Tensión en el fútbol: hinchas de Newell’s repudiaron el uso de una remera en defensa de la AFA

Los hinchas de Newell’s Old Boys repudiaron este miércoles a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuando el plantel salió al campo de juego con una remera en defensa de la entidad. El episodio ocurrió en la previa del partido ante Estudiantes de La Plata, en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa, y quedó registrado en videos difundidos en redes sociales por socios que se encontraban en el lugar.

Los jugadores ingresaron a la cancha con una camiseta blanca sobre la indumentaria oficial del club. En la prenda se leía la consigna “Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes”, una frase que ya había sido utilizada por otros planteles. La reacción de parte del público contrastó con la postura adoptada por el equipo en el campo de juego. Mientras los futbolistas exhibían el mensaje, desde las tribunas bajaron silbidos y insultos contra Claudio “Chiqui” Tapia.

La hinchada de Newell's repudió el uso, por parte de los jugadores, de una camiseta en defensa de la AFA

Según se observa en los registros audiovisuales que circularon en redes sociales, los simpatizantes corearon “¡Chiqui Tapia botón...Chiqui Tapia botón...!”.

Un día antes, una situación de características similares se produjo en el partido entre San Lorenzo e Instituto de Córdoba. En ese encuentro, los futbolistas de ambos equipos posaron para la foto oficial con la misma remera blanca con la consigna en defensa de la AFA. En el estadio del Bajo Flores, la imagen de los planteles con la prenda también coincidió con cánticos desde las tribunas contra la conducción de ente rector del fútbol argentino. En paralelo, la Liga Profesional y los clubes involucrados publicaron mensajes en redes sociales en respaldo a la consigna, con distintas repercusiones entre los usuarios.

Estos episodios se dan en el marco de la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina y a días de la oficialización por parte de la AFA de la supensión de la fecha 9, que estaba prevista a desarrollarse entre el 5 y el 8 de marzo.

Al igual que lo hicieron el martes los jugadores de San Lorenzo, este miércoles el plantel de Newell's lució la camiseta en defensa de la AFA (Photo by Facundo MORALES / AFP) FACUNDO MORALES - AFP

La entidad emitió este lunes un comunicado tras la reunión del Comité Ejecutivo en el que rechazó el recurso presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde alega que la AFA incurrió en los delitos de evasión fiscal y retención de aportes. En el escrito, hacen una férrea defensa a la situación de la asociación.

Alegan que “no tiene deuda alguna exigible” por las obligaciones tributarias mencionadas en la causa que derivó en el llamado a indagatoria de sus autoridades, y afirman que los pagos fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos, cuestión que se encuentra bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.

En ese contexto, y “en repudio” a la denuncia, los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol así como del resto de las categorías del fútbol argentino.