La segunda función de Novak Djokovic en 2022: en Dubai, ante el ruso que se inspira en Del Potro

El serbio Novak Djokovic disputó su primer partido de la temporada el lunes pasado, en el ATP 500 de Dubai. Tras destinar -y gastar- más su energía durante los últimos tiempos en su situación personal que en lo deportivo, luego de ser deportado de Australia por no estar vacunado contra el coronavirus y quedar en medio de una disputa política, el número 1 del ranking volvió a competir y disipó todo tipo de dudas vinculadas a cómo respondería, venciendo por un doble 6-3 al italiano Lorenzo Musetti (58°).

Este miércoles, por los 8vos de final del certamen sobre superficie dura de los Emiratos Árabes Unidos, Nole se presentará nuevamente. Será no antes de las 12 de la Argentina (transmisión de Star+) frente al ruso Karen Khachanov (26°), que en la primera ronda batió al australiano Alex De Miñaur (32°) por 6-3, 6-7 (1-7) y 7-5.

Khachanov y Djokovic se enfrentaron cinco veces y en cuatro triunfó el serbio. AFP

El historial entre Djokovic y Khachanov favorece 4-1 al balcánico. Se enfrentaron por última vez en los octavos de final de Roland Garros 2020 y se impuso Djokovic por 6-4, 6-3 y 6-3.

Khachanov, moscovita de 25 años, diestro, con revés de dos manos y 1,98 metro, en su momento -cuando explotó en el tour- confesó su admiración por Juan Martín del Potro. “Marat (Safin) fue mi referente. Claro que no fue su única fuente de inspiración. Si tengo que elegir uno al que me gustó parecerme y copiarle cosas, ese es Del Potro. Con Safin no pude compartir el circuito por una cuestión de edad. Con Juan Martín, sí”, apuntó Khachanov, que se enfrentó cuatro veces con el tandilense y sólo pudo derrotarlo en Roland Garros 2019.

Karen Khachanov, que se inspiró en Del Potro, será el rival de este miércoles de Djokovic en Dubai. Kenzo Tribouillard - AFP

Djokovic, que ostenta el récord de mayor cantidad de semanas en el número 1 (361 en total), puede perder el liderazgo en estos días de competencia. Si el ruso Daniil Medvedev gana el título en Acapulco, el lunes próximo será el líder del ranking, independientemente de lo que haga Nole en el emirato.

“Fue una victoria en sets seguidos, así que, por supuesto, tengo que estar satisfecho con mi tenis, especialmente después de no jugar durante dos meses y medio o tres. Hubo momentos en los que jugué muy bien, hubo momentos en los que cometí un par de errores no forzados seguidos inusualmente. Pero es normal esperar eso en mi primer partido después de un tiempo”, analizó Djokovic tras vencer a Musetti. Este miércoles tendrá un desafío -en teoría- más complejo.

El ruso Aslan Karatsev, campeón del ATP de Dubai 2021, quedó eliminado en la primera ronda. Paul CROCK / AFP)

Asimismo, en el torneo de Dubai quedaron eliminados los dos jugadores que disputaron la final de 2021. El ruso Aslan Karatsev (22°), campeón vigente, cayó en la primera ronda frente a Mackenzie McDonald (Estados Unidos, 61°) por 7-5 y 6-3. Mientras que el sudafricano Lloyd Harris (35°), “víctima” de Karatsev el año pasado en la definición, perdió por un doble 6-3 ante Alex Molcan (69°, Eslovaquia).