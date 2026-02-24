A menos de 100 días de las elecciones en San Lorenzo: candidatos y sede elegida para votar

El calendario político e institucional de San Lorenzo de este 2026 tiene marcado a fuego una fecha: sábado 30 de mayo de este año. Ese día, se votará y elegirá de manera extraordinaria a los 20 miembros de una nueva Comisión Directiva para completar el -frustrado- mandato de Marcelo Moretti, que debía ir de diciembre de 2023 a diciembre de 2027.

A 95 días de los comicios, San Lorenzo empieza a moverse y tanto el club como sus agrupaciones empiezan a definir diferentes cuestiones referidas a ese día y al futuro gobierno cuervo.

Otro dato importante: quedan 34 días para definir las listas y candidaturas, ya que por cronograma electoral, las mismas deben estar presentadas formalmente el 30 de marzo, a exactos dos meses de las elecciones.

Sergio Costantino, el presidente a cargo de San Lorenzo en un momento crítico x.com

El oficialismo por ahora no definió candidato, puede ser la continuidad de Sergio Costantino (actual presidente de la comisión transitoria) o que aparezcan otros nombres. Un apellido que empezó a tomar fuerza para acompañar un posible proyecto de quienes hoy gobiernan el club es Pablo Pitu Barrientos, ex futbolista del club que dejó su presidencia en el club Jorge Newbery y estará sumándose en los próximos días a San Lorenzo. Hay quienes lo imaginan muy metido en una nueva estructura del fútbol.

Más allá de la actual dirigencia transitoria, hay otras agrupaciones que buscan su lugar, con algunos nombres que se repiten de la política del club de los últimos años y otros no tan conocidos que buscarán dar el golpe: uno de ellos es Marcelo Culotta, que desde su agrupación Orden y Progreso se presentará el próximo 30 de mayo: “Estamos trabajando muy fuerte para dar esa alternativa que necesita San Lorenzo de cara a las elecciones extraordinarias. Hace cinco años que estamos presentes en la vida política del club con un solo objetivo, brindarnos, por y para San Lorenzo únicamente. No dejamos de hablar nunca con los socios. Nos alientan y piden que nos presentemos”, le comentó a LA NACION.

Marcelo Culotta

Por su parte, Manuel Agote también confirmó que presentará su alternativa con la agrupación Movete Boedo Movete bajo las consignas “Sin los de antes ni los de ahora” y “con la verdad para adelante”, trabajando en una propuesta de la que no participará ningún integrante oficialista de Comisión Directiva de los últimos 20 años, con el objetivo de impulsar un recambio dirigencial.

Manuel Agote

En relación al presente político, Movete Boedo Movete sostiene que “la actual conducción se ha excedido en sus facultades transitorias, adoptando decisiones que dañan económica y financieramente al club”, según le confiaron a este diario desde la propia agrupación, que tiene entre sus filas al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Sebastián Pareja, y que tendría un rol fundamental en el armado de cara al 30 de mayo.

El diputado Sebastián Pareja (derecha) el debate de la Ley de reforma penal juvenil

Por otra parte, este lunes se dio una nueva reunión de CD y allí quedó determinado que se votará en el estadio Pedro Bidegain. Vale decir que falta el OK formal de la propia Junta Electoral para esto, pero según pudo saber LA NACION, hay acuerdo para que las elecciones se desarrollen allí, sobre todo por cuestiones de índole logística, como accesos, estacionamientos y más.

Además, Cesar Francis, otro nombre que se entusiasma con ganar la elección del 30 de mayo, habló con LA NACION: “Vamos a presentarnos con una propuesta para reconstruir el club, basada en la reestructuración de pasivos, el ingreso de recursos genuinos y por supuesto una auditoría completa con las denuncias pertinentes. No es momento para improvisados ni para rejuntes electorales. Hace falta un equipo consolidado con la experiencia, preparación, trayectoria y honestidad a la altura de las circunstancias. Por eso representamos la verdadera alternativa de cambio. Las puertas siempre están abiertas para quienes compartan estos valores y deseen sumarse".

César Francis

Otro candidato es Nicolás Papasso, quien aparece como la cara nueva en las elecciones de San Lorenzo. Sin pasado en ningún cargo de comisión directiva, el empresario de turismo viene a poner el foco en dos ejes innegociables: fuerte inversión en futbol y orden institucional. Repite una y otra vez que se acabaron los tiempos de los millonarios que se acercan al club para hacer negocios. “San Lorenzo es demasiado grande como para poder generar ingresos genuinos”, le reconocen a LA NACION desde el entorno más cercano al candidato en su espacio denominado Nueva Generación.

Nicolás Papasso

Por último, también se definieron los integrantes de la Junta Electoral y la moción fue aprobada por unanimidad, modificándose prácticamente todos sus miembros: Alejandro Bietti, su último presidente, no estará más, y su lugar será ocupado por Walter Ibáñez. El resto de los nombres: Gabriel Gioseffi, Gustavo Gerlero, Gabriel Arrigazzi, Walter Gómez, Nestor García Lira y Mariano Rovati.