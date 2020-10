¿Gallardo part time? La inesperada propuesta de Vignolo para la Selección Crédito: Prensa River

El conductor de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, realizó una inesperada propuesta en la emisión de su programa del día lunes, en la previa del encuentro que la selección argentina jugará ante su par de Bolivia en La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2022.

"Yo quiero que (Marcelo) Gallardo el mejor, un crack, si lo llaman, diga: vamos a la selección argentina. Después vuelvo a River, o sigo con los dos. Gallardo podría seguir", abrió el debate Vignolo, antes de aclarar que hubiera hecho eso después de la finalización del Mundial de Rusia 2018, tras el despido de Jorge Sampaoli de su cargo.

Sus compañeros Daniel Arcucci y Marcelo "Cholo" Sottile estuvieron en desacuerdo con la opinión de su compañero, tras considerar "imposible" que el Muñeco tenga un cargo en simultáneo, porque consideraron que el trabajo en el combinado Albiceleste demanda "las 24 horas" del tiempo.

Sin embargo, el relator deportivo redobló la apuesta y quiso lanzar una encuesta en las redes sociales para que los usuarios manifestaran su opinión al respecto. Y se animó a cruzar a los periodistas: "Yo quiero que ustedes me expliquen porque Gallardo no puede ser técnico de River y la selección argentina. ¿Qué es lo incompatible? ¿No va a llevar a los jugadores de Boca? Tampoco hay tantos, ahora".

Y concluyó: "A mí un profesor me daba matemática y estenografía. Podía y yo no me confundía. ¿No puede un entrenador?"