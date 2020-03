Ruggeri bancó a River: "Espero que no le descuenten los puntos" Crédito: Captura de TV

Las medidas del presidente Alberto Fernández y la decisión de la AFA de suspender únicamente las actividades infantiles y juveniles desataron un cruce general de opiniones en el mundo del fútbol argentino . Siendo hoy la Argentina la única asociación profesional de América del Sur que continúa con su camino habitual (Chile se sumó este lunes) y no planea una suspensión en el corto plazo, ya son varias las voces que se juntan para distanciarse de la medida e intentar llegar a un acuerdo para no jugar.

A lo largo del día, fueron diferentes los protagonistas de la Superliga que se mostraron cercanos a la decisión de River de cerrar el club y no presentarse a jugar su partido de la primera fecha de la Copa de la Superliga . Es que, a diferencia del camino que tomaron los dirigentes, jugadores y entrenadores marcan la cancha y avisan que consideran necesario suspender antes de que sea tarde.

"Lo conveniente era no empezar la Copa. Pero si nosotros tomábamos una decisión como la de River, poníamos en peligro la realidad de Banfield. Hoy el club está cerrado, salvo el predio para que entrenen Primera y Reserva, como si no fuésemos personas. River marcó el camino que todos queríamos", dijo Julio César Falcioni , entrenador del Taladro y de 63 años, en TyC Sports. "Soy un paciente de altísimo riesgo: tuve neumonía, tuve cáncer de laringe, hice quimioterapia. El médico me dice que no debería estar trabajando. Pero bueno, me toca trabajar".

Siguiendo la línea de pensamiento, tanto Diego Rodríguez, arquero de Central Córdoba, y Darío Cvitanich, delantero de Racing , marcaron una clara postura. "A mí me parece raro que se siga jugando cuando se han parado un montón de cosas a nivel nacional. Muchos compartimos ese mismo sentir, pero también estamos atrapados en un reglamento y hay cosas que nos exceden. Ojalá que la gente que sabe y está capacitada para tomar decisiones, haga lo que tenga que hacer para tomar conciencia real y prevenir. La postura de River está bien, pero no debía hacerlo solo, sino todos en el momento justo", explicó el Ruso Rodríguez en TyC Sports.

"Jugamos porque lo decidieron las autoridades. Pero es cuestión de tiempo para que aparezca el primer jugador contagiado. Por más que lo intentemos evitar, en algún momento va a pasar. Y con el primer caso, van a frenar. Corremos de atrás al virus", aseguró Cvitanich. "Lamentablemente, todo termina siendo política, internas y demás. Hay manejos que dan vergüenza ajena y, muchas veces, los futbolistas miramos para otro lado. Sabemos quedamos un espectáculo y nos debemos a la gente y también que hay varias medidas antes que el fútbol. La gente va a en el tren a laburar, no somos ajenos a lo que pasa en la sociedad. Seguimos jugando porque se decidió, pero esta semana habrá una reunión y veremos cómo se sigue".

Por su parte, en Fox Sports y a través de una conversación de Skype al decidir hacer una cuarentena optativa, Oscar Ruggeri decidió expresar su apoyo absoluto a la decisión del club de Núñez de cerrar sus puertas y no presentarse a jugar el sábado frente a Atlético Tucumán . "Banco a morir a Ponzio y a River. Yo no jugaría. Espero que no le saquen los puntos y juegue su partido cuando le corresponda. Los jugadores se deben juntar para frenar el fútbol: no son el entretenimiento del resto. Esto se va a terminar suspendiendo", disparó Ruggeri.

La opinión dirigencial: "Nos basamos en el protocolo del Gobierno"

Mientras distintos protagonistas del fútbol nacional se despegan de las decisiones dirigenciales para que la pelota siga rodando, Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y de estrecha relación con la conducción de Claudio Tapia en la AFA, dejó en claro que hoy no se está analizando la posibilidad de suspender.

"Nosotros nos basamos en el protocolo del Ministerio de Salud. Debemos ser conscientes de las decisiones que tomamos, porque tienen consecuencias. Hoy parar el fútbol tiene un alto riesgo económico. Si a mí la televisión no me paga, no tengo forma de pagarle a los jugadores. Todos los médicos dicen que jugar al fútbol en un lugar abierto no es un riesgo", afirmó Malaspina y cuestionó la decisión de River: "No puede tomar una decisión de un día para el otro sin avisar, se cortó solo. Aparte, si hay un país trabajando, por qué los futbolistas no pueden trabajar".