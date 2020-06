Fuente: Archivo

El susto pasó para Hugo Orlando Gatti. Después de haber estado internado en Madrid por haber padecido el Covid-19, el ex arquero argentino regresó hace algunas semanas a El Chiringuito de Jugones, programa de la televisión española en el que trabaja desde hace varios años. Y en su última aparición, el "Loco" sorprendió con una confesión de sus días como ídolo xeneize: "Me ofrecieron un millón de dólares en un Boca-River para que me meta goles".

"Querían que me meta dos goles", dijo Gatti. Rápidamente llegó la pregunta del conductor Josep Pedrerol. "¿Para perder?". "Claro, para que me metan los goles", devolvió el ex arquero, que no explicó a qué partido hacía referencia. "¿Y cómo te llegó esa oferta?", volvió a consultar Pedrerol. "Porque yo comía siempre en un restaurant y me llegó el mensaje. Aparte, al que me lo dijo yo lo conocía", añadió Gatti. "¿Y tú qué le dijiste?", siguió la charla. "Yo le dije, 'dameló y me meto no uno, ¡setenta!'", aseguró el argentino de 75 años ante las risas de sus compañeros.

Hugo Gatti: "Me ofrecieron un millón de dólares para que me deje meter goles en un Boca-River" - Fuente: El Chiringuito TV 01:55

Video

Finalmente, el "Loco" añadió: "Ese hombre sabía que yo no... Aparte, en Argentina creo que no había ni un millón de dólares, ja". Gatti jugó en Atlanta, River, Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca, donde finalizó su carrera a los 44 años. Es uno de los grandes ídolos de la entidad xeneize. También integró el seleccionado en el Mundial de 1966. El "Loco" posee con 765 partidos jugados el récord de presencias en el fútbol argentino.

El último 23 de marzo el ex arquero de Boca, River y la selección argentina ingresó a una clínica médica de Madrid con síntomas compatibles con el coronavirus. Tras entrar "bastante jodido", según el testimonio de su hijo Lucas, al día siguiente se confirmó que padecía una neumonía bilateral y había sido afectado por el Covid-19, lo que generó una fuerte preocupación ya que se trataba de un paciente de riesgo que, además, en 2018 tuvo que colocarse dos stent debido a un problema cardíaco. "Estuve cerca de morir", dijo Gatti, que recibió el alta tras permanecer 17 días internado.