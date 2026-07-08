Golazos, polémicas y muchas emociones: cuáles son los mejores partidos del... ¿mejor Mundial de la historia?

Luego de 27 jornadas a puro fútbol, llegó el primer día en el que se detuvo la pelota en el Mundial 2026. Desde su inicio el 11 de junio hasta el martes 7 de julio se disputaron 96 partidos. Muchísimos generaron emociones, grandes jugadas y figuras determinantes. También tuvieron golazos, sorpresas, polémicas y, como corresponde, distintas sensaciones.

LA NACION eligió 8 encuentros como los mejores que dejó hasta aquí esta Copa del Mundo, que para muchos ya es considerada como la mejor de la historia, en la que ya se marcaron por el momento 280 tantos. En esos encuentros hay dos partidos de la Argentina, dos de Inglaterra y dos de Croacia.

Un empate vibrante

El 15 de junio Irán y Nueva Zelanda empataron 2 a 2 en Los Angeles, por la primera fecha del Grupo G. Ambas selecciones quedaron eliminadas, pero en ese debut en esta Copa del Mundo fueron protagonistas de un duelo en el que ninguno de los dos especuló en ningún momento.

Lo empezaron ganando los oceánicos. Todo comenzó con una gran acción individual de Chris Wood, que terminó con el tanto de Elijah Just. Tras varias situaciones de gol claras, lo empató Ramin Rezaeian. En la segunda etapa, los neozelandeses volvieron a ponerse al frente por el doblete de Just, pero Mohammad Mohebi puso el empate final para cerrar el primer gran partido de la copa, jugado en la noche argentina.

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Figuras, seis goles y una victoria resonante

El 17 de junio, Inglaterra derrotó por 4 a 2 a Croacia, en Dallas, por el grupo L. Otro de los duelos que significó la presentación de los dos equipos europeos, que brindaron un show de goles. Harry Kane abrió el partido con un penal que debió repetirse por el adelantamiento de Dominik Livaković, y Martin Baturina lo igualó con un disparo potente desde afuera del área. Una vez más el capitán inglés puso al frente a su equipo con un cabezazo de pique al piso, pero los balcánicos lo empataron con un verdadero golazo que terminó con la definición de Petar Musa.

En el segundo tiempo, con un contrataque letal, Inglaterra se puso 3 a 2, gracias a la definición de Jude Bellingham. Luego de que los arqueros Livaković y Pickford se lucieran en varias oportunidades, a pocos minutos del cierre del partido, el equipo de Tuchel hilvanó una de las mejores jugadas del Mundial para que Marcus Rashford ponga el 4 a 2 definitivo.

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Igualdad al borde del abismo

El 27 de junio, Austria y Argelia igualaron 3 a 3 en Kansas, en el duelo que se jugó en simultaneo con la victoria de la Argentina ante Jordania por 3 a 1, del grupo J. A pesar de que en aquella noche de Kansas se habló de especulación porque un empate los dejaba a los dos equipos en los 16avos de final, brindaron un partidazo.

Marko Arnautović anotó el 1 a 0 para los europeos, y Rafik Belghali igualó en la última acción de la primera parte con un golazo a pura gambeta y un remate con poco ángulo. En el segundo tiempo, Marcel Sabitzer adelantó a los europeos, y cinco minutos después, Riyad Mahrez volvió a igualar para los africanos.

El 2 a 2 parcial dejaba a los dos equipos clasificados. Sin embargo, llegaron tres minutos de tensión en Kansas. Los africanos revirtieron el partido con otro gol de Mahrez, a los 48, para quedarse con el segundo lugar y sacar de la copa a Austria. Sin embargo, tres minutos después, los austríacos llegaron al 3 a 3 agónico, en un desenlace que dejó algunas dudas, pero que fue de los mejores en cuanto a emociones.

Argelia vs Austria - Mundial 2026

Lo dio vuelta y se clasificó

Con el inicio de los 16avos, Bélgica y Senegal dejaron otro show de goles y emociones en Seattle el 1° de julio. Fue 3 a 2 para los europeos, con una remontada impresionante. Los africanos lo empezaron ganando. Tras un cabezazo al palo, Habib Diarra tomó el rebote y puso el 1 a 0. En la segunda etapa, Ismaila Sarr le ganó a los dos centrales y puso el 2 a 0 parcial.

Bélgica había ingresado en un terreno de nerviosismo, tal es así que Youri Tielemans y Leandro Trossard, dos de sus figuras, llegaron a increparse durante la pausa de hidratación. Ese cruce verbal entre compañeros no los afectó, porque en los últimos tres minutos del tiempo regular los dirigidos por Rudi Garcia lograron la igualdad. Romelu Lukaku, a los 41, y Tielemans (con asistencia de Trossard) marcaban el camino a alargue.

Con los penales en el horizonte, los europeos atacaron en el último minuto del alargue. Centro de Jeremy Doku, Tielemans quedó tendido en el área y remate por arriba del travesaño de Dodi Lukebakio. Sin embargo, todo se detuvo. El árbitro Said Martínez fue advertido por el VAR, por una falta sobre Tielemans y decidió cobrar penal en el minuto 16 ¡del segundo tiempo del alargue! El capitán se hizo cargo del remate y con el 3 a 2 puso a Bélgica en octavos.

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Partidazo y una polémica enorme

En otro cruce de 16avos que se jugó el 2 de julio, Portugal y Croacia debían enfrentarse en Toronto. Los lusos ganaron 2 a 1 un partido de locos, con un segundo tiempo inolvidable. El equipo de Roberto Martínez dominó en la primera etapa, pero en el segundo tiempo los balcánicos salieron a ganarlo y se pusieron al frente con el gol de Ivan Perisic. Luego, Rafael Leão estrelló el travesaño y Cristiano Ronaldo marcaba el empate, pero un offside milimétrico lo dejó sin grito de gol, Aunque tendría revancha pronto: tras un penal advertido por el VAR, el capitán portugués igualó el partido.

