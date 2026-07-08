VIDEO: El partido de la Argentina en el que se utilizó el mismo criterio con el que se anuló el gol de Egipto

Las jugadas controversiales del duelo entre la Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 siguen en el centro de la escena en el triunfo del equipo de Scaloni. En un contexto con varias polémicas, aparece el gol anulado a Egipto, en el que se utilizó el concepto de APP (Attacking Possession Phase) que había sido usado en un partido por las eliminatorias para Qatar 2022 en el que la selección argentina empató 1 a 1 ante Paraguay.

Aquella noche del 12 de noviembre de 2020, la Bombonera lucía vacía debido a la situación de pandemia del Covid, que no permitía espectadores en los estadios. Y el foco principal estuvo puesto en el accionar del VAR al invalidar un gol de Lionel Messi que representaba el 2-1. A pesar de la reacción de los jugadores y del cuerpo técnico, la jugada fue correctamente anulada de acuerdo a lo que se delimita en el reglamento del Sistema de Asistencia Arbitral por Video.

En aquel partido, el árbitro brasileño Raphael Claus anuló el gol de forma correcta Archivo

El árbitro principal de aquel duelo por eliminatorias fue Raphael Clau. El brasileño se amparó en la revisión del VAR, a cargo de Bruno Arleu de Araújo, que se basó en el concepto del “APP” para no convalidar el tanto de Messi. Se trata de la “Attacking Possession Phase”, es decir, la “Fase de Ataque con Posesión de balón” que implica el “período de juego durante un ataque antes de un incidente que puede ser revisado”, tal como ocurrió en la acción de ese segundo gol de la selección argentina.

Según el reglamento de la Conmebol, el APP “establece el punto de partida para la fase del juego que se revisable antes de un gol, penal o incidente de OMG (ocasión manifiesta de gol), como una tarjeta roja”. Esto quiere decir que el VAR está habilitado para poder revisar la acción previa antes del inicio de la jugada. Y, aunque Lionel Scaloni se quejó en la conferencia de prensa porque habían pasado 27 segundos desde la infracción de Nicolás González a Ángel Romero, el árbitro Claus acertó al sancionarla.

“Yo creo que el tema del VAR hay que unificarlo de alguna manera. Hay un montón de jugadas en las que podía haber actuado y hoy no actuó. Yo no hablo de buena o mala fe, solo hablo de que hay que unificar el criterio”, había expresado el entrenador, sobre un partido que también había tenido una dura falta de Ángel Romero sobre Exequiel Palacios, quien se retiró de la cancha lesionado por un rodillazo en la espalda, que no fue sancionada.

Lionel Messi anulado - Fuente: Twitter

“Definir el punto en el que comienza el APP es subjetivo y requiere que se decida cuándo el equipo atacante avanzó claramente con el balón hacia el área penal o a la meta adversaria. El balón que se juega hacia atrás y alrededor del área penal de los adversarios no necesariamente significa el fin del APP”, explica el reglamento. Por eso, aunque la Argentina haya dado ocho pases antes del remate de Messi, la terna arbitral tenía la potestad de anular el gol.

Vale destacar que, para que no se pudiera volver atrás a sancionar la infracción, hay que saber que Attacking Possession Phase deja de ser válido cuando “el movimiento del ataque hacia adelante termina (excepto dentro o alrededor del área penal) o el equipo defensor gana la posesión controlada del balón, es decir, cuando un defensor del equipo: o despeja la pelota sin estar bajo ninguna presión o controla claramente y se mueve con el balón o lo pasa a un compañero. Además, se especifica que “un toque deliberado sin control del balón o salvada no es posesión controlada”.

Lo que sucedió en el duelo entre la Argentina y Egipto fue similar, por eso se utilizó el mismo concepto. Transcurrían los 12 minutos de la segunda parte, cuando Marwan Ateya fue a disputar la pelota con Lisandro Martínez sobre un costado del ataque argentino. La recuperó el jugador egipcio, que cedió para Haissem Hassan, que dejó a dos rivales en el camino y tocó con Mohamed Salah. El 10 lo asistió a Mostafa Ziko, que definió ante la salida de Emiliano Martínez y marcó lo que era el segundo gol de los norteafricanos.

Sin embargo, unos segundos después de esa acción, que derivaba en el festejo de los egipcios, el árbitro francés François Letexier fue convocado por el VAR, a cargo de su compatriota Jerome Brisard. El juez del partido se dirigió a ver esa advertencia y decidió modificar el fallo, lo que significaba cobrar el pisotón de Ateya sobre Martínez en el inicio de la jugada, y anular el gol.

ANULADO EL GOL DE EGIPTO



A los 58', Ziko había puesto el 2-0 ante Argentina, pero el VAR llamó por una falta sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada. pic.twitter.com/u9u8AzYFr0 — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

El VAR corrigió esa jugada, que Letexier no llegó a ver. El pisotón le impidió al marcador central argentino seguir trasladando la pelota. Por cómo fue la acción, el VAR está habilitado para poder revisar la acción previa antes del inicio de la jugada. Está claro que la secuencia refleja el valor del protocolo VAR: no reemplaza el criterio del árbitro, sino que le brinda una segunda oportunidad para identificar el punto de contacto.