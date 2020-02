Gallardo solo se enfoca en lo que haga River Fuente: FotoBAIRES

Restan tres fechas para el final de la Superliga y la definición ya está enfocada únicamente en las actuaciones del líder River y el escolta Boca. Los próximos nueve puntos en juego definirán al nuevo campeón del fútbol argentino, ninguno de los dos parece dar el brazo a torcer y la definición promete ser tan cerrada como emotiva. Pero en Núñez solo se mira hacia adentro: el técnico Marcelo Gallardo remarcó la importancia de enfocarse únicamente en lo que debe hacer su equipo para mantener los tres puntos de ventaja que lo mantienen en la cima.

"En general, nosotros no nos hemos dejado invadir por lo externo. No lo hicimos en ningún momento de toda la gestión. Ahora, con la definición en la que River y Boca pelean palmo a palmo, se va a hablar mucho en las próximas semanas. Pero no nos influye para nada", destacó Gallardo en conferencia de prensa. "Tenemos una diferencia de tres puntos y debemos mantenerla de acá hasta el final. En eso nos vamos a ocupar, no vamos a esperar que los demás nos den una mano. Tenemos que tomar nuestro propio destino: ganar los tres partidos que nos quedan y no depender de nadie".

Estudiantes en La Plata, Defensa y Justicia en el Monumental y Atlético Tucumán en el norte del país serán los tres juegos que tendrá que afrontar River hasta el final del campeonato. Partidos que se vivirán como finales para concretar el deseo de conquistar por primera vez la Superliga en los casi seis años que acumula el ciclo del DT. "Todos los partidos que tenemos de acá hasta el final van a ser decisivos y hay que jugarlos con intensidad y predisposición para sacar una diferencia dentro del campo", comentó el entrenador millonario tras la victoria por 1-0 sobre Banfield.

En la tarde noche en el Monumental, la sensación general fue que el resultado terminó siendo muy corto. Pero, aunque Gallardo destacó la falta de efectividad que le impidió a su equipo sobrellevar el juego con mayor tranquilidad, también destacó la constancia en el juego para seguir siendo protagonista de aquí hasta el final.

"Todos los partidos tienen condimentos diferentes. En estos últimos que ganamos, en algunos tuvimos resultados muy cortos como esta vez o con Godoy Cruz, pero en otros fuimos muy efectivos como ante Independiente o Unión. Lo importante es que el equipo funcione. Después, es muy relativo el hecho de concretar todas las situaciones que generamos, porque a veces se da que generamos poco y ahí somos efectivos. Lo importante es mantener las intenciones", cerró el técnico.