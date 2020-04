El Boca-River que se jugó en la Bombonera el año pasado marcó un hito en el fútbol femenino en la Argentina Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

La primera temporada del fútbol femenino semiprofesional en la Argentina quedó suspendida por la pandemia del coronavirus. Un duro golpe para un torneo que había sido anunciado en marzo pasado por AFA, en el marco del entusiasmo que generó la histórica clasificación de Argentina en el Mundial de Francia 2019 y el reclamo que había iniciado la futbolista Macarena Sánchez tras haber quedado libre de UAI Urquiza, su ex club antes de que San Lorenzo le ofreciera firmar el primer contrato profesional de la historia para una mujer que juega al fútbol en Argentina.

Pero lo que más preocupa hoy a los planteles de los 17 equipos no es lo deportivo. Jorge Barrios, presidente del fútbol femenino de AFA, anunció el miércoles que el subsidio de 2.800.000 pesos que destina para el contrato de los futbolistas no se iba a prorrogar más allá del 30 de junio, fecha límite del acuerdo establecido el año pasado. Aunque algunas horas después se retractó: "El presidente Claudio Tapia me aseguró que los subsidios van a seguir vigentes porque su intención es que el torneo continúe siendo profesional", le dijo a LA NACION al final del día.

"Lo vivimos con mucha angustia, con mucha incertidumbre. Si se concreta esto tira para atrás todo lo que se generó y la lucha de tantos años. Si bien vemos que hay clubes que no terminaron de incluir al fútbol femenino en su estructura, creíamos que esto ya era un camino de ida, que no se iba a volver a atrás", agregaba Juliana Román Lozano, entrenadora de Huracán, uno de los cuatro equipos que tiene una mujer como DT.

Al torneo de 17 equipos le quedaba una sola jornada para terminar la primera ronda. Luego vendría la "zona campeonato", donde las ocho mejores jugarían por el título. Pero quedó vacante por la decisión de AFA de dar por terminada esta temporada a causa de la pandemia y del aislamiento. Los descensos, como ocurrió también con el fútbol masculino, quedarán suspendidos. Y el representante argentino en la Copa Libertadores será Boca, que es quien ocupa la primera posición al momento de la suspensión de la temporada. ¿Y habrá campeón? "Eso será decisión del Comité Ejecutivo a final del semestre", indica Barrios.

A la espera de una confirmación oficial de cada club acerca de qué pasará luego del 30 de junio, en los planteles y en los cuerpos técnico la sensación es de incertidumbre y temor. Sobre todo en los clubes con tesorerías más apretadas incluso antes de la pandemia, como El Porvenir, Satsaid, Excursionistas, Defensores de Belgrano y Villa San Carlos.

Los teléfonos de la mayoría de las jugadoras, entrenadoras, entrenadores y dirigentes estallaron durante la tarde con las declaraciones cruzadas y las distintas versiones. Por eso ya empezaron a organizarse y este jueves tendrán una reunión con Futbolistas Argentinos Agremiados, vía teleconferencia. Desde el gremio aseguran que defenderán los derechos de las futbolistas de la misma manera que hacen con los planteles masculinos, donde hay unos 2000 contratos que se vencen a mitad de año. Con un agravante: la situación económica de las futbolistas parte de un piso muchísimo más bajo; los ocho salarios de 20 mil pesos que paga AFA por equipo se equiparan al salario referencia de la Primera C, según el último acuerdo de junio de 2019. Y la mejor paga de la categoría no pasa los 50 mil pesos.

Sin capacidad de medidas de fuerzas convencionales como no entrenarse o no presentarse a un partido, deberán convencer a través de la palabra o la inventiva. Aunque ya hubo controversias entre la dirigencia de la AFA y Agremiados: "¡¡¡Otra miseria!!! Por favor, basta de operaciones mentirosas. La Asociación del Fútbol Argentino mantiene el subsidio para la categoría del fútbol femenino. Por favor Sergio, no hables en nombre de AFA, a las distintas categorías del Fútbol Argentino la cuidamos entre todos", tuiteó por la tarde del miércoles Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de AFA, en respuesta a una declaración de Sergio Marchi, secretario general de FAA.

2019 había sido el año del despegue para el fútbol femenino en la Argentina, con más de un siglo de práctica amateur. Además de la histórica participación de la selección en el Mundial 2019 y del primer campeonato semiprofesional y televisado, se dieron escenas que parecieron fundacionales. Por primera vez se jugó un partido en una Bombonera repleta, durante el preliminar de un partido de Superliga. Y en febrero de este año, Racing abrió el Cilindro exclusivamente para un partido de fútbol femenino: se acercaron cuatro mil hinchas. Por eso la expectativa sobre cuál sería el desarrollo el primer torneo semiprofesional crecía. La pandemia lo detuvo, aunque el ida y vuelta en las decisiones y en la comunicación sobre qué pasará más allá del 30 de junio deja la impresión de que el camino por recorrer en el fútbol femenino será largo y tortuoso.