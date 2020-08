Gonzalo Higuaín habló en 90 minutos y contó que, tras el parate, le costó mucho volver a meterse en competencia por algunas situaciones personales Fuente: AFP

Tras lograr el título de la Serie A, el noveno Scudetto consecutiva de Juventus, y quedar eliminados en los octavos de final de la Champions League, Gonzalo Higuaín habló en el programa 90 minutos, por Fox Sports, e hizo referencia a varios temas: su actualidad en Juventus, la actual Champions League, Lionel Messi, Marcelo Gallardo y la selección nacional.

En primer lugar, Pipita hizo referencia a lo que es esta actual Champions League repasando varios conceptos: "Es una copa particular, es la primera vez con este formato, se están dando resultados inesperados y quizás esto es más parejo sin el ida y vuelta". También dejó en claro la particularidad de los equipos que llegaron a las semifinales: "Son los que más descansaron y los que más pudieron prepararse para ese partido, pero no es casualidad que los cuatro sean alemanes y franceses".

Gonzalo Higuaín habló sobre su futuro y dijo que el próximo 24 de agosto debe presentarse a entrenar con el nuevo entrenador Andrea Pirlo Crédito: DPA

También fue duro con el paso de su equipo en la competición: "Nosotros no tuvimos tiempo, tuvimos sólo 4 o 5 días. Jugamos un partido atípico, llegamos con ritmo, pero cansados. De todos modos, que Juventus haya quedado afuera contra Lyon fue un papelón". Por último dejó su candidato: "Bayern es el gran candidato a ganarla, yo ya lo venía pensando antes. No perdió ningún partido, es dinámico, fuerte y con buenas individualidades".

Sobre el seleccionado argentino dejó en claro qué le pareció todo lo vivido con la camiseta albiceleste: "Me quedó desilusión y tristeza, llegar a una final del mundo te da eso. Bronca no es, al contrario, le doy más valor a lo que hicimos". También dejó una frase de Marcelo Bielsa: "Lo importante es el recorrido y nuestro recorrido fue muy bueno, sólo que no se pudo coronar". Con respecto a la infracción del arquero alemán Manuel Neuer en la final de Brasil 2014: "Pongámonos en situación contraria: si yo le pongo un rodillazo al arquero en la cara y hago el gol, ¡Es foul! entonces que no me digan que no es foul: fue violencia, me midió antes y salió con la rodilla para arriba: es foul", concluyó.

"Fue foul", dijo Gonzalo Higuaín sobre el choque con manuel Neuer en la final de Brasil 2014 Fuente: Archivo

A nivel individual y sobre lo que se habló en los últimos días acerca de su futuro, Higuaín manifestó que el 24 de este mes vuelve a entrenar en la Vecchia Signora: "Tengo un año de contrato, así que me tengo que presentar a entrenar acá y ver qué pasa con el nuevo entrenador". También contó cómo se encuentra a nivel personal y desde lo futbolístico: "A nivel individual, antes del parate estaba bien, después me influyó la situación dramática que se vivió, la situación de mi mamá. Pasé tres meses terribles. Después, volver a meterme fue complicado".

Sobre Lionel Messi y su presente en Barcelona, quizá uno de los más flojos desde que tuvo su debut en el conjunto catalán, comentó: "Debe estar pasando por una decisión difícil y dramática, no sé qué puede estar pensando". En relación a su futuro y a los rumores que hablan de una posible salida fue contundente: "Ojalá que haga y sienta lo que a él le va a ser feliz".

Higuaín siente que quedar afuera de la Champions ante Lyon "fue un papelón" Crédito: DPA

En relación al entrenador de River, Higuaín dejó su parecer sobre cómo le puede ir en caso de que vaya a dirigir a algún equipo de Europa: "Para mí sí está preparado para dirigir en Europa, por todo lo que logró y demostró desde que llegó a River".