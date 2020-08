El Ministro de Salud de la Nación manifestó que existe la posibilidad de retrotraer la medida del regreso a los entrenamientos en el caso de que haya más contagios de coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de agosto de 2020 • 19:25

Luego de que se conocieran varios casos de coronavirus en jugadores de equipos de primera división y de los clubes que juegan la Copa Libertadores, quien se manifestó sobre el tema fue el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Las alarmas se encendieron en el fútbol argentino, por eso el funcionario hizo referencia a varios aspectos.

El funcionario nacional manifestó que existe la posibilidad de retrotraer la medida del regreso a los entrenamientos en el caso de que haya más contagios: "Es algo hablado con la gente de la AFA", dijo González García, en una entrevista este domingo con Radio La Red. Además, con respecto a los casos de contagios masivos en algunos planteles de equipos del exterior, expresó: "Yo espero que eso no suceda en la Argentina. Pero si sucede, la AFA va a tener que tomar alguna medida".

También fue claro con lo que se debe hacer si de da otro caso más de coronavirus con algún jugador: "Hay que seguir las normas habituales: aislarlos, cuidarlos y ver los contactos, que pueden ser sus propios compañeros. Es una situación complicada porque hay que ver cuánto resiste un club sin dos, tres o cuatro jugadores. Eso no lo sé", planteó. Y continuó: "Siempre es difícil cerrar y abrir, pero estamos todos muy atentos, sensibles y responsables. Lo que haya que hacer lo vamos a hacer en el momento que sea necesario".

Este lunes regresan a los entrenamientos los equipos de la primera división Fuente: Archivo

"Hay lugares de la Argentina que estaban fenómenos y que hasta se querían jugar partidos o hacer los campeonatos ahí, y hoy están como están. Esto nos puede pasar, pero no queremos que suceda y por eso hay un sistema de vigilancia muy estricto sobre los planteles. Se van a cuidar mucho, sabemos cómo van a ser los entrenamientos y va a haber un examen clínico cotidiano de los jugadores, pero eso no implica que no pueda pasar", agregó el ministro.

En relación a si hubo algún tipo de presión para apurar la reanudación del fútbol, el ministro de salud mencionó la responsabilidad que tuvo la AFA con el tema: "Dijeron que respetarían lo que dijera el Gobierno. Sí hubo una situación un poco presionada por la actitud de la Conmebol, y la AFA fue la única que votó en disidencia. Eso tiene que ver con países que no tienen las mismas políticas sanitarias que Argentina y tampoco los mismos resultados. A ellos les va bastante peor, no era un capricho nuestro. Todo el mundo sabe que es muy distinto Brasil que nosotros y también las consecuencias".

González García dijo que no tuvieron ninguna presión de AFA para que se apure la vuelta a los entrenamientos

Otra de las explicaciones que dio González García fue sobre cómo se procederá con aquellos equipos que deban viajar al exterior para disputar la Copa Libertadores que se reanudará en septiembre: "Van a viajar a países que tiene circulación, y Argentina también tiene, sobre todo en el AMBA, que es donde están la mayoría de los clubes. Tenemos que tener cuidado, los traslados van a ser en cápsulas y acá también se hará. Si se aplica el aislamiento es muy difícil que haya torneo. Estamos hablando para adecuar todo y mantener al máximo el cuidado de los jugadores", explicó. Por último hizo referencia a que la fecha de la vuelta de los campeonatos lo decidirá la AFA "cuando considere que están listas las distintas divisiones y categorías".

Vale destacar que en las últimas horas, los clubes de Primera División y Tigre (que juega la Copa Libertadores) testearon a sus planteles, de acuerdo a los establecido por el protocolo para el regreso a los entrenamientos, y de esas pruebas hubo varias que resultaron positivas de coronavirus. Algunos de los jugadores cuyos contagios fueron confirmados fueron los de Ezequiel Centurión (River), Agustín Almendra (Boca), Fabricio Bustos (Independiente), Thiago Almada y Ricky Álvarez (ambos de Vélez), Federico Torres, Franco Quinteros y Nicolás Linares (Banfield), Iván Bolaño y Diego Morales (Tigre).