Golazo de Maher Carrizo de tiro libre para el Vélez de Barros Schelotto, que sigue en alza

Con Guillermo Barros Schelotto en uno de los palcos, cumpliendo una de las dos fechas de suspensión que le habían aplicado, Vélez venció a Godoy Cruz por 2-0 en Mendoza, por la 6° fecha del torneo Clausura y se metió en la pelea de arriba. Dirigidos desde el banco de suplentes por el Mellizo Gustavo, el Fortín se impuso por los goles de Mateo Mendoza (en contra) y Maher Carrizo, de tiro libre.

Vélez, que sigue avanzando en la Copa Libertadores, también escala posiciones en el certamen local, ya que con el triunfo de este lunes suma 11 puntos y está segundo en el Grupo B. Es un equipo que tiene el sello de Guillermo, jugando con el esquema 4-2-3-1 y con un estilo protagonista. En esta oportunidad incluso pudo haber ganado por un tanto más, pero cerca del final en el segundo tiempo el arquero Franco Petroli le desvió un mano a mano a Braian Romero. El equipo casi juega de memoria por las intensiones ofensivas, la propuesta y la combinación de los nombres que salen al campo de juego.

Guillermo Barros Schelotto en uno de los palcos en Mendoza, junto al Pocho Insua (ambos expulsados ante Independiente), hablando por radio con su hermano Gustavo Marcelo Aguilar

El Tomba, que cambió de entrenador hace poco (Walter Ribonetto reemplazó a Solari) viene de sufrir la eliminación en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y no logra repuntar en el torneo vernáculo. Está anteúltimo en la zona, apneas un punto por encima de Independiente, que esta fecha suspendió su partido ante Platense por los incidentes ocurridos en Avellaneda ante universidad de Chile.

El 4-2-3-1 de los Mellizos, que tuvo a Gustavo desde la línea de cal, se arma con laterales ofensivos (Gordon y Elías Gómez), un doble 5 combativo (Claudio Baeza está en un muy buen nivel y Aliendro se sumó como si toda la vida hubiera jugado en Vélez, con gran oficio para moverse, desmarcarse y hacerles llegar las pelotas a los de arriba) y un “3+1″ que se compone con Maher Carrizo, su joya, Tomás Galván e Imanol Machuca (aunque este lunes fue titular en esa posición Agustín Bouzat, un zurdo que Guillermo conoce desde su época como DT de Boca). Como principal referencia ofensiva, Braian Romero, siempre inteligente para desmarcarse y generarse espacios para él y sus propios compañeros.

Braian Romero, la principal referencia de ataque del Vélez de Guillermo Marcelo Aguilar

El 1-0 termina con un gol en contra, pero la jugada colectiva es muy buena y nació desde Marchiori, un arquero que ‘gana partidos’: la acción tuvo a la defensa, pasó por el pivoteo de Romero, la línea de volantes, la proyección de Gordon y el centro que finalizó con el toque de Mendoza en contra. Pero a la suerte hay que ayudarla. Y la jugada es el fiel reflejo de cómo pretende jugar el Vélez de Barros Schelotto.

Vélez potenció sus recursos más allá que en este libro de pases perdió a Valentín Gómez, el zaguero central que emigró a Betis, de España. Y por eso todos compiten entre sí, a tal punto que a Romero no le gustó salir hoy, se fastidió como podría haberlo hecho el Mellizo en sus buenos tiempos de Gimnasia y Boca. Es otro síntoma de cómo cambió el aire en Vélez. Antes la pelota pesaba mucho y costaba que los futbolistas se hagan cargo de algunas situaciones, ahora incluso nadie quiere salir. Y más si son goleadores que viven del contacto con las redes.

Encima hoy se produjo el debut de Manuel Lanzini, el volante ofensivo que no tuvo un buen último ciclo en River pero que tiene clase y jerarquía para ser un buen refuerzo pensando en el Clausura pero sobre todo en los duelos con Racing, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ingresó a los 29 minutos del segundo tiempo en lugar de Maher Carrizo.

Manuel Lanzini debutó con la camiseta de Vélez; en la acción, ante Pol Fernández Prensa Vélez

“Contra Fortaleza, en el entretiempo, les dije a los jugadores que no hagan tiempo, que no se tiren, que sigan buscando el tercer gol”, dijo Guillermo luego del triunfo ante el conjunto brasileño en Linier por 2-0, con goles de Carrizo, de cabeza y tras un centro de Elías Gómez, y Tomás Galván, con una gran definición cruzada luego de una presión alta del conjunto velezano. Otro sello del Mellizo: Vélez se para alto, no se mete atrás y presiona para generar ataques verticales y directos. Para eso pone a futbolistas de buen pie, la mayoría volantes ofensivos, pero que además saben sacrificarse para darle una mano a Baeza y Aliendro.

Y este lunes hizo lo mismo. Tras ponerse 2-0, Vélez siguió atacando. Logró de nuevo la diferencia en el primer tiempo, como había hecho por el torneo internacional ante Fortaleza. En esta oportunidad se dio por el tanto en contra de Mateo Mendoza, que tras un centro de Gordon intentó cerrar con su pierna izquierda y terminó metiendo el balón en su propio arco, y el golazo de tiro libre de Maher Carrizo, que pateó a colocar y puso la pelota junto al palo izquierdo de Petroli. Tuvo más dirección que potencia, pero el zurdo confirma su buen momento luego de un mercado de pases en donde tuvo la posibilidad de emigrar. Lo quería Gallardo.

“Guillermo nos habla mucho, nos pide que siempre miremos el arco de enfrente, que salgamos a ganar en todas las canchas, que no especulemos”, reconoce Maher Carrizo, que tras ganar Vélez la final ante Estudiantes en la cancha de Independiente. Estaba todo dado para irse pero el Mellizo siempre tiene una carta guardada: “Yo creo que se va a quedar, acá está bien...”, vaticinaba con picardía cuando todavía al libro de pases europeo le quedaban muchos días. Tomás Galván es otro que elogia al técnico en cuanto al respaldo para los más habilidosos. Y la paciencia para que toda la estructura empiece a engranar.

En todo este repunto de Vélez, también es muy importante Tomás Marchiori, el arquero que ya supo ganar títulos con Vélez. Pero siempre tiene (al menos) una atajada por partido que salva a su equipo de un casi gol seguro del rival. Esta vez fue ante un taco de Pol Fernández tras un tiro libre lateral que contuvo justo en la línea de su arco.

Los juveniles mantienen su espacio: además de Jano Gordon y Carrizo, también están Tobías Andrada, Matías Arias, Dilan Godoy y Leonel Roldán, además de todos los que se están por sumar. Vélez es una cantera inagotable. Ellos también crecen aconsejados por los más grandes. Y de la mano de Guillermo, el DT que puso de pie al anteúltimo campeón y los trata de convencer, todos los días, de que ganar la Copa Libertadores es posible.