A partir de allí, el que más cerca estuvo fue Croacia, que lo perdió en varias ocasiones. En una de ellas, Mateo Kovacic tiró un disparo al palo y luego el arquero Diogo Costa se lo tapó de manera estupenda, como también se lo sacó a Igor Matanović. Petar Sucic ponía el 2-1, pero otra posición adelantada finita no se lo permitió. Además, Mario Pasalic le erró al arco con un cabezazo.

Y cuando parecía que el encuentro se iba al alargue, pasó de todo. A los 48, tras un centro de Leão, Gonçalo Ramos cabeceó para adelantar a Portugal: 2-1. Hasta que llegó una de las polémicas más grandes del Mundial. Los balcánicos llegaron al empate en la última jugada, pero tras la revisión del VAR y de la tecnología de un chip que está dentro de la pelota, el tanto fue anulado por un presunto desvío previo de Matanovic antes de la habilitación de Pasalic a Gvardiol, que convertía el empate. Tras 118 minutos vibrantes del tiempo regular, Portugal logró el pase a octavos.

Croacia vs Portugal - Mundial 2026

La Argentina lo ganó en el alargue

Esta instancia tuvo otro partidazo repleto de emociones y fue el que Argentina derrotó por 3 a 2 a Cabo Verde en Miami el 3 de julio. Mientras Vozinha, arquero caboverdiano, se estaba convirtiendo en figura, Lionel Messi apareció para controlar perfecto y definir mejor y poner el 1 a 0 en la primera parte.

Ya en el segundo tiempo, Cabo Verde se animó a atacar y tras una gran combinación por la derecha, Deroy Duarte puso el 1 a 1, con el que debían irse al alargue tras finalizar los 90 minutos regulares.

En un partido que a la Argentina se le hizo cuesta arriba, Lisandro Martínez quedó solo en el segundo palo para poner el 2 a 1, muy celebrado por los hinchas argentinos. Sin embargo, los africanos batallaron y, con una jugada en la que tocaron la pelota desde el arco defendido por Vozinha, la pelota pasó de derecha a la izquierda, y allí Sidny Lopes Cabral marcó uno de los mejores tantos de esta copa con un disparo colocado al segundo palo y al ángulo de Emiliano Martínez. Los de Scaloni nunca lo dieron por perdido y tras un cabezazo de Cristian Romero, la pelota se desvió en Diney Borges y recién entonces la Argentina pudo celebrar el pase a octavos con un 3 a 2 a puro sufrimiento.

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Un duelo electrizante en el Azteca

Las etapas del mundial avanzaban y en los octavos de final, Inglaterra derrotó 3 a 2 a México, en el Azteca, en otro de los grandes encuentros de esta copa del Mundo. En la noche de la ciudad de México del domingo 5 de julio, el partido demoró una hora su inicio por la actividad eléctrica. Los anfitriones dominaban, pero en dos minutos, los ingleses golpearon dos veces de la mano de Jude Bellingham.

Con Inglaterra al frente, México nunca bajó los brazos. Julián Quiñones descontó y antes del cierre de la primera parte, Raúl Jiménez tuvo dos chances: primero, remató muy cerca del segundo palo; luego, Pickford se la sacó del ángulo. Bellingham cerró justo antes de que César Montes la empuje.

En la segunda parte las emociones no se detuvieron. Nico O’Reilly estrelló el palo, y en la acción siguiente, Jarell Quansah le entró con todo a Jesús Gallardo e Inglaterra debía jugar más de media hora con 10. Con uno más los mexicanos contaban con la ilusión de empatar, pero los europeos se encontraron con la tranquilidad: penal de Rangel sobre Gordon, y Harry Kane anotó el 3 a 1 desde los 11 metros. El anfitriones lo fueron a buscar con el corazón y Faghani tuvo otro llamado del VAR: otro penal de Kane sobre Brian Gutiérrez, bastante más discutido, que Jiménez convirtió para el 2-3. Los mexicanos estuvieron cerca del empate, pero a pesar de la búsqueda incesante, no les alcanzó e Inglaterra pasó a cuartos.

Inglaterra vs México - Mundial 2026

Si no se sufre, no vale

En el último de estas elecciones, aparece el triunfazo de la Argentina ante Egipto por 3 a 2, que se jugó este martes 6 de julio en Atlanta. Los africanos se fueron al frente en la primera etapa por el gol de cabeza anotado por Yasser Ibrahim a pesar de las chances claras del equipo de Scaloni que fueron detenidas por el arquero Mostafa Shobeir, que le detuvo un penal a Lionel Messi.

A los 12 de la segunda parte. Los Faraones se ponían 2 a 0, pero tras la revisión del VAR, el árbitro François Letexier decidió anularlo por una infracción a Lisandro Martínez en el inicio de la jugada. Egipto tuvo su revancha. Luego de una gran jugada armada por Haissem Hassan, Mostafa Ziko puso el 2 a 0 y parecía que los africanos iban a hacer historia.

Pero el campeón del mundo se despertó cerca del final, y le bastaron 13 minutos para revertir un partido sensacional. Cristian Romero, de cabeza, descontó. Lionel Messi marcó el empate con un remate potente y allanó el camino a la ilusión. Cuando parecía que el choque de los octavos de final continuaba en el alargue, Lautaro Martínez le tiró un centro preciso a Enzo Fernández, que puso el 3 a 2 de cabeza para el desahogo albiceleste y la clasificación a la próxima instancia. El Mundial sigue, pero dejó partidos que no serán olvidados a lo largo del tiempo.