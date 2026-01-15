River en el mercado de pases: las razones de todos los “no” que recibió en el verano

Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Santino Andino, Maher Carrizo… Todos tienen un punto en común en este mercado de pases: River los buscó y no pudo incorporarlos. Los cuatro forman parte de la camada 2005/2006 que lideró la selección Sub 20 argentina. Y comparten características: son habilidosos, gambeteadores, desequilibrantes, sea por afuera o por adentro. Tienen esa explosión que tanto se busca y tanto cotiza. Pero hay dos que ya están desarrollándose en Europa y buscaron promover su vuelta sin éxito, mientras que los otros dos están jugando en la Argentina y apuestan a dar el salto al Viejo Continente. Casos diferentes, misma resolución: el conjunto millonario tiene que intentar por otro lado.

Luego de sumar a Fausto Vera y Aníbal Moreno para el eje y a Matías Viña para el lateral izquierdo, el objetivo sigue siendo contratar el extremo o mediapunta que termine de completar el ataque, después de diversos intentos fallidos.

El primer intento que se hizo fue por el Diablito Echeverri, mientras todavía estaba relegado en la consideración en Bayer Leverkusen: solo jugó 270 minutos, repartidos en 11 partidos, con un gol y una asistencia. En su etapa final en la Bundesliga, desde Núñez comenzaron los contactos a raíz de la intención del jugador de 20 años de regresar al país. Se buscó un préstamo con opción de compra y hasta se barajó la posibilidad de recomprarlo, pero la postura de Manchester City fue inflexible: hoy no quiere negociarlo en el fútbol sudamericano. Por eso, más allá de que cortó la cesión con el club alemán, tiene todo listo para jugar hasta junio en Girona de España, club que pertenece al Grupo City.

Claudio Echeverri alterna entre titularidades y suplencias en Bayer Leverkusen SEBASTIAN ELIAS UTH� - Ritzau Scanpix�

Ante esas dificultades, se puso el ojo en Gianluca Prestianni, que también le manifestó a su representación y a su entorno más íntimo sus ganas de jugar en River. La primera negociación fue en diciembre, sin éxito: se intentó un préstamo por una temporada con una opción de compra elevada, pero no fue posible por la postura de Benfica. “No fue un tema económico, fue deportivo. No sale”, le confiaron a LA NACION desde la Comisión Directiva riverplatense. El entrenador Mourinho lo empezó a considerar muchísimo luego del Mundial Sub 20, al punto de que el miércoles fue titular en la caída por 1-0 con Porto en el clásico de los cuartos de final de la Copa de Portugal. Por eso, más allá de que en estos días el cuerpo técnico intentó volver a la carga por él a través de su representación, la respuesta fue la misma: hoy no es negociable.

Estos dos casos marcan una constante: los clubes europeos no tienen intenciones de que las promesas sudamericanas, por las que invierten millones de dólares, regresen a su país de origen. A comienzos de 2025, Manchester City desembolsó 14 millones de euros, y otros nueve por objetivos, para sumar al Diablito; mientras que Benfica le pagó a Vélez alrededor de nueve millones por Prestianni a principios de 2024. Con esas apuestas, apuntan a que su cotización se eleve en el corto o mediano plazo para una futura reventa. Por eso, en caso de cederlos, pretenden que sea dentro de Europa para darle rodaje y potenciar la cotización. No es solo no perder, sino que también quieren ganar.

Santino Andino es una de las cartas ofensivas de la selección argentina Sub 20 y está a un paso de desembarcar en Panathinaikos Selección Argentina

De este lado del mapa, también se da una ecuación cada vez más común: futbolistas argentinos que priorizan el salto al fútbol europeo sin pasar por un club de la élite del fútbol local. Por ejemplo, para mediados de diciembre, River avanzó a fondo por Santino Andino y llegó a un entendimiento definitivo con Godoy Cruz por 4,5 millones de dólares por un alto porcentaje de su ficha. Y cuando todo estaba listo para ser socios con los mendocinos, el futbolista cambió su representación -pasó de Hernán Berman a una agencia extranjera con sede en Brasil- y todo se truncó.

Sus nuevos agentes frenaron el pase, comenzaron a mover su nombre en el viejo continente y le prometieron el salto a Europa. Y más allá de que el presidente tombino José Mansur confirmó públicamente su acuerdo con el presidente millonario Stefano Di Carlo y su intención de oficializarlo, el extremo de 20 años optó por no arreglar con River y aguardar una nueva oferta. Ahora, está cerca de firmar en Grecia con Panathinaikos, que tras tres intentos fallidos, acordó con Godoy Cruz desembolsar unos 10 millones de euros por el 75% de su ficha, en la venta más cara de su historia.

Panathinaikos de Grecia por sobre River. Más allá de que hoy esté quinto en su liga y 15° en la Europa League, la decisión de Andino es un nuevo ejemplo del cambio de era. Y su novela también marca el rumbo diferente de las flamantes máximas autoridades millonarias para los libros de pases: reducir el presupuesto a un máximo de 20 millones sujeto a posibles ventas, firmar contratos por productividad, apuntar varios nombres para un mismo puesto para evitar precios excesivos e intentar incorporaciones a préstamo con opciones u obligaciones de compra.

Maher Carrizo eligió seguir en Vélez y esperar un salto al fútbol europeo. (Photo by Raul BRAVO / AFP) RAUL BRAVO� - AFP�

Quizá, en años anteriores, las conversaciones hubiesen sido más extensas, con oferta y contraoferta constante para convencer o seducir. Ahora, en Núñez, se alteró la metodología: si no hay una voluntad o interés marcado de alguna de las partes, se busca un nuevo camino.

Eso mismo ocurrió con Maher Carrizo, la joya de Vélez que también se lució en el Sub 20 de la selección. La delicada situación económica de Vélez, con importantes déficit y deuda por resolver, más la promesa de venta para este año que se mantiene con el atacante de 19 años, le abrieron una puerta a River para intentar lo que el año pasado había sido imposible por la postura de los dirigentes de Liniers: pedir los 16 millones de la cláusula.

La semana pasada, Di Carlo negoció con el presidente Fabián Berlanga y quedó a un paso de sellar la operación por 6,5 millones de dólares por el 50% del pase. Pero, aunque al acuerdo le restaban detalles de cláusulas a acordar, la postura del futbolista fue la que torció la historia: no arregló con River y eligió continuar en Vélez para esperar un salto al fútbol europeo, aunque aún no haya ofertas formales por él.

Por último, con Sebastián Villa la historia fue muy distinta. Con una promesa de salida para este mercado, se dio un acercamiento a partir del deseo del jugador y del vínculo con su representante Rodrigo Riep, quien también trabaja con Juanfer Quintero y es excompañero y amigo de Marcelo Gallardo. Se acercó el nombre del colombiano, River lo analizó, se evaluó el costo-beneficio de una alternativa controversial, se consultó cotización y la respuesta que recibió de Independiente Rivadavia fue el punto final: 12 millones. No hubo negociación posible, entre el costo político y el económico. Quedó todo en lo informal.

Sebastián Villa fue ofrecido a River, pero Independiente Rivadavia pidió 12 millones de dólares por el colombiano

Así, por ahora River aún no pudo conseguir ese futbolista que espera el Muñeco para empezar a completar su plantel para la incipiente temporada. La Comisión Directiva ya trabaja en nuevas alternativas y se esperan movimientos para los próximos días, tanto en el mercado local como en el extranjero. Hoy, en ese puesto, son más “no” que “sí”. River cambió, el paradigma también.