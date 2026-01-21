San Lorenzo vs. Lanús, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

San Lorenzo y Lanús se enfrentarán el próximo viernes desde las 19 en el Nuevo Gasómetro por la primera fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026 en el que será el debut de ambos en el certamen. El cotejo se transmitirá en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al choque que arbitrará Pablo Dóvalo, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el anfitrión con una cuota máxima de 2.43 contra 3.69 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.75.

El Ciclón disputará su primer partido oficial del año ante su gente, después de una pretemporada en la que no ganó amistosos porque perdió ante Cúcuta de Colombia 1 a 0 e igualó frente a Cerro Porteño 0 a 0. El equipo entrenado por Damián Ayude, de buena campaña en 2025 a pesar de la crisis política y económica que atraviesa la instituación, incorporó a tres jugadores: Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez y Mathías De Ritis. Entre las bajas sobresalen las de Andrés Vombergar y Nery Domínguez, mientras que Jhohan Romaña y Alexis Cuello están en carpeta de River y Boca, respectivamente, pero de momento continúan.

El Granate fue uno de los mejores equipos argentinos de la temporada pasada y conquistó la Copa Sudamericana 2025, con la que se clasificó a la Libertadores 2026 y disputará próximamente la Recopa Sudamericana vs. Flamengo. Este año comenzó con un triunfo en la Copa Argentina ante Sarmiento de La Banda 4 a 1, por lo que en su visita al Bajo Flores afrontará su segundo cotejo.

Marcelino Moreno es una de las figuras que tiene Lanús x.com

Dirigido por Mauricio Pellegrino, sumó a Tomás Guidara, Lucas Sepulveda y el arquero Franco Petroli en tanto que regresaron de respectivos préstamos Rocco Ríos Novo y Lucas Acosta, dos guardametas que probablemente vuelvan a ser cedidos. En contrapartida, ya no son parte del plantel Armando Méndez, Lautaro Acosta -se retiró-, Alexis Canelo y Ezequiel Muñóz, entre otros.

Ambos equipos se enfrentaron por última vez el 4 de octubre pasado, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025, y ganó Lanús 2 a 1 en La Fortaleza con tantos de Sasha Marcich y Walter Bou. Diego Herazo descontó para San Lorenzo.