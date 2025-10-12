Gimnasia de Mendoza campeón: la fe de todos y las manos del arquero para ganar una final electrizante

Hay sueños que no parecen sueños. Porque la realidad apura el paso y se mezclan las sensaciones. Pasa en la vida, ocurre en el fútbol. El club Gimnasia y Esgrima Mendoza está viviendo ese proceso. Hace apenas unos años se las rebuscaba en la liga local para ganarse un lugar en los viejos torneos federales y hoy, después de ascensos meteóricos, escribió otra páginas gloriosa de sus 117 años de vida, al derrotar por penales, tras empatar 1 a 1, al Club Social y Deportivo Madryn y regresar élite del fútbol argentino luego de 40 años.

Ese sonido que se esparció en el corazón de Vicente López apenas el árbitro Nicolás Ramirez pitó el final fue un bramido estremecedor e histórico que tuvo su réplica en el Parque General San Martín de la capital mendocina. Fue un grito de pueblo alegre que dio comienzo a una fiesta interminable, a un desenfado merecido después de ciento veinte minutos (y el extra de los penales) electrizantes. Fue la gloria decorada con banderas de dos colores inequívocos: el negro y el blanco se fundieron en uno. Fueron lágrimas sobre rostros nuevos y viejos. Abrazos entre desconocidos que al final se conocían de toda la vida, como verdaderos héroes anónimos de un logro con nombre.

Este Gimnasia y Esgrima Mendoza campeón que se coronó en estadio de Platense no significa apenas la técnica cuenta numérica de haber llegado al objetivo tras 13 partidos ganados, solo seis derrotas y seis empates; de haber si el sido uno de los equipos que más goles convirtió y uno de los que menos recibió. Este conjunto vestido de blanco y negro significa, sobre todo, volver a leer las páginas de un ayer dorado, con el recuerdo permanente su máximo idolo, Víctor Legrotaglie.

Lo que se vio este sábado fue la reafirmación de todo lo bueno que demostró a lo largo de la extensa temporada el conjunto Pituco. Y eso le permitió ganar merecidamente en los penales un partido cuyo trámite reflejó un dominio nítido por parte del conjunto dirigido por Ariel Broggi. Aunque detrás de esa facilidad para lograr el ascenso estuvo César Rigamonti con todas las luces encendidas en la tanda de penales y el aporte goleador de Facundo Lencioni, que llegó a su noveno tanto al anotar el gol del empate en el descuento y se convirtió en uno de los máximos goleadores del Lobo, junto a Brian Ferreyra.

Gimnasia celebra el gol del empate, sobre el final del partido Gimnasia de Mendoza

Poco le importó al Lobo mendocino todo lo que se habló en la previa sobre el favoritismo del conjunto chubutense y los dos goles bien anulados por el árbitro Ramirez a instancias del VAR. Los mendocinos supieron sobreponerse al mal comienzo del segundo tiempo y al gol de Luis Silba, a los 32 minutos de la segunda etapa, que con un cabezazo había encendido la ilusión aurinegra. Con más orgullo que fútbol, Gimnasia fue por la heroica y consiguió su premio: a los 45′, Lencioni capturó un rebote en la puerta del área y su disparó dio en la mano del colombiano Gutierrez y Ramírez, sin dudar, marcó penal. El VAR refrendó la decisión del colegiado y el propio Lencioni se hizo cargo del disparo para poner el 1 a 1 con un remate frío y cruzado y llevar el partido a la prórroga, donde tampoco se sacaron ventajas, pese al claro dominio de los mendocinos, que erigieron en figura a Yaír Bonnín, el arquero sureño.

Después, en la los penales, el Lobo mendocino contó con la experiencia del arquero César Rigamonti y las dudas de los ejecutantes patagónicos, que fallaron los tres penales que patearon.

A su manera, los muchachos dirigidos por Marcelo Broggi volvieron a poner al Lobo Mendocino, al Pituco, al Mensana o simplemente Blanquinegro del Parque San Martín en los mejores escenarios del país. No habían sido pocos los hinchas que maldijeron la renuncia de Ezequiel Medrán, cuando el club iba potenciando sus pretensiones de ascenso. Y si el plantel no se dejó absorber por el contexto, fue meramente por el accionar del nuevo técnico, quien se acopló al grupo, respetó la ideología futbolística del arranque de temporada y le insumió su dosis de confianza para materializar la vuelta a la élite del fútbol argentino luego de 40 años pululando en la liga mendocina, los torneos federales y la Primera Nacional. Hoy es tiempo de festejos y de reencontrarse con Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en la máxima categoría del fútbol argentino.

