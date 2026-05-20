El factor Heinze: por qué el argentino se transformó en una de las claves del Arsenal campeón

Campeón de la Premier League como futbolista de Manchester United y ahora como entrenador asistente con Arsenal, Gabriel Heinze fue una de las incorporaciones decisivas para el título de los Gunners, confirmado este martes tras el empate de Manchester City con Bournemouth. Llegó en julio pasado y el club lo informó con un posteo en las rede sociales. Su relación con el DT, Milkel Arteta, fue el trampolín para su arribo. Arsenal y Heinze se necesitaban mutuamente. Sólo que entonces no lo sabían. Y nueve meses después festejan un título y se preparan para la final de la Champions contra el PSG.

“Una de las primeras tareas de Arteta en el verano [invierno en el hemisferio sur] fue plantearse un cambio en su cuerpo técnico”, se lee en una larga y exhaustiva nota del diario londinense The Times sobre los secretos del Arsenal campeón. “Arteta estaba a punto de perder a uno de sus hombres de confianza, Carlos Cuesta, que se iba para hacerse cargo de Parma. Conocía a Heinze de su etapa como jugador en PSG [coincidieron en la capital francesa en la temporada 2001/02] y le gustaba que el exdefensor fuera tan competitivo”. El Gringo estaba sin trabajo, luego de haber dejado el banco de suplentes de Newell’s, el club de toda su vida, en noviembre de 2023, pero mantenía su fama de entrenador intenso, sobre todo después de sus pasos por Vélez y por Atlanta United, en la MLS.

Welcome, Gabriel 👋



We are delighted to announce the appointment of Gabriel Heinze to our coaching staff as men’s First Team Coach 👇 — Arsenal (@Arsenal) July 8, 2025

Entonces, los caminos de Arteta y Heinze se unieron y el Arsenal hizo oficial el anuncio a través de sus redes sociales. “Heinze, exinternacional argentino, aporta una vasta experiencia como jugador y entrenador al club. Nos entusiasma la incorporación de Gabriel al cuerpo técnico del primer equipo masculino y le damos la bienvenida a él y a su familia al Arsenal”, decía el comunicado.

Al día siguiente, Heinze puso manos a la obra. Y su presencia se transformó en vital, sobre todo para las tareas defensivas del equipo, que coordinó y supervisó desde su llegada. Los defensores centrales como el ecuatoriano Piero Hincapié (ex Talleres de Córdoba) o el español Cristhian Mosquera lo sufrieron en primera persona. Heinze fue Heinze desde su primer día en Londres.

Gabriel Heinze habla con William Saliba durante un entrenamiento de Arsenal Stuart MacFarlane - Arsenal FC

The Times brinda más detalles: “Heinze trabaja principalmente con los defensores en los duelos individuales y en la lectura del juego. También es impredecible, lo que mantiene a los jugadores en vilo. Un día, Heinze puede comportarse como su mejor amigo, haciéndoles bromas como inmovilizarlos pasándoles el brazo por encima de la cabeza o embistiéndolos con entradas duras en los entrenamientos. Al día siguiente, puede darles una reprimenda sin rodeos. ‘Quiere que luchemos, con mucha intensidad’, aportó el arquero David Raya”. Al guardameta español también lo benefició la llegada de Heinze: lleva 19 vallas invictas en 37 partidos de la Premier.

Había otro objetivo detrás de la llegada de Heinze: disminuir la cantidad de tarjetas amarillas. O, dicho de otra manera, ganar duelos sin recibir castigos disciplinarios. “Heinze y Arteta querían poner especial énfasis en el historial disciplinario de la temporada pasada, cuando acumularon 70 tarjetas amarillas y seis rojas, el total más alto de cualquier club, lo que contribuyó a la pérdida de puntos. Ha funcionado. El Arsenal lidera la clasificación de juego limpio, con 50 tarjetas amarillas, ninguna roja y ningún penal concedido [en toda la temporada]”, detalla el reportaje de The Times.

Martin Zubimendi y Eberechi Eze, durante una práctica de Arsenal; detrás, Gabriel Heinze David Price - Arsenal FC

La intensidad del Gringo no quedó sólo en los entrenamientos. “La emoción y los impulsos nunca han estado lejos. En enero, Arteta y el entrenador de jugadas de pelota detenida, Nicolás Jover, tuvieron que contener a Heinze para que no se enfrentara al cuerpo técnico del Bournemouth. En un momento de buen humor en abril, Heinze intentó empujar a Gabriel a través de un ”túnel de palmadas", en el que los jugadores se alinean en dos filas y golpean en broma a un compañero que corre entre ellos. El defensor central brasileño no estaba dispuesto a tolerarlo, lo empujó hacia atrás y hubo un breve y amistoso forcejeo antes de que ambos sonrieran“, recordó el periódico londinense.

Pero además de los defensores, Heinze se dedicó a otro futbolista, vital para las aspiraciones de Arsenal: el delantero sueco Viktor Gyokeres, llamado a ser el goleador del equipo y su referencia ofensiva. El 9 “luchaba por deshacerse de su reputación de ‘matón de los partidos fáciles’ y responder a la necesidad del Arsenal de contar con un delantero capaz de convertir los empates en victorias contra equipos más modestos. Gyokeres también necesitaba trabajar para mejorar su juego de protección del balón y de enlace con los compañeros, y Heinze intervino para ayudarlo. Hubo claros signos de mejora en la actuación del delantero contra el Atlético de Madrid en la semifinal de la Liga de Campeones”, se lee en The Times.

Puede decirse que Heinze fue el refuerzo silencioso del Arsenal de cara a una temporada mágica. El exdefensor argentino, en definitiva, hizo lo que mejor sabe: generar un buen ambiente y volver locos a los defensores. Para que nunca se rindan. Heinze habrá perdido algo de velocidad por el paso de los años; nunca perderá las mañas.