estafa piramidal se cortó. En plena corrida, Ponzi atendía personalmente a los clientes que hacían fila para reclamarle. Les regalaba sonrisa, hot dogs y café. Pedía bancos populares para los desprotegidos, recuperaba celebridad y hasta insinuaba carrera política. Murió pobre en 1949 en Brasil.

Las criptomonedas de la AFA: US$ 40 millones

La historia universal de la estafa precede a Ponzi. Y suele usar la popularidad del deporte. También bancos importantes vistieron camisetas de fútbol cuando buscaron recuperar imagen tras la estafa de 2001 bautizada con el nombre infantil de “corralito”. El sistema incluye la “publinota”. Siempre habrá un Armando Prieto, el periodista deportivo corrupto de “Papeles en el viento”, novela homónima de Eduardo Sacheri que ahora podemos ver otra vez en Disney (la cadena obligada a desinvertir si quiere seguir transmitiendo partidos). Es el nuevo campeonato que la AFA llamaba Socios.com, la firma con sede en Malta que vende fan tokens y comercializa la criptomoneda Chiliz. Ruptura mediante, el “naming” ahora es Binance, empresa de criptomonedas que le pagará a la AFA cerca de 40 millones de dólares en cinco años.

River cuenta con un nuevo auspiciante para su camiseta captura

Un informe del colega Alfredo Sainz el jueves pasado en lanacion grafica el cuadro: la camiseta de Huracán con la criptomoneda Decrypto. Las mangas de River con apuestas online Codere. Su competidora B-Play en el pecho de Vélez y Estudiantes. City Center Online (casa de apuestas del casino de Rosario) en Central y Newell’s. Y allí está también la Conmebol asociada con Betfair (apuestas) y Crypto.com. Y el Palmeiras campeón de la Libertadores que tenía a Dafabet (había ocho casas de apuestas online en 17 de 20 camisetas del último Brasileirao; antes estaban prohibidas. La mala palabra son ahora las apuestas ilegales). La UEFA acordó con Socios.com. Y la FIFA le dio su próximo Mundial a Qatar. El presidente Gianni Infantino dejó Suiza y se mudó a Doha.

¿Por qué no iba a aparecer Leonardo Cositorto en nuestro Cambalache discepoliano? El hombre de Generación Zoe, mezcla de Stavisky, Don Bosco y San Martín, fundó Deportivo Zoe (Torneo Regional) y Zoe Atletic (Liga Villamariense). Es patrocinador de peso en Chacarita (Primera Nacional) y también de Español (Primera C). El “Cositorto Group”, como ironizan las redes, paga al contado y tiene clubes en Paraguay, España, Andorra, Tailandia y Finlandia. Con pedido de detención de la justicia argentina, buscado por Interpol, acusado de estafa y asociación ilícita, Cositorto, coach ontológico, jefe de la iglesia Aviva Zoe y con proyecto político, arenga a ganar antes de un partido y promete a cambio criptomonedas de Zoe Cash. “La fe”, dice Cositorto a los jugadores de Español, “es la sustancia de lo que no se ve”.

Es la fe que mueve criptomonedas. Una cosa es el fútbol como arte del engaño. Otra cosa es el dinero trucho o lavado. El dinero multicolor. La “plata dulce”. Aventureros, tiburones, narcos y políticos codiciosos subidos desde siempre a la pelota. En 1989 la prensa italiana estaba inquieta porque el finalista de la Copa Intercontinental era Atlético Nacional de Medellín, que manejaba Pablo Escobar. Nada decían del otro finalista. Era Milan, sostenido por Silvio Berlusconi.