Goleadores de la selección argentina: así está la tabla histórica de los máximos artilleros, con Lionel Messi

La selección argentina se apresta para visitar a Ecuador este martes por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, al que ya está clasificado desde hace varias jornadas, sin la presencia de su máximo goleador de la historia como lo es Lionel Messi, pero con otro jugador que está en el top 10 y es Lautaro Martínez.

El astro rosarino, incluido el doblete que hizo en su último encuentro ante Venezuela la semana pasada, acumula 114 festejos en 190 partidos y domina ampliamente la tabla histórica. El ‘Toro’, el otro de los jugadores que está en actividad y puede sumar en el encuentro ante la Tri, figura quinto con 33 anotaciones luego de la que consiguió frente a la Vinotinto y es probable que continúe subiendo escalones porque tiene 28 años y un presente en Inter de Italia que hace que el entrenador Lionel Scaloni lo tenga muy en cuenta.

Lautaro Martínez es el quinto máximo goleador de la historia de la selección argentina Aníbal Greco - La Nación

El escolta del jugador de Inter Miami es, con menos de la mitad de sus conquistas, Gabriel Omar Batistuta. El delantero que brilló con la camiseta celeste y blanca en la década del 90 y principios del 2000 anotó 54 veces. El podio lo completa Sergio ‘Kun’ Agüero con 42.

Quien sigue en la nómina es Hernán Crespo, autor de 35 goles y dos por encima de un Lautaro Martínez que va camino a sobrepasar a él y, al menos, a Agüero. Diego Armando Maradona figura sexto con 32 y lo siguen Gonzalo Higuaín (31), Ángel Di María (30), Luis Artime (24) y Daniel Passarella (23), quien tiene la deferencia de que se desempeñaba como defensor.

Tabla de goleadores de la selección argentina

Lionel Messi - 114 goles

Gabriel Batistuta - 54

Sergio Agüero - 42

Hernán Crespo - 35

Lautaro Martínez - 33

Diego Armando Maradona - 32

Gonzalo Higuaín - 31

Ángel Di María - 30

Luis Artime - 24

Daniel Passarella - 23

Diego Armando Maradona a punto de marcar su gol más emblemático con la selección argentina ante Inglaterra en el Mundial 1986

Los goles de Messi, al detalle

Lionel Messi marcó su primer tanto con la camiseta albiceleste el 1° de marzo de 2006 en un amistoso ante Croacia en Suiza.