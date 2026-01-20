Cristiano Ronaldo le ganó un juicio a Juventus por un conflicto salarial durante la pandemia

El conflicto legal entre Cristiano Ronaldo y Juventus sumó un nuevo capítulo, esta vez definitivo en el ámbito judicial italiano. El juez laboral Gian Luca Robaldo, del tribunal de Turín, rechazó el recurso presentado por el club y confirmó que el delantero portugués no deberá devolver los 9,8 millones de euros que recibió como parte de un acuerdo salarial alcanzado durante la pandemia de Covid. Se trata de un fallo clave en una disputa que involucró a la conducción del club y que puso en cuestión las prácticas contables de la institución.

El origen del conflicto se remonta al primer semestre de 2020, cuando Juventus acordó con sus futbolistas una aparente reducción de salarios como forma de aliviar las cuentas en un momento de crisis global. Sin embargo, en 2021 se conoció la existencia de un acuerdo paralelo con Ronaldo, conocido mediáticamente como la “carta secreta” o “tarjeta Ronaldo”, por medios como La Gazzetta dello Sport, que estipulaba el pago diferido de cuatro meses de salario, por un total de 19,5 millones de euros brutos. Dicha suma no fue registrada en los balances del club y nunca fue abonada, ya que el delantero fue transferido a Manchester United ese mismo año.

Ante el incumplimiento, el futbolista inició acciones legales en septiembre de 2023. El caso derivó en un proceso arbitral ante el Tribunal de Arbitraje de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), que en abril de 2024 resolvió, por mayoría, reconocerle a Ronaldo el derecho a cobrar la mitad de lo acordado: 9,8 millones de euros. La decisión descartó que hubiera una intención dolosa por parte de Juventus, pero avaló el reclamo del jugador, que no había exigido el pago en el momento de su salida del club.

El portugués ganó cinco títulos durante su etapa en Italia, entre ellos la Copa Italia 2021, como aparece en imagen

Pese al laudo arbitral, la institución de Turín presentó un recurso ante la Justicia laboral para anular la decisión. Sin embargo, el tribunal volvió a fallar a favor de Ronaldo y determinó que el club no tiene derecho a recuperar los fondos ya abonados. Además, Juventus deberá afrontar los 80.000 euros correspondientes a las costas del proceso judicial. La sentencia no tendrá impacto financiero inmediato, ya que el monto había sido incluido en el presupuesto 2023/24 de la entidad.

El caso se enmarca en la investigación Prisma, llevada adelante por la Fiscalía de Turín, que indaga sobre presuntas irregularidades contables en Juventus, particularmente durante la gestión del expresidente Andrea Agnelli, que estuvo al mando hasta 2022. Las escuchas telefónicas reveladas en ese contexto aportaron información relevante sobre los manejos contractuales con jugadores, entre ellos, Cristiano Ronaldo. En una de esas conversaciones, Cesare Gabasio, jefe del departamento jurídico del club, expresó: “Ese acuerdo no debería existir en teoría”.

Cristiano Ronaldo en Juventus, jugando una partido contra Lionel Messi en 2020, cuando todavía estaba en Barcelona JOSEP LAGO - AFP

Durante su etapa en la Serie A, entre 2018 y 2021, Cristiano Ronaldo disputó 134 partidos oficiales con la camiseta de Juventus, en los que convirtió 101 goles. Conquistó cinco títulos, dos títulos de liga, una Copa Italia y dos Supercopas. Su regreso al United no solo marcó el fin de su ciclo en el fútbol italiano, sino también el inicio de esta prolongada disputa legal.

El club, que aún tiene la posibilidad de apelar el fallo, no se pronunció oficialmente sobre la decisión. El veredicto refuerza, además, el debate en torno a la transparencia financiera en el fútbol de elite, en un contexto donde varias ligas europeas —incluida la Serie A— buscan recuperar la credibilidad tras años de desequilibrios y prácticas opacas. El caso Ronaldo-Juventus es, en ese sentido, un precedente relevante.