Suecia y Bosnia son las dos primeras selecciones en confirmar a sus 26 futbolistas para el Mundial 2026

Bosnia y Suecia se anticiparon al resto de las 48 selecciones clasificadas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y ya resolvieron su lista definitiva de 26 jugadores para la próxima Copa del Mundo. El lunes fue Sergej Barbarez (entrenador y leyenda de Bosnia) y este martes lo secundó Graham Potter, DT inglés que dirige a la selección sueca. Para ambos, no hay secretos en la conformación de sus planteles y ni siquiera pasaron por el paso previo de los 55 jugadores “reservados”. Fueron directo a los bifes y entregaron la nómina final con los 26 jugadores que representarán a sus países en el torneo ecuménico.

Suecia, que compartirá el grupo F de la Copa del Mundo con Países Bajos, Japón y Túnez, comunicó la lista de los 26 mundialistas mediante un video en sus redes sociales. Está la mayoría del plantel que consiguió la clasificación en el repechaje del 31 de marzo pasado, gracias al 3-2 ante Polonia. En la lista sobresalen tres nombres propios que compiten en la Premier League inglesa: los delanteros Viktor Gyökeres (Arsenal) y Alexander Isak (Liverpool) y el extremo Anthony Elanga (Newcastle).

Isak, que se perdió el repechaje contra los polacos por lesión, regresa al equipo nacional junto a los defensores Isak Hien (Atalanta) y Emil Holm (Juventus). Otros dos que vuelven al plantel son el delantero Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel, de la 2.Bundesliga) y el mediocampista Eric Smith (St. Pauli, de Alemania).

Llaman la atención las ausencias tanto de Dejan Kulusevski (Tottenham, de Inglaterra) como del otrora niño prodigio del fútbol sueco, Roony Bardghji (jugó 26 partidos esta temporada con Barcelona, campeón de la liga española). En el arco, el titular es uno de los tres jugadores que militan en la liga local: Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna). Sus suplentes son Viktor Johansson (Stoke City, de la Championship inglesa) y Jacob Widell Zetterstrom (Derby County, de la Championship inglesa).

Våra 26 spelare som åker till Nordamerika i sommar 🫡#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Lnw1AzEtSG — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 12, 2026

“Hemos analizado exhaustivamente todas las posibilidades y he considerado cuidadosamente la situación antes de tomar esta decisión, que fue muy difícil”, dijo Potter, el entrenador. Y añadió: “Elegí un grupo que puede mantenerse fuerte y en el que los jugadores sacan lo mejor de sí mismos. Un torneo es diferente a una reunión ordinaria; nos enfrentamos a otros desafíos con el tiempo que debemos afrontar juntos. Y desarrollamos esa capacidad con la combinación adecuada de jugadores, donde todos importan”, aseguró.

Los 26 de Suecia

Arqueros: Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Stoke City) y Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).

Defensores: Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Gabriel Gudmundsson (Leeds), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Elliot Stroud (Mjallby), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Hjalmar Ekdal (Burnley) y Eric Smith (St. Pauli).

Mediocampistas: Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Yasin Ayari (Brighton), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union SG), Ken Sema (Pafos).

Delanteros: Gustaf Nilsson (Brujas), Benjamin Nygren (Celtic), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyokeres (Arsenal), Taha Ali (Malmö), Alexander Isak (Liverpool), Alexander Bernhardsson (Horstein Kiel).

Bosnia, con su mito Dzeko

Sergej Barbarez, leyenda del fútbol bosnio y entrenador del seleccionado nacional, incluyó a dos históricos en la lista de 26 jugadores nominados para la próxima Copa del Mundo. Uno de ellos es el veterano Edin Dzeko, un verdadero mito del fútbol bosnio que a sus 40 años sigue rompiendo redes con la camiseta de Schalke 04, de Alemania (seis goles y tres asistencias en diez partidos disputados). El otro es el defensor Sead Kolasinac (Atalanta, de Italia, 18 partidos en la temporada).

Los 26 de Bosnia para el Mundial

Arqueros: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka) y Osman Hadzikic (Slaven Belupo).

Defensores: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep FK), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka).

Mediocampistas: Dennis Hadzikadunic (Hamburgo), Nidal Celik (Lens), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos FC), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Benjamin Tahirovic (Brøndby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).

Delanteros: Ermin Mahmic (FC Slovan Liberec), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Real Zaragoza), Haris Tabakovic (Hoffenheim) y Edin Dzeko (Schalke 04).