Gabriel Heinze y su primer gran objetivo al asumir como director técnico de Newell’s, su primer amor: “Construir un grupo y luego un equipo”

escuchar

Gabriel Heinze volvió a su primer amor . A los 44 años, el exdefensor fue presentado como director técnico de Newell’s , el club donde se formó como futbolista y en el que debutó como profesional. El Gringo insistió, durante la rueda de prensa en Rosario, que su primer objetivo será “construir un grupo y luego un equipo” . Vale destacar que en 2023 Newell’s también competirá internacionalmente, en la Copa Sudamericana.

Heinze, uno de los muchos hijos pródigos que tiene Newell’s, firmó un vínculo hasta diciembre de 2023, haciéndose cargo del equipo luego de la salida de Javier Sanguinetti y del interinato de Adrián Coria. “Si hablamos de sentimientos, hay muchos y la decisión de estar acá es por lo que uno siente por este club . Lo demás se irá construyendo día a día”, expresó el exjugador del seleccionado nacional.

Gabriel Heinze fue presentado como nuevo entrenador de Newell's Marcelo Manera - LA NACION

¿Qué lo llevó a tomar la decisión de dirigir al club rojinegro? “Primero, hicimos un análisis y eso me empezó a motivar un poco más. No te voy a mentir que la decisión no me costó. Hay mucho de sentir, pero no quiero dejar (de lado) que es muy importante lo que hemos analizado, que será la verdad el día de mañana. Hubo de todo”, se limitó a decir Heinze, fiel a su estilo, serio y con pocas palabras.

Dos exjugadores de Newell’s como Mariano Toedtli y Nicolás Pavlovich serán los ayudantes de Heinze, que fue campeón del Torneo Final 2013 como futbolista leproso. “Voy a ser el entrenador de Newell’s y eso requiere muchas cosas, como construir un grupo, luego un equipo. No me pongo solamente una tarea. Ser entrenador abarca muchas cosas: una es darle muchas herramientas a los jugadores para que puedan crecer. Primero lo que se debe hacer es potenciar la individualidad y llevarlo a lo colectivo. En el día a día uno va proyectando”, amplió.

Gabriel Heinze vuelve a Newell's, pero como DT Marcelo Manera / archivo - LA NACION

¿Qué mensaje le da al hincha leproso? “Sé que el hincha se alegró. Pero solamente voy a hacer lo mismo que cuando vine en su momento, con pasión, dedicación, esfuerzo. Daremos todo lo que podamos y ya está. No creo que tenga que decirle algo al hincha. No se va a apartar por lo que hice antes”, dijo el hombre que vistió, entre otras camisetas, las de Manchester United y Real Madrid.

Otras frases que dejó Heinze:

“¿La defensa? Primero tengo que empezar con otras cosas, el armado del grupo, después del equipo y el posicionamiento puede cambiar dependiendo de variables. Me gusta jugar con línea de cuatro defensor o línea de tres”.

“Las competiciones internacionales son muy bonitas para todos, para los hinchas y para el club, pero todavía estamos muy lejos. Vamos a ir día a día y tratar de construir algo lindo”.

“No es la primera vez que recibo una oferta para ser entrenador de Newell’s. La primera la descarté. Ahora tenía ganas de estar acá, los sentimientos que uno tiene con la institución, todo eso se fue alimentando y por eso estoy acá”.

“¿Refuerzos? No voy a hablar de nombres propios, de nada. No corresponde. Algunas cosas pueden ser verdad, otras no. Hay negociaciones”.

Será la quinta experiencia como DT para Heinze, oriundo de Crespo, Entre Ríos. Debutó como técnico en Godoy Cruz de Mendoza, en 2015, club en el que estuvo apenas diez encuentros. Pasó a Argentinos Juniors, al que condujo al ascenso desde la primera Nacional. Desde el Bicho emigró a Vélez, el club en que más tiempo permaneció, desde fines de 2017 hasta principios de 2020. En el Fortín afrontó 70 partidos, con 30 victorias, 22 empates y 18 derrotas.

Gabriel Heinze, en mayo de 2021, durante su polémico paso como DT de Atlanta United, en EE.UU.

Su última experiencia como DT fue en Atlanta United, de EE.UU., sin un buen paso. Fue presentado a fines de diciembre de 2020, y 17 compromisos después, en los cuales logró cuatro victorias, ocho empates y cinco derrotas, fue despedido en julio de 2021 por inconvenientes con el plantel, que presentó una queja formal ante la MLS en la cual citó numerosas violaciones al convenio colectivo.

LA NACION