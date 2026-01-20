Siguen las críticas a Lisandro Martínez: Paul Scholes y Nicky Butt le pidieron que “madure” y Rio Ferdinand lo defendió

La polémica entre Lisandro Martínez y dos glorias de Manchester United, Paul Scholes y Nicky Butt, lejos de apagarse tras el clásico ante City, sumó nuevos capítulos en las últimas horas. A la réplica del defensor argentino, que había respondido con firmeza a los comentarios previos al duelo contra Erling Haaland, se sumaron ahora nuevos cuestionamientos por parte de ambos exjugadores, mientras que la otra leyenda de los “Diablos Rojos”, Rio Ferdinand, ofreció una enfática defensa del campeón del mundo.

Todo comenzó antes del reciente cruce entre Manchester United y Manchester City, cuando Scholes y Butt, en tono de broma durante su pódcast The Good, The Bad and The Football, pusieron en duda la capacidad física de Martínez para neutralizar al noruego Haaland. Las comparaciones irónicas apuntaban directamente a la estatura del argentino, de 1,75 metros, en contraste con la del delantero del City, que mide 1,95. “Lo va a levantar y llevar corriendo, como un padre con un nene”, fue una de las frases de Butt; Scholes completó: “Lo va a lanzar a la red”.

Lisandro Martínez marcando a Erling Haaland durante el último clásico de Manchester

Sin embargo, el desarrollo del partido dio una respuesta clara: Martínez fue figura en la victoria por 2-0 en Old Trafford. Después del encuentro, el exjugador de Defensa y Justicia y Ajax respondió con dureza: “Puede decir lo que quiera. Ya le dije que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera. A mi casa, a donde sea”. La declaración, directa y desafiante, generó repercusión inmediata y se interpretó como un pase al frente en una discusión pública con fuertes matices personales.

A modo de respuesta, Scholes publicó una historia en Instagram con una clara dosis de ironía: “Alguien tuvo un buen partido, estoy realmente feliz por vos. Té, sin azúcar, por favor...”. El tono irónico fue confirmado días más tarde, cuando volvió a referirse al tema en el pódcast que comparte con Butt.

“Parte del mérito”

Lejos de retractarse, el exmediocampista afirmó que la actuación del argentino fue buena, pero sostuvo sus dudas estructurales sobre su capacidad a largo plazo. “Todavía no he cambiado de opinión. Sigo sin estar seguro de que se pueda ganar una liga con él”, dijo. Y añadió con cierta jactancia: “Las críticas motivan. Creo que tenemos que atribuirnos parte del mérito por la actuación de Martínez el sábado”.

Butt, en tanto, criticó la forma en la que Martínez respondió a sus comentarios y cuestionó su madurez. “Cuando alguien se enoja tanto por algo que se dice en un pódcast y dice ‘vení a mi casa’, que madure”, sostuvo el exvolante. Y añadió: “Si te vas a poner tan sensible porque alguien diga algo sobre vos, no deberías estar en un club grande como el United. Eso te va a pasar durante el resto de tu carrera”.

Ambos insistieron en que sus comentarios originales fueron emitidos en tono informal, sin ánimo de ofensa, en el marco de una charla entre excompañeros. “Es obvio que Haaland no va a recogerlo y salir corriendo con él. Es una figura retórica”, explicó Butt. No obstante, sus nuevas declaraciones reafirmaron una postura crítica hacia la reacción del defensor argentino, más allá del reconocimiento a su rendimiento en el clásico.

En contraste, quien eligió defender públicamente a Lisandro Martínez fue Rio Ferdinand. También exjugador del United y actual comentarista, el defensor campeón de Europa en 2008 consideró que la polémica “rozó lo personal” y ponderó la actitud de Martínez. “No es un problema de carne de res, pero esta semana se ha interpretado como tal. Lo están haciendo pasar por algo más grande de lo que es”, señaló en su ciclo Rio Ferdinand Presents.

Rio Ferdinand, un símbolo de Manchester United que respaldó a Lisandro Martínez

Ferdinand reveló que conoce personalmente a Martínez y lo describió como “un crack” y “un buen compañero de vestuario”. Y explicó: “Hablé con él después del partido y fue claro: ahora tenemos un nivel y necesitamos impulso. Está en su derecho de expresar lo que siente. No está diciendo ‘vení a pelear’, sino ‘si tenés algo para decirme, hacelo cara a cara’”.

En un momento en que el defensor argentino busca recuperar continuidad tras varias lesiones graves —incluida una rotura de ligamentos—, el respaldo de Ferdinand llega como un contrapeso importante en medio de una discusión pública que va más allá de lo futbolístico. “Estamos hablando de un campeón del mundo que sabe lo que es ganar. Su forma de jugar refleja mi opinión sobre él”, sentenció.

Lisandro Martínez fue una de las figuras del United en el triunfo ante el City, y su cruce con Haaland tuvo una resolución favorable para el argentino. A nivel individual, el clásico representó un punto de inflexión: no solo en su rendimiento físico, sino también en su posicionamiento dentro del equipo tras una etapa difícil. La polémica con Scholes y Butt, que parecía cerrarse con su actuación, continúa sumando episodios.

A pocos días del próximo compromiso ante Arsenal, el zaguero argentino se mantiene en el centro de la escena. Mientras las glorias del pasado debaten sobre su presente, en la cancha, Martínez empieza a recuperar protagonismo con actuaciones que hablan por sí solas.