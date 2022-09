Gimnasia - Tigre, por la Liga Profesional: el Matador sorprendió al Lobo y le quitó el invicto que tenía el Bosque

LA PLATA.- Y un día, Gimnasia volvió a perder en el Bosque. Parecía una fortaleza infranqueable. Hasta esta fecha, ningún equipo había festejado en la cancha del Lobo. Pero Tigre dio el golpe. Ante uno de los animadores de la Liga Profesional, el conjunto de Victoria ganó 1-0 con gol de Blas Armoa y quebró el invicto que el conjunto de Néstor Gorosito poseía en su casa.

Para Gimnasia, claro está, fue un golpe duro. Inesperado. Para Tigre, en cambio, resultó una victoria de ésas que suman doble: tres puntos para las tablas y una dosis importante para elevar la confianza.

El resultado fue exiguo, pero justo. La visita jugó mejor. Mientras el Lobo mostró ímpetu, que a veces se convirtió en desesperación, los dirigidos por Diego Martínez exhibieron la paciencia necesaria como para buscar el mejor pase. Tigre, sin apurarse, logró agrietar a una defensa que venía muy sólida en condición de local.

La apertura del marcador –que finalmente representó el tanto del triunfo– llegó en el primer tiempo. Primero avisó Mateo Retegui y luego Armoa, hasta que una excelente triangulación dejó solo al propio Armoa que definió suave para el 1-0. Silencio en el Bosque. Una cachetada a la ilusión.

En el Lobo faltó juego. Hubo ganas, sí; eso no está en discusión. Sin embargo, escasearon recursos ofensivos para doblegar a un rival que siempre se sintió más cómodo. En el complemento, incluso, Tigre estuvo más cerca de ampliar la ventaja que Gimnasia de alcanzar la igualdad.

La falta de precisión en la definición y una salvada milagrosa delante de la línea privaron al Matador de convertir el segundo. Eso provocó que la incertidumbre se prolongara hasta el final. Si bien el Tripero no hizo méritos suficientes como para empatar el encuentro, la diferencia de un solo gol generó que la esperanza de los hinchas se mantuviese encendida hasta el último segundo.

No hubo forma. El equipo de Pipo Gorosito no halló la manera de romper una estructura ordenada, que no perdió solvencia a pesar de su convicción ofensiva. Para el Lobo, entonces, resultó una derrota complicada. De ésas que duelen. Ya venía de caer como visitante ante Central Córdoba de Santiago del Estero y este segundo traspié en cadena frena su fe de pelear el campeonato. Ojo, es un freno aunque nada definitivo. Gimnasia sigue cerca de los primeros lugares y al torneo le quedan muchos puntos en juego.

Para Tigre hoy es todo felicidad. El conjunto de Victoria venía de vencer a Vélez y este nuevo triunfo lo ilusiona con clasificar a la Sudamericana del próximo año. El equipo de Martínez acumula seis partidos sin perder (tres victorias y tres empates) y la premisa del plantel es que el Matador regrese al plano internacional.

Uno viene en alza y su esperanza transita una escalada. El otro, que hasta hace una semana era pura felicidad, recibió un sopapo del que deberá reponerse rápido para continuar en carrera.

En La Plata, con un Bosque repleto, la fiesta fue de Tigre. Esos abrazos del final se corresponden con lo que se vio en la cancha. Celebró el que más tranquilo se mostró y el que mejor jugó.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.