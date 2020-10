La Justicia aceptó la medida cautelar de Fox y la rescisión de contrato vuelve atrás: Fox y Turner deben dividirse los partidos de cada fecha. Fuente: Archivo - Crédito: ernando Massobrio

Alejandro Casar González
30 de octubre de 2020 • 16:43

A horas de que vuelva a rodar la pelota en el fútbol argentino tras 228 días de parate, las novedades más importantes siguen ocurriendo fuera de la cancha. Y tienen que ver con la pelea por la televisación de la flamante Copa Liga Profesional: este viernes se supo que el juez en lo civil y comercial Horacio Robledo aceptó una medida cautelar de Fox Sports Latin America en contra de la AFA y la Liga Profesional, las que le habían rescindido su parte en el contrato de derechos de TV la semana pasada. La novedad, a la que tuvo acceso LA NACION, ya fue recibida en la sede de la calle Viamonte donde funciona la AFA.

Así, el escenario vuelve al punto en el que estaba hace dos semanas: Fox Sports, en manos de Disney (propietaria también de ESPN), y TNT Sports deberán repartirse los 12 partidos de cada fecha del nuevo campeonato. Y lo mismo ocurrirá en adelante: ambas empresas tienen contrato vigente con la AFA hasta 2022, con opción a renovar por otros cinco años (hasta 2027). La AFA ahora debe acatar la cautelar del juez, más allá de si decide continuar el litigio iniciado o dar vuelta la página.

La novedad supone un revés clamoroso para Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, presidentes de la AFA y la Liga Profesional, respectivamente. Ambos habían llevado adelante dos semanas atrás la reunión en la que se decidió rescindir con Fox Sports.

Hace dos semanas, Tinellli, Lammens y Tapia presentaban la Copa Liga Profesional. Fue unos minutos después de que la AFA y la Liga Profesional rompieran con Fox Sports. Crédito: @afa

Si bien resta la confirmación oficial, una posibilidad que se manejaba tanto en la AFA como en las empresas de TV es que TNT transmitiera los partidos de viernes y sábado y Fox Sports se hiciera cargo de los de domingo y lunes, en esta fecha. Así, cada una de las dos empresas tendría a uno de los dos equipos más grandes: TNT haría Lanús vs. Boca y Fox Sports River vs. Banfield, un encuentro que a 48 horas de su disputa no tiene sede confirmada.

De los aplausos en Ezeiza a esta vuelta atrás

El camino de la rescisión se había iniciado hace dos semanas en el predio de Ezeiza, cuando los dirigentes de la Liga Profesional y la AFA decidieron armar una reunión mitad presencial y mitad por Zoom para cancelar de manera anticipada el contrato con Fox Sports. Hubo aplausos para Marcelo Tinelli y Claudio Tapia, presidente de la Liga y la AFA, respectivamente, por las gestiones realizadas, y una promesa de recaudar unos US$ 150 millones para repartir entre los clubes en los próximos años.

Esa decisión disparó acciones legales, tanto en la Argentina como en Estados Unidos. Fox Sports Latin America, la empresa que firmó junto a TNT Sports el contrato del fútbol premium en 2017, presentó la medida cautelar en la Justicia antes incluso de recibir el acta notarial de la AFA en la que se le rescindía el contrato. En paralelo hubo llamados, conversaciones y hasta correspondencia legal en Estados Unidos para que la filial argentina de Turner se abstuviera de hacer gestiones o de formalizar una oferta por el 50% del contrato que estaba en manos de Fox.

En la cancha de Gimnasia da comienzo hoy la Copa Liga Profesional, con la televisación de TNT Sports. Crédito: ernando Massobrio

La AFA, en paralelo, habilitó a TNT Sports para que realizara esa oferta por todo el paquete de las transmisiones de fútbol. Pero como ese ofrecimiento no llegó y se acercaba el comienzo del campeonato, no tuvo más alternativa que volver a reunirse con Fox Sports-Disney para ver cómo transmitir los partidos de la primera fecha. Pasado el mediodía, las partes recibieron la comunicación de la Justicia. Y el problema de la jornada inaugural, al menos, se solucionó en los tribunales.

