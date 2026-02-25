El adiós de Gallardo a River: la reacción de los referentes tras el anuncio y los próximos pasos de los dirigentes

La situación de este jueves frente a Banfield será diferente a la que experimentó en un partido contra Rosario Central el domingo 16 de octubre de 2022, cuando se despidió de los hinchas por primera vez como técnico de River, al cabo de casi ocho años y medio en los que obtuvo 14 títulos, entre ellos la Copa Libertadores de incalculable valor en Madrid frente a Boca. En aquella ocasión, el panorama era distinto para Marcelo Gallardo. Aunque el año había sido adverso en materia de resultados, gozaba del apoyo casi absoluto entre los fanáticos. El clima reinante de tristeza, evidenciada en miles de rostros bañados en lágrimas, el grito unánime de “no te vayas, pensalo una vez más” que bajó desde las tribunas del estadio Monumental y una carta de Juan Fernando Quintero provocaron que el entrenador más ganador del club no pudiera contener su emoción al mismo tiempo que se le cruzaban recuerdos, sensaciones y la nostalgia inevitable por “una historia hermosísima”, como la había calificado al anunciar su adiós, que concluía.

Tres años y medio después de aquella noche de un adiós que todos asimilaban como un “hasta luego”, el panorama es muy diferente. Sin el deseo de que haya un homenaje en el compromiso de este jueves, Gallardo se va luego de 18 meses sin títulos ni una identidad futbolística que, a diferencia del primer ciclo, representara a los hinchas de River. Una estatua enorme de bronca, ubicada sobre la avenida Figueroa Alcorta, deja en claro que la idolatría está intacta, más allá de que perdió crédito entre los hinchas. Sin embargo, el “Muñeeecooo, Muñeeecooo” servirá para que nuevamente quede demostrado el cariño para un hombre que llegó a la institución en 1988 para incorporarse a las divisiones inferiores y atravesó más de la mitad de su vida ligado a River, tres veces como jugador del plantel profesional (1992-99, 2003-06 y 2009-10) y dos al mando del equipo.

Este jueves, Gallardo le dirá adiós a River en el Monumental Manuel Cortina - LA NACION

Entre la mencionada velada del 16 de octubre de 2022 y la tarde noche de este jueves existen disparidades muy nítidas. No sólo por el contraste indisimulable de los resultados adversos, amparados en una racha de 10 caídas en las últimas 15 presentaciones oficiales, sino también porque una de las razones de su partida está directamente vinculada a una relación sin empatía recíproca con varios integrantes del plantel.

Pese a que los referentes que supieron ser multicampeones —uno de ellos no podía contener el llanto— bajo su dirección técnica de la primera etapa intentaron que revisara la decisión que comunicó en el predio de Ezeiza minutos después de las 18 el lunes pasado, otros futbolistas que superan los 30 años no opusieron ningún tipo de resistencia cuando cada miembro del plantel ocupaba un lugar en el vestuario de River Camp. Menos de 24 horas antes, en el entretiempo ante Vélez Sarsfield, el clima había sido muy espeso en la zona de camarines, debido a que el DT no había ocultado su malestar tras un primer tiempo donde el equipo había sido ampliamente superado.

El video de Marcelo Gallardo en el que anunció su renuncia como DT de River

Una vez que MG les informó la decisión a los integrantes de su cuerpo técnico, antes de iniciar el entrenamiento, y posteriormente a los jugadores, quienes sospechaban que la renuncia era inminente, le dio a conocer su determinación a Stefano Di Carlo. Inmediatamente, el presidente se marchó de Núñez para conversar personalmente con el DT en Ezeiza, acompañado por Enzo Francescoli. La extensa conversación culminó cerca de las 21 y apenas un rato después las redes sociales de River publicaban el video donde Gallardo comunicó su adiós y expresó sus sentimientos: “Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos”.

La práctica del martes por la tarde en Ezeiza transcurrió en un ambiente extraño, entre semblantes de todo tipo e incertidumbre para aquellos que no saben qué alcance tendrán las consecuencias por el adiós de Gallardo, mientras que el miércoles, nuevamente en horario vespertino, el DT pudo saludar a decenas de socios. Vallado mediante, el ídolo disfrutó del afecto en el playón del Monumental en vísperas de su último entrenamiento al mando del plantel.

Una sociedad que se apagó antes de lo esperado: el presidente de River Stefano Di Carlo y Marcelo Gallardo, cuando se anunció la renovación del DT en noviembre pasado Hernan Zenteno - La Nacion

Mientras tanto, la cúpula dirigencial analiza los pasos a seguir. Sin un anuncio sobre quién será el sucesor de Gallardo, la primera determinación es que Marcelo Escudero, DT de la Reserva, dirija interinamente el próximo lunes en Mendoza, ante Independiente Rivadavia. El “Pichi”, de pasado como mediocampista de River a fines de la década del ’90, ya tuvo que cumplir el mismo rol cuando Martín Demichelis terminó su estadía: fue un empate sin goles contra Unión, en Santa Fe, el 4 de agosto de 2024.

Eduardo Coudet, entrenador de Deportivo Alavés desde diciembre de 2024, es el principal candidato para reemplazar a Gallardo. La dirigencia de River no tiene un acuerdo de palabra y ni siquiera tuvo un diálogo con el “Chacho”, quien tuvo dos etapas como futbolista del club, pero hubo contactos con su entorno para saber tanto las pretensiones como cuán viable es que interrumpa su contrato en España, donde su equipo lucha para permanecer en la máxima categoría.

Eduardo Coudet, hoy entrenador de Alavés Javier Zorrilla - EFE

A contramano de la motivación que tiene Coudet ante la posibilidad de un gran desafío, Gallardo buscará cortar la racha de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura, pero sobre todo intentará disfrutar de su última función como DT de River, el club de sus amores y al que seguramente buscará volver en un futuro para ver si puede revivir los momentos de gloria que jamás podrán borrarse y que lo ubicaron entre los íconos del club.