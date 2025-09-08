El historial de Argentina vs. Ecuador: todos los números y resultados

Con la tranquilidad de ya saberse clasificadas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 y sin la presión con la que se enfrentaron por ultimo vez, las selecciones de Ecuador y la Argentina escribirán este martes el capítulo número 42 de su historial en el encuentro correspondiente a la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

El mano a mano entre ambos favorece ampliamente a la albiceleste con 24 victorias contra apenas cinco de la Tri. Además, se registraron 12 empates.

El último cruce fue el año pasado, en los cuartos de final de la Copa América Estados Unidos 2024, y el equipo de Lionel Scaloni se impuso 4 a 2 por penales tras empatar 1 a 1 por las anotaciones de Lisandro Martínez y Kevin Rodríguez. En la tanda se lució Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien atajó los remates de Ángel Mena y Álan Minda.

Ambos seleccionados se enfrentaron en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, en septiembre de 2023, y ganó la Argentina 1 a 0 en el estadio Monumental con tanto de Lionel Messi. En junio de 2024, en la antesala del campeonato continental, disputaron un amistoso en el que también celebró la Argentina 1 a 0.

El combinado nacional acumula ocho encuentros sin derrotas ante Ecuador con seis victorias y dos pardas, una de ellas la mencionada en la Copa América 2024 donde posteriormente festejó por penales. Los ecuatorianos no vencen a la selección argentina desde 2015, cuando por la primera fecha del certamen clasificatorio al Mundial Rusia 2018 se impusieron 2 a 0 en el Monumental con conquistas de Frickson Rafael Erazo y Felipe Caicedo.

La previa del partido número 42

Ecuador y la selección argentina cerrarán su participación en las eliminatorias sudamericanas este martes en el encuentro correspondiente a la fecha 18.

El cotejo está programado a las 20 (hora argentina) en el estadio Monumental de Guayaquil con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y se transmitirá en vivo por TV a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Julián Álvarez y Thiago Almada, dos posibles titulares en la selección argentina para visitar a Ecuador Manuel Cortina - LA NACION

El combinado dirigido por el argentino Sebastián Beccacece hizo un gran certamen y llegó a la última ventana de partidos con la clasificación a la Copa del Mundo en su bolsillo. El jueves pasado igualó ante Paraguay en Asunción 0 a 0 e hilvanó su cuarto empate seguido, por lo que cayó desde el segundo hasta el cuarto puesto de la tabla de posiciones donde acumula 26 unidades producto de siete victorias, ocho pardas y apenas dos derrotas -es el equipo que menos perdió en el campeonato-.

El Tri tiene como objetivo ganarle al campeón del mundo para aspirar a terminar segundo, justo por detrás de la albiceleste. Puede superar a Brasil, actual escolta con 28 unidades y que visitará a Bolivia en su última presentación; y Uruguay, tercero con 27 previo a su visita a Chile. Para ello necesita imponerse en su encuentro y que no ganen ni la Canarinha ni la Celeste.

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, llevó al equipo al Mundial 2026 Jonathan Miranda - EFE

El elenco de Lionel Scaloni, por su parte, buscará cerrar una gran eliminatoria en la que dominó de principio a fin y ello lo plasmó en la clasificación: manda con 38 puntos gracias a 12 triunfos, dos empates y tres caídas. De hecho, disputó los últimos tres encuentros con la tranquilidad de haber accedido a la cita ecuménica y el jueves pasado doblegó a Venezuela 3 a 0 en el estadio Monumental.

De cara al último cotejo, el DT no podrá contar con Cristian ‘Cuti’ Romero porque acumula dos tarjetas amarillas y debe cumplir una fecha de sanción mientras que Lionel Messi, tras su doblete frente a Venezuela, fue desafectado de la convocatoria para que pueda descansar antes de regresar a Inter Miami. En la conferencia de prensa que brindó este lunes, el entrenador adelantó que Lautaro Martínez será titular y que habrá más modificaciones: “En cuanto a los cambios, hay dos seguros y haremos alguno más. Creemos que es importante ver otros jugadores”. En ese contexto, pelean por un lugar Gonzalo Montiel en el lateral derecho, Marcos Acuña y Julio Soler en el izquierdo; y Exequiel Palacios en el mediocampo. Quien no volverá a repetir titularidad es Franco Mastantuono.

Posibles formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Julio Soler; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.54 contra 3.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del anfitrión. El empate llega a 2.94.