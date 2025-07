Goles de Borussia Dortmund vs. Monterrey y resumen del partido por el Mundial de Clubes 2025

Borussia Dortmund se convirtió en el último clasificado a cuartos de final del Mundial de Clubes 2025. El conjunto alemán derrotó a Monterrey por 2 a 1 en un partido de absoluta paridad y se metió entre los ocho mejores, en un sector del cuadro que tiene a cuatro europeos. Los dos goles del ganador fueron convertidos por Serhou Guirassy; mientras que el argentino Germán Berterame descontó para los Rayados.

Como en todo el torneo, a los europeos les costó jugar ante un equipo latinoamericano. En un duelo, a priori, desigual por la jerarquía de los planteles, los dirigidos por el español Domènec Torrent fueron superiores en varios tramos del partido. Con el capitán Sergio Ramos como bandera defensiva y actitudinal, Nelson Deossa y Sergio Canales como ejes del equipo, y Berterame como referencia de ataque, supieron luchar de igual a igual ante el Dortmund, que de todas maneras sigue sin mostrar su mejor versión en Estados Unidos.

Sergio Ramos dialoga con el árbitro argentino Facundo Tello; el defensor español tuvo un buen torneo Mike Stewart - AP

Lo cierto, sin embargo, es que Monterrey tardó en hacer pie. Entró dormido, cabizbajo, y los primeros minutos se vio superado. Tal es así que llegó a estar 2 a 0 abajo en apenas 25′ de partido por un doblete de Guirassy. El primero del franco-guineano fue a los 14′: se ubicó de espalda al arco en la medialuna del área rival, recibió un pase fuerte de Ramy Bensebaini y descargó de primera para generar una pared con Karim Adeyemi y definir al primer palo del arco defendido por Esteban Andrada. El segundo tanto llegó a los 24′ y fue nuevamente tras una asistencia de Adeyemi, aunque esta vez con cierta complicidad de la defensa de Rayados, que le permitieron definir sin oposición.

En los minutos posteriores, el combinado mexicano apostó por las posesiones largas, con la intención de manejar la pelota y avanzar en bloque para no quedar descompensado ante las respuestas de los Negriamarillos. Durante el tramo restante de la primera mitad, las jugadas con pelota detenida, en su mayoría mediante tiros de esquina, se convirtieron en los mejores argumentos de los dos equipos para intentar generar situaciones de riesgo.

En el complemento, los dos mazazos de Borussia Dortmund no le quitaron empuje a Monterrey, que jugó en campo rival desde el comienzo y descontó a los 46’ por intermedio de Berterame. El dominio mexicano, presente en todo el segundo tiempo, no siempre se tradujo en peligro, por lo que los Rayados se desgastaron y no tomaron rédito de los desajustes defensivos del rival, un equipo que lo dejó jugar y que, en contrapartida, fue efectivo en los metros finales.

El argentino Germán Berterame descontó ante Borussia Dortmund y se despidió del torneo con tres goles FRANCK FIFE - AFP

En el final, Sergio Ramos pasó a jugar de ‘9′ y estuvo a centímetros de llevar todo al tiempo suplementario. A los 91′ recibió un centro preciso de Érick Aguirre, se quitó la marca de Niklas Süle y cabeceó fuerte al palo derecho del suizo Gregor Kobel, una de las figuras del encuentro. El remate rozó el ángulo y cortó con la ilusión de remontada del equipo latinoamericano, que finalmente se despidió del torneo ovacionado por su memorable participación. En cuartos de final, Borussia Dortmund se enfrentará nada menos que a Real Madrid, su verdugo en la final de la Champions League 2023-2024.

Resumen Borussia Dortmund 2 -1 Monterrey