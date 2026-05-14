Por dónde pasan Real Madrid vs. Oviedo y qué canal lo transmite en vivo por TV

El encuentro se disputa este jueves a las 16.30 (horario argentino) en el estadio Santiago Bernabéu; Franco Mastantuono podría ser titular en el local
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Este jueves, desde las 16.30 (hora argentina), Real Madrid y Oviedo se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 36 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Ricardo De Burgos Bengoetxea, se disputa en el estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo por TV únicamente en DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Merengue ya no pelea por nada en la temporada que está cerca de llegar a su fin. Se quedó sin posibilidades de consagrarse campeón y el título quedó en manos de su eterno rival, Barcelona. Además, pase lo que pase en los compromisos restantes, terminará en el segundo lugar de la tabla de posiciones. En medio de una crisis futbolística e institucional, viene de perder 2 a 0 con, justamente, el Barça, por los goles de Marcus Rashford y Ferrán Torres.
El equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, por su parte, está en la misma situación que su rival de turno: ya no pelea por nada y, sin importar lo que ocurra de acá al final del certamen, mantendrá su posición. Sin embargo, pasa por esa situación en el lado opuesto de la clasificación general, ya que no tiene posibilidades de alejarse del último puesto, que ya lo condenó al descenso. En la última jornada empató 0 a 0 con Getafe como local.
Real Madrid vs. Oviedo: cómo ver online
El encuentro se disputa este jueves en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.23 contra los 14.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Oviedo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.20.
Posibles formaciones
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger o David Alaba, Raúl Asencio, Fran García o Álvaro Carreras; Jode Bellingham o Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch; Brahim Díaz o Franco Mastantuono, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.
- Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly o Dani Calvo, David Costas, Rahim Alhassane; Nicolás Fonseca, Santiago Colombatto; Ilyas Chaira, Alberto Reina, Thiago Fernández; y Federico Viñas.
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