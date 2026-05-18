Arsenal le ganó a Burnley y se acerca al título imposible: tres tiros en los palos y casi nada de fútbol

Tres impactos en los postes, un cabezazo luego de un tiro de esquina y sufrimiento, básicamente. De principio a fin y frente a un equipo descendido, el segundo peor equipo de Inglaterra. Arsenal se acerca al título prohibido, 22 años después. Falló una y otra vez en todos estos años. Con equipos mejores, incluso. De galera y bastón.

Ahora, más utilitario, pero con una dosis de optimismo extraordinario, suma 82 puntos, cinco más que Manchester City, que tiene un partido menos y que este martes juega con Bournemouth. Si no gana, Arsenal va a dar una vuelta olímpica luego de 22 interminables años.

Arsenal superó este lunes por 1 a 0 a Burnley y acaricia su primer título en la Premier League desde 2004, debido a los cinco puntos con los que aventaja al equipo que se consagró en la FA Cup y la Copa de la Liga. A una fecha para el final del campeonato.

De padre a hijo, se está por acabar el maleficio del Arsenal GLYN KIRK - AFP

En el Emirates Stadium, ante el ya descendido Burnley, un solitario gol de cabeza del alemán Kai Havertz (a los 36 minutos del primer capítulo) a la salida de un córner, le dio los tres puntos a los Gunners de Mikel Arteta (Gabriel Heinze es su colaborador, el único toque argentino) que en 11 días se juegan el título de la Champions League frente a PSG, el campeón vigente.

El líder londinense podría conquistar la liga inglesa sin jugar, todo un símbolo.

Si, por el contrario, los Citizens de Pep Guardiola suman los tres puntos ante el equipo de Andoni Iraola, el Arsenal deberá rematar la faena contra el Crystal Palace este domingo, en la 38ª y última fecha; el City va a jugar con Aston Villa al mismo tiempo.

Kai Havertz, el gol en primer plano GLYN KIRK - AFP

El Arsenal marcó la diferencia con la pelota parada, su especialidad: saque de esquina de Bukayo Saka y cabezazo de Kai Havertz, titular como (falso) 9, en detrimento de Viktor Gyökeres, toda una declaración. En realidad, el DT prefirió el juego atildado, por abajo, de Eze y del “recuperado” Ødegaard.

Los aficionados hicieron girar sus bufandas en el aire y cantaron “Set Piece again, olé, olé”, un estribillo muy conocido en el Emirates durante este curso. Algo así como: ¡Viva la pelota parada!. Exactamente es, “otra vez de jugada preparada, olé, olé”): a esta altura, el famoso cántico de los hinchas del Arsenal en la Premier League.

El sorpresivo canto

No tuvieron mucho más que celebrar, ya que un poste rechazó un disparo de Leandro Trossard, un centro-remate de Saka rozó el travesaño y otro disparo, en este caso de Eze, también fue devuelto por el travesaño. Y el árbitro desestimó los dos penales reclamados por los Gunners en la segunda parte.

Arteta, que gritó y gesticuló con los brazos de rabia y alivio al pitazo final, había alineado prácticamente a su once de gala.

Mikel Arteta está haciendo historia Kirsty Wigglesworth - AP

Salvo, para Thierry Henry, ídolo de Arsenal, que se refirió en la previa con críticas para Arteta. “Cuando ponés jugadores como Eze y Ødegaard en el mismo mediocampo, ya estás diciendo que querés controlar el partido con creatividad y movimiento. Así que para mí, tiene aún menos sentido no alinear de titular a Gyökeres. Ese es el tipo de partido por el que vive”, sostuvo.

Y fue más allá. “Havertz te da inteligencia y equilibrio, lo entiendo. Pero Gyökeres te da el factor miedo. Los defensas entran en pánico cuando él corre hacia ellos, y con Eze y Ødegaard creando oportunidades detrás de él, el Arsenal debería haber empezado con el delantero que puede castigar a los equipos desde temprano. A veces Arteta sobrepiensa las decisiones simples”, fue su mensaje.

Quedó esa sensación flotando en el ambiente: el gigante sueco ingresó a 20 minutos del cierre. “Para mí, el Arsenal perdió la oportunidad de hacer una declaración real con esa alineación. Eze y Ødegaard habrían creado suficientes oportunidades para Gyökeres durante todo el partido. Ese trío de delanteros podría haber aterrorizado a los defensores desde el primer minuto”, analizó.

Lo mejor del partido

Las formaciones