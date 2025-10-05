Godoy Cruz e Independiente siguen sin ganar, en otra tarde con Gariano como protagonista

Ni yéndose con derrota al descanso ni poniéndose en ventaja. Haga lo que haga, Independiente no conoce la palabra triunfo en lo que va del torneo. Otra vez sumó un empate, estirando lo que es el peor comienzo de campeonato de su historia. Fue 1 a 1 en Mendoza, provincia que le es históricamente esquiva, ante Godoy Cruz, que tampoco sabe qué significa ganar como local, pero que a falta de fútbol puso empeño y en algunos tramos jugueteó con la posibilidad de festejar.

El día que asumió su cargo, Gustavo Quinteros puso todos los focos de su participación en el club de Avellaneda en el año 2026, y pese a las buenas sensaciones que había dejado en el ambiente lo realizado en el clásico ante Racing, sus dirigidos le confirmaron que 2025 acabará como otro año que el Rojo echará en el tacho del olvido.

Es verdad que el técnico tiene derecho a quejarse por una jugada que ni el siempre y justificadamente discutido Andrés Gariano, ni el VAR interpretaron como penal cuando a los 33 de la segunda mitad Matías Abaldo disparó al arco desde dentro del área, Juan Sebastián Morán giró el cuerpo para tapar el remate y desvió la pelota con el antebrazo derecho despegado del cuerpo. Al mismo tiempo, deberá aceptar el flamante entrenador del Rojo que se trató de una acción aislada dentro de un rendimiento que nunca superó el nivel de discreto.

No hay arte de magia que pueda solucionar los problemas de funcionamiento colectivo que padece Independiente ni, por lo visto, individualidades que ayuden a impulsarlo. A lo sumo, algunas como Kevin Lomónaco o Rodrigo Fernández Cedrés, ayudan a sostener el edificio para que no se acumulen las derrotas. Todo lo demás navega en las aguas de la mediocridad, y de ese modo resultará muy difícil aspirar a salvar la temporada con una clasificación a estas alturas inesperada, ya sea para la definición del Clausura o la Copa Sudamericana del año que viene.

Cuando dos equipos llegan a un partido con la confianza atada con alambres, cualquier circunstancia a favor o en contra cambia con facilidad el peso de los platillos de la balanza. En tales circunstancias, lo natural es que, a partir del empuje de la hinchada y las arengas del vestuario, el local tome las riendas en el arranque a puro empuje y determinación. El éxito de la propuesta depende de que en ese lapso consiga ponerse en ventaja.

En el Feliciano Gambarte, el guión se fue cumpliendo con extrema precisión. Salió mordiendo el Tomba la salida del Rojo, complicándolo con pases directos que obviaban la zona de volantes y entusiasmaban a los suyos. Enseguida Gariano protagonizó el primer acto de su deslucida actuación. A los 3 minutos, Mateo Mendoza despachó un pelotazo largo, controló Agustín Auzmendi y lo cruzó Franco Paredes con el hombro. Se desparramó el delantero, pidió penal el local, dijo que no el árbitro e hizo mutis el VAR, en una de esas acciones que se juzgan según quienes la miren.

Después de 20 minutos, tras fallar en su intención inicial el local, las cosas ya eran distintas. Fernández Cedrés empezaba a marcar territorio en la mitad de la cancha, a Godoy Cruz se le había agotado el aire inicial, y la pelota no era de nadie. Fue entonces que Facundo Zabala, Luciano Cabral y Matías Abaldo trenzaron una combinación por izquierda, el puntero uruguayo le hizo un caño a Lucas Arce, frenó la carrera y Vicente Poggi le enganchó con claridad el pie derecho. Penal indiscutible que Santiago Montiel transformó en 1 a 0.

Con el marcador a favor, el Rojo fortaleció el ánimo hasta el final de la etapa. Mejoró un poco la circulación del balón e incluso estuvo a punto de aumentar cuando a los 34 Franco Petroli rechazó con las piernas un cabezazo de Ignacio Pussetto con olor a gol.

Para la vuelta del vestuario la lógica indicaba una renovación de fuerzas del local, obligado a buscar la igualdad. Así fue, y esta vez con acierto: a los 6, Nicolás Fernández sacó mal un córner, Abaldo le dio una segunda opción con un rebote corto y Auzmendi cabeceó el nuevo centro al fondo del arco.

Con el factor confianza de su lado, mayor dinámica en el medio y ante la manifiesta impericia de su rival, el Tomba dominó el juego hasta el final, aunque la más clara fue aquel remate de Abaldo que Gariano prefirió no sancionar, quizás para no quebrar las rachas sin triunfos de los dos equipos.

No gana Godoy Cruz, y mira con cierta preocupación la tabla anual. No gana Independiente, y se va despidiendo con pena y sin gloria del 2025. El día que asumió su cargo, Quinteros sabía perfectamente dónde se estaba metiendo.