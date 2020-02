Marcelo Gallardo, en la práctica de River Crédito: Prensa River

Comenzó la recta final de la Superliga y la definición por el título parece una pelea cerrada entre River y Boca en las últimas tres fechas. En medio de la alta expectativa que produce el duelo mano a mano entre ambos, el técnico, Marcelo Gallardo, enfoca todas sus energías en la preparación física, táctica y mental para el duelo del próximo domingo ante Estudiantes que podría alimentar el deseo millonario, pero a su vez también mira hacia adelante: le hizo un pedido expreso a la Superliga para la última jornada.

Tras la confirmación de la penúltima fecha, en la que Boca jugará el viernes 28 a las 21.10 ante Colón en Santa Fe y River hará lo propio ante Defensa y Justicia el sábado 29 a las 19.40, las miradas están puestas en la fecha 23 que podría definir al campeón, ya que ocurrirá el fin de semana siguiente al debut de ambos en la Copa Libertadores. Asi, la idea es que jueguen el sábado 7 de marzo sus partidos de la fecha 23, pero en Núñez la propuesta no convence.

"En estas instancias hay que tener sentido común y tiene que ser equitativo para los equipos que estamos peleando el campeonato. No quiero que me den ventajas ni que los demás la saquen. Quiero que haya igualdad de condiciones, más allá de los calendarios, algunos equipos juegan antes o después en Copa, pero hay que mantener eso", destacó Gallardo en la conferencia de prensa tras el entrenamiento de este viernes en el predio de Ezeiza.

¿Qué ocurre? River iniciará su camino en la Libertadores el miércoles 4 en Quito y en la última jornada de la Superliga debe viajar a Tucumán para enfrentar a Atlético, por lo que debería llegar el jueves a Buenos Aires y al día siguiente emprender un nuevo viaje. En cambio, Boca debuta el martes 3 ante Caracas en Venezuela, pero termina la Superliga ante Gimnasia La Plata de local.

Más allá de la disputa por el calendario, que todavía no parece tener una definición cercana, Gallardo sabe que la prioridad de su equipo debe ser enfocarse en sostener la línea de juego y potenciar el auspicioso presente, tras cinco triunfos en fila que le permiten mantenerse en la cima del torneo con tres puntos de ventaja. "Cada partido va a ser más decisivo porque estamos en instancias finales, queda poco por jugar y debemos hacerlo con la determinación que corresponde. Estamos en una posición de privilegio y dependemos de nosotros. Tenemos dos partidos muy difíciles y los rivales siempre se proponen bloquear tu juego y ganarte porque sos el puntero", comentó el DT.

"Pero yo pienso en lo que vamos a hacer nosotros de acá hasta el final. Ganar el domingo en La Plata nos posicionaría con mucha más cercanía al título, que es nuestro deseo. Mi gran desafío hoy es ganar este campeonato", agregó Gallardo, quien esperará hasta mañana para definir el equipo que jugará ante Estudiantes el domingo a las 21.45, ya que Lucas Martínez Quarta sufrió una fatiga muscular en el aductor derecho y está en duda.

Por otro lado, también opinó sobre el supuesto "juego violento" que propone su equipo a la hora de defender: "He escuchado del juego violento de nuestros futbolistas y creo que es tendencioso ese comentario. Si bien hay situaciones marcadas, como la de Suárez con Banfield, nosotros también hemos tenido jugadas en contra y no estamos pasando los videos de las entradas contra nuestros futbolistas. Es parte del juego, a veces los árbitros ven situaciones graves para expulsar a un jugador, puede pasar. La de Suárez estuvo al límite y hasta él asumió que estuvo mal, pero los violentos no se sienten mal después de pegar. Yo he tenido compañeros que hasta te insultaban después de pegarte", explicó el entrenador.

Otras definiciones de Gallardo

El juego de su equipo con el nuevo sistema: "Nosotros siempre tratamos de hacer lo nuestro: tomar el rol protagónico, intentar generar ocasiones de gol, ser contundentes, hacer nuestro juego y defendernos muy bien. El fútbol es eso. Ataque y defensa. Estos partidos hemos tenido un equilibro muy bueno en las dos facetas. Cambiamos de sistema, pero no de ida y tenemos una forma que nos identifica. Hemos perdido un poco de control de pelota, pero es normal, somos un equipo más directo. Y eso nos ha hecho bien para mantener la solidez, pero también la idea fija: apostamos a ganador intentando proponer".

¿Hay gente esperando que River pierda? "Es muy difícil que todos estén de acuerdos con las decisiones, la forma de pensar o de ser. Y sé que existe gente que está agazapada esperando que perdamos, porque miserias hay en todos lados. Pero no puedo estar pendiente de eso".

"Es muy difícil que todos estén de acuerdos con las decisiones, la forma de pensar o de ser. Y sé que existe gente que está agazapada esperando que perdamos, porque miserias hay en todos lados. Pero no puedo estar pendiente de eso". El reencuentro con Mascherano y la Gata Fernández: "Tengo una opinión muy personal con Masche, lo quiero mucho. Tanto a él como a la Gata, que se criaron con nosotros, les tengo un gran afecto, son dos chicos espectaculares y todavía mantengo una relación de respeto y compañerismo. Volver a enfrentar a jugadores de semejante jerarquía siempre es un honor.