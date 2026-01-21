En qué canal pasan Galatasaray vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2025-2026 hoy

El encuentro se disputa este miércoles a las 17.45 (hora argentina) en el estadio RAMS Park; Julián Álvarez y Giuliano Simeone serían titulares en el visitante
Este miércoles, desde las 14.45 (hora argentina), Galatasaray y Atlético de Madrid se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 7 de la “Fase Liga” de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del rumano István Kovács, se disputa en el estadio RAMS Park de Estambul, Turquía, y se puede ver en vivo por TV a través de FOX Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El club turco se mantiene en el 18° lugar de la tabla de posiciones del certamen más importante de Europa a nivel de clubes con nueve puntos, misma cantidad que otros cuatro equipos: Olympique de Marsella, Juventus (ambos tienen mejor diferencia de gol), Bayer Leverkusen y Mónaco (los supera por coeficiente de tantos). Viene de perder 1 a 0, justamente, con Mónaco, por un tanto de Folarin Balogun.
El Colchonero, por su parte, se ubica en el décimo puesto de la clasificación general con 12 unidades (+3 de diferencia de gol) al igual que Inter de Milán (noveno con +6) y Liverpool (+3 pero con menos tantos a favor, por lo que está undécimo). En la última jornada derrotó por 3 a 2 a PSV como visitante gracias a las anotaciones de Julián Álvarez, David Hancko y Alexander Sorloth; mientras que Guus Til y Ricardo Pepi anotaron para el conjunto neerlandés.
Galatasaray vs. Atlético de Madrid: cómo ver online
El partido está programado para este miércoles a las 14.45 (horario argentino) en Turquía y se puede ver en vivo por televisión a través de FOX Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- FOX Sports.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlético de Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.19 contra los 3.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Galatasaray. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.88.
Posibles formaciones
- Galatasaray: Ugurcan Cakir; Eren Elmalı, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Roland Sallai; Mario Lemina, Lucas Torreira; Leroy Sané, Yunus Akgün, Baris Yilmaz; y Victor Osimhen.
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke o Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Álex Baena; Julián Álvarez y Alexander Sorloth.
