Gimnasia hizo fortuna con un gol en contra: le ganó a Huracán y subió al segundo puesto de la Liga Profesional

Gimnasia no hizo más que Huracán por el triunfo, pero lo encontró en un error que terminó siendo influyente en el resultado. Un centro que traía un riesgo controlable para la defensa quemera derivó en el 1-0 para el Lobo por el gol en contra de Santiago Hezze, que en vez de realizar un despeje se llevó por delante la pelota.

La victoria, ajustada y sin que le sobraran merecimientos, cimentó la buena campaña del equipo de Néstor Gorosito, que subió al segundo puesto de la Liga Profesional de Fútbol. Pipo, hostigado en el Palacio Tomás A. Ducó por su identificación con San Lorenzo, soltó un festejo de desahogo en el final.

Dos ex futbolistas de Boca disputan la pelota: Franco Soldano y Fernando Tobio. FOTOBAIRES/Luciano Gonzalez

El gol no llegó en el primer tiempo pero no porque no lo hayan buscado. Pueden haber faltado precisión y claridad, pero de ambos lados se observó decisión y voluntad para llegar al área del rival. Huracán tuvo más posesión e intentó crear superioridad numérica con la proyección de sus laterales. Con los centros y pelotazos cruzados inquietó a Gimnasia. Gabriel Gudiño dispuso de la ocasión más nítida, cuando en la boca del arco no conectó bien un envío desde la izquierda de Guillermo Benítez. También Matías Coccaro tuvo el gol en su cabeza, tras un centro de Guillermo Soto, pero su definición se fue por arriba del travesaño.

Gimnasia, si bien tenía menos la iniciativa, no se metió atrás. Con una presión alta procuraba que la pelota llegara a Brahian Alemán, su jugador más pensante y de mejor pegada. A partir de una acción del uruguayo, Ramón Sosa probó de media distancia con un remate que Lucas Chaves sacó el córner. El jugador paraguayo del Lobo volvió a ser incisivo con un enganche desde la izquierda hacia adentro y un disparo cruzado que dio en la base de un poste.

Guillermo Enrique y Esteban Gudiño, protagonistas de un encuentro entretenido en el palacio Ducó. Telam

Huracán necesitaba más de la zurda desequilibrante de Benjamín Garré y Gimnasia no encontraba a Franco Soldano en el ataque. Por ritmo e intensidad, los primeros 45 minutos fueron entretenidos. Quedó la deuda de una mejor coordinación y de inteligencia en la toma de decisiones.

De arranque en la segunda etapa, Leonardo Morales llegó a un cierre salvador cuando Garré encaraba por el carril central hacia Chaves. El dominio del Globo fue más sostenido. Gimnasia respondió una maniobra del electrizante Eric Ramírez, a quien Fernando Tobio frenó con una sujeción que por centímetros no fue sancionada con penal.

Compacto de Huracán 0 vs. Gimnasia 1

El gol que no llegaba por la conjunción de virtudes se dio por una equivocación. El laborioso Santiago Hezze marcó un gol en contra al intentar el cierre de un centro que llegaba desde su derecha. Si hasta ese momento había mostrado impotencia, Huracán ahora sumaba nerviosismo. Apuntó al árbitro Patricio Loustau por dos supuestos penales omitidos tras infracciones contra Cóccaro. Al local lo consumió la ansiedad ante un adversario que se atrincheró bien para defender la fortuna que había encontrado con un gol cedido por su rival.