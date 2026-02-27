El arquero que simuló una molestia en la liga de Francia para que cinco compañeros rompieran el Ramadán

En una escena poco habitual para el fútbol profesional europeo, Anthony Lopes protagonizó un gesto que trascendió el resultado. El arquero de Nantes se dejó caer al césped durante el partido frente a Le Havre, por la Ligue 1, y simuló una molestia muscular para que cinco compañeros musulmanes pudieran romper el ayuno del Ramadán. La situación ocurrió en un contexto reglamentario en el que en Francia no contempla pausas oficiales por motivos religiosos.

El episodio se registró a los 74 minutos del encuentro, correspondiente a la fecha 23 que terminó con victoria de Nantes por 2-0, justo cuando el sol acababa de ponerse. Con la pelota fuera de juego, Lopes cayó con una aparente dolencia en el muslo izquierdo y solicitó asistencia médica. El árbitro detuvo el trámite y el personal ingresó en el campo para atenderlo. Ese margen abrió una ventana breve, pero decisiva.

Cinco futbolistas del plantel, entre ellos el libanés Ali Youssif, el egipcio Mostafa Mohamed y el francés nacionalizado marroquí, Youssef El Arabi, se dirigieron rápidamente a la línea de banda. Allí consumieron dátiles —fruto de la palmera, de pulpa dulce y alto aporte energético— y bebieron agua, tal como marca la tradición para interrumpir el ayuno diario durante el mes sagrado islámico. La secuencia quedó registrada en videos que circularon en redes sociales y generaron una inmediata repercusión.

Los cinco jugadores de Nantes de la comunidad islámica se acercan al banco de suplentes para romper el ayuno del Ramadán

Tras recibir atención, el ex internacional portugués permaneció unos instantes más en el suelo antes de incorporarse de manera paulatina. Esa demora calculada ofreció segundos adicionales para que sus compañeros completaran el ritual antes de la reanudación. El partido continuó sin que se aplicara sanción alguna.

Tras incorporarse sin señales visibles de dolor, el arquero se mostró distendido. Con una sonrisa, llevó tranquilidad sobre su estado físico. Su entrenador, Ahmed Kantari, dejó una frase sugestiva para los medios locales: si sonreía, era porque estaba bien. El técnico recordó además que otros futbolistas del plantel también ayunaban y destacó el esfuerzo de Youssef El Arabi, que completó el encuentro con gran despliegue.

La escena adquirió mayor relieve por el marco normativo vigente. Según la reglamentación actual de la Ligue de Football Professionnel y de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), los partidos de la Ligue 1 no pueden interrumpirse de manera oficial para permitir que los jugadores musulmanes rompan el ayuno. A diferencia de otros campeonatos europeos, no existe una cláusula que habilite pausas formales por el Ramadán.

En Inglaterra, la Premier League acordó en 2021 permitir breves interrupciones para que los futbolistas en ayunas puedan alimentarse tras la puesta del sol. La Bundesliga adoptó un criterio similar un año después. Francia, en cambio, no incorporó una disposición equivalente, pese a que el Ramadán coincide cada temporada con tramos decisivos de las competiciones.

Arquero fingió lesión para que sus compañeros musulmanes pudieran romper su ayuno

El mes sagrado comenzó el 17 de febrero y se extenderá hasta el 19 de marzo. Durante ese período, los fieles musulmanes se abstienen de comer y beber desde el amanecer hasta la caída del sol como expresión de compromiso religioso. Para deportistas de alto rendimiento, esa exigencia implica un desafío físico adicional en calendarios cargados y de máxima intensidad.

El gesto de Lopes recibió elogios en distintos ámbitos, en especial dentro de la comunidad musulmana, en la que se interpretó como una señal de respeto y unidad en el vestuario. Más allá de la valoración simbólica, el episodio reactivó el debate sobre la inclusión y el bienestar de los futbolistas en la elite, en un torneo que, por ahora, mantiene su postura reglamentaria.

Con Nantes ubicado en el puesto 17 de una tabla de 18 equipos, en plena lucha por la permanencia, la victoria ante Le Havre resultó clave en términos deportivos. Sin embargo, la imagen que dejó el domingo no fue un gol ni una atajada decisiva, sino un recurso inusual que puso en evidencia una tensión aún no resuelta entre normativa y diversidad cultural en el fútbol francés.