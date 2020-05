El equipo ideal de jugadores argentinos que publicó el Napoli de Italia por el 25 de mayo. Crédito: Twitter @sscnapoliES

25 de mayo de 2020 • 18:54

Napoli , el equipo que conoció la gloria de la mano de Diego Armando Maradona , publicó en sus redes sociales una ilustración con un "equipo ideal" de futbolistas argentinos y un saludo a nuestro país por el 25 de Mayo . Un bello homenaje del club italiano, pero que muchos también tomaron como una sutil vendetta contra Gonzalo Higuaín .

El Pipa Higuaín jugó tres temporadas en el equipo de la maglia azul y se convirtió en ídolo y figura. A la sombra de Cristiano Ronaldo, Benzema y Morata en Real Madrid, a mediados de 2013 Higuaín decidió cambiar de aires y probar suerte en la casa de Maradona. Y le fue muy bien: conquistó una Copa Italia y una Supercopa de Italia y en 2015-16 fue el artillero de la Serie A con récord de goles.

Pero en julio de 2016 Higuaín pasó a la Juventus a cambio de un dineral (90 millones de dólares) y los hinchas napolitanos lo acusaron de "traidor" . Es que el Pipa se iba a nada menos que al club archienemigo, el mismo al que Maradona logró desbancar en la década del 80. De allí el encono de los tifosi de Napoli contra Higuaín, una situación que lamentablemente parece no tener vuelta atrás.

En el equipo de la ilustración de Napoli están: Diego Maradona, Daniel Bertoni, Hugo Campagnaro, Federico Fernández, Roberto Ayala, Mariano Andújar (arriba); José Sosa, Roberto "Pampa" Sosa, Mauricio Pineda, Ezequiel Lavezzi y Jesús Dátolo (abajo).

En Twitter la omisión al Pipa no pasó inadvertida y docenas de hinchas repudiaron al Napoli. "Goleador histórico del calcio en una temporada el señor Gonzalo Higuaín, ya que ustedes se olvidan, se los recuerdo" respondió el usuario Jotaelese al club italiano. "Una falta de respeto que no este en esta foto" apostilló Maxy Parra . "Entiendo la postura, pero ¿cómo no lo van a poner? Literalmente el mejor argentino dsp de Maradona en el club", comentó fabri .

Otros, por el contrario, se mostraron a favor de la no inclusión de Higuaín, y entre los comentaristas se cruzaban opiniones de hinchas italianos y argentinos.

La respuesta de Napoli por las acusaciones sobre la ausencia de Gonzalo Higuain del once ideal de argentinos. Crédito: Twitter

La polémica que se generó fue grande y el propio club tuvo que salir a aclarar que no hubo ningún tipo de animadversión contra el Pipa. En un comentario a su propia publicación original, Napoli expresó: " La gráfica fue creada para el 25 de mayo, Día de la Patria en Argentina. En ningún momento se quiso manifestar que ese equipo sea el TOP XI de jugadores argentinos en la historia del club ".

No se puede aseverar si hubo intencionalidad del Napoli contra Higuaín, pero su ausencia genera suspicacias. De todas maneras, como bien señalaron algunos tuiteros, hubo otras ausencias de peso en ese once argentino: Omar Sivori (considerado el mejor futbolista de Italia hasta antes de Maradona) y Ramón Díaz .

Otros mencionaron a Luciano Galetti, José Luis Calderón, Germán Denis y al "Turco" Claudio Husaín, que también dejaron su huella en el club partenopeo